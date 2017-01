Chansen är här och nu för Freiburgs ”otursgubbe”

Lukas Kübler har ända sedan han kom till SC Freiburg levt i ett skadehelvete. Men nu är högerbacken återigen frisk, och han har chansen att kunna etablera sig som en stabil Bundesliga-spelare.

Det kan onekligen gå snabbt i fotbollsvärlden. För stunden kan man ha känslan av att man är osårbar och att man lever drömmen, men allting kan också förändras på bara en splitsekund. Ta Pascal Stenzel som exempel: I senaste omgången mot Bayern München gjorde Freiburg s förstaval på högerbacksplatsen en riktig kanonmatch, precis som han nästan alltid har gjort sedan han kom till klubben från Dortmund för ett drygt år sedan. Stundtals under matchens gång plockade Stenzel enkelt bort världsstjärnor som Douglas Costa, Franck Ribéry, och David Alaba . Men i slutskedet av matchen kom Stenzel in fel i en närkamp, vilket gjorde att han landade så pass illa på marken att han nu måste operera sin axel och tvingas avstå de kommande sex omgångarna för Freiburg. Den spelaren som förväntas ersätta Stenzel heter Lukas Kübler, som också vet hur det känns att få sin värld vänd uppochned i ögonblicket av en fjärils vingslag.Lukas Kübler, högerback i SC FreiburgEfter att Kübler hade imponerat under sin allra första säsong som en regelmässig startspelare i lilla Sandhausen gick flyttlasset sommaren 2015 till SC Freiburg. Där och då var Kübler överlycklig, och han såg att hans stora chans hade kommit som fotbollsspelare. Men bara efter några träningar på den nya arbetsplatsen förändrades allt. Plötsligt så hände det bara, och det var inte direkt att Kübler vann på en trisslott. Tvärtom var det början på det som man brukar beteckna för ett skadehelvete. Efter bara cirka två veckor in i Freiburgs försäsong, sommaren 2015, började Kübler få smärtor i ena knät. Kübler hade under sin första säsong i Sandhausen haft stora skadeproblem, men det hade aldrig handlat om några problem med knäna. Exakt vad som var problemet med knät vet varken Kübler eller läkarna ens idag, men det ledde i alla fall till en mycket frustrerande period för tysken.Küblers skada var så allvarlig att han tvingades operera sig två gånger, och under hela säsongen 2015/2016 fick han ägna sig åt rehabilitering. Samtidigt fick Kübler se Freiburg gå och vinna Zweite Bundesliga , där Dortmund-inlånade Pascal Stenzel imponerade under våren som högerback och där det även fanns två bra backups i form av Mensur Mujdza och Mike Frantz Visserligen lämnade Mujdza Freiburg för Kaiserslautern den senaste sommaren, men sportchefen Jochen Saier värvade också in Ignjovski från Eintracht Frankfurt som ersättare, som på förhand kunde anses vara en höjning rent kvalitetsmässigt. Med Stenzel och Ignjovski (och till viss del Mike Frantz) i truppen var det inte mycket som talade för att Kübler skulle få chansen i Freiburgs A-lag. Kübler hade dessutom i början på den nuvarande säsongen fortsatta skadeproblem. Att han skulle gå från att endast ha spelat en säsong för ett mittenlag i Zweite Bundesliga, med flera tunga skador på vägen, till att konkurrera ut talangen Stenzel och rutinerade Ignjovski i ett Bundesligalag, kändes därför ungefär lika troligt som att Donald Trump en dag skulle bli amerikansk president (…). Känslan var snarare att tåget hade gått för den Bonn-födde högerbacken, att hans chans hade försvunnit och att hans namn troligtvis inom en snar framtid skulle glömmas bort på en gudsförgäten plats i Zweite Bundesliga – som bäst.Men från ingenstans dök plötsligt Küblers namn upp i Christian Streich s matchtrupp till mötet med Emil Forsbergs RB Leipzig för drygt två månader sedan. Med tanke på att serben Ignjovski inte imponerade under de få tillfällen i säsongsinledningen som tränare Streich gav honom chansen, och att Kübler uppenbarligen måste ha gjort det tillräckligt bra på träningarna efter att ha kommit tillbaka från sin svåra skada, så verkade hackordningen ha förändrats på Freiburgs högerbacksplats på relativt kort tid.Kübler fick visserligen se hela matchen mot Leipzig från bänken, där Freiburg lite förnedrande förlorade med 1-4 på hemmaplan, men efter matchen var 24-åringen ändå väldigt glad. Kübler berättade i en intervju på Freiburgs egen hemsida att det var en befriande känsla av att bara få sitta på bänken för A-laget och vara redo vid ett eventuellt inhopp. Han berättade också att den långa skadeperioden har varit en väldig tuff tid, att tanken på att sluta har slagit honom minst två gånger varje vecka, och att han har varit väldigt orolig för hur det ska gå efter skadan. Men på frågan hur nära han trodde sig vara att göra sin första Bundesligamatch i karriären, och för Freiburgs A-lag, svarade han på ett sätt som att självförtroendet är betydligt större nu: ”Det kan jag inte säga, det måste tränaren bestämma. I senaste matchen var jag lite närmre. Men jag sätter ingen press på mig för det. När han tar in mig är jag i alla fall redo. Det är huvudsaken. Och när det har kommit så långt, då står jag där på planen, ger allt och gläder mig”.En dryg vecka tog det. Sedan stod Kübler där på BayArena i Leverkusen och skulle göra sin debut, från start. Inför matchen fanns det nog en och annan Freiburg-supporter som mest hoppades på att han inte skulle göra bort sig allt för mycket. Kübler hade trots allt gjort sin senaste match 24 maj 2015, för ungefär 16 månader sedan, för Sandhausen mot Bochum i Zweite Bundesliga, och nu skulle han ställas mot Leverkusen i Bundesliga. När matchen väl var igång visade det sig att det egentligen inte fanns något att oroa sig för. Kübler gav verkligen allt, precis som han hade lovat. Freiburgs supportrar fick se en brytningssäker spelare som gick in 100 % i varje närkamp, och en spelare med nästan lika bra passningsfot som Stenzel. Faktum var att Kübler var en av de bästa spelarna på planen under matchen, om inte till och med den bästa. Efter matchen fick Kübler beröm från både tränare och lagkamrater. Själv kände Kübler att det mest var skönt att visa för alla att han inte var någon ”gurka” (vad nu det innebär?).Nu när Pascal Stenzel är skadad och borta de kommande sex veckorna kan man tycka att Lukas Kübler bör vara det självklara valet till att ta rollen som vikarierande högerback. Sedan Kübler fick debutera mot Leverkusen har han nämligen också hunnit med att göra bra insatser mot Darmstadt och Schalke 04 . Det är lite anmärkningsvärt att den knäskada Kübler fick för 1,5 år sedan på ett sätt blev startskottet för Stenzels karriär på seniornivå, samtidigt som det nu är mycket möjligt att Stenzels skada blir det som kan få igång Küblers karriär på riktigt.Vi ska visserligen inte ropa hej än. Kübler måste fortfarande bevisa att han kan prestera kontinuerligt i Bundesliga. Men i en fotbollsvärld där den enes död är den andres bröd så har Kübler fått en jättechans nu. Efter de kommande veckorna, med matchen mot Hertha nu på söndag som början, kommer vi kunna utvärdera om Kübler verkligen har tagit vara på det ”bröd” han har fått kastat till sig.