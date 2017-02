Dags att drömma om Europa?

Borussia Dortmund. Eintracht Frankfurt. TSG 1899 Hoffenheim. Där har ni kommande motståndare för SC Freiburg. Samtliga tre motståndare ligger före SC Freiburg i Bundesliga. Samtliga tre motståndare står i vägen för ett Europa-äventyr.

Ligakontraktet är så gott som säkrat för Freiburg s del. Med 30 poäng på kontot, ett bergsäkert grundspel och ligakonkurrenter som har svårt att komma ikapp är det nästintill osannolikt att Freiburg ska degraderas. Så vad väntar nu?I sämsta fall spelas säsongen av i urtråkiga och apatiska ingenmansland, där Freiburg slipper oroa sig för degradering men även undgår att drömma om spel i Europa. I bästa fall kan SC Freiburg fortsätta att överraska och lyckas kämpa sig till en av de åtråvärda Europa-platserna.I och med att SC Freiburg är nykomling har laget ingen press på sig att stå för något stordåd. Så länge Freiburg inte genomgår en total kollaps har klubben gjort en väldigt lyckad återkomst i Bundesliga . Något säger mig dock att Freiburg har mer att ge än att fastna i ligans mittenskikt.Nyligen besegrade Freiburg toppkonkurrenterna FC Köln och Hertha Berlin med uddamålet, och dessförinnan var Bayern München ytterst nära att tappa poäng på Schwarzwald-stadion. Även om Freiburg åkte på en bitter förlust mot Mönchengladbach, och delade på poängen med ett formstarkt HSV senast, så är Christian Streich s manskap i gott slag inför matcherna med de toppkonkurrenter som väntar härnäst.Freiburg står nu vid ett vägval, där vi kommer få svar på huruvida SC Freiburg kan blanda sig in i diskussionen om Europa-platser eller om laget förvisas till det nämnda ingenmanslandet. Visserligen låter Dortmund Frankfurt och Hoffenheim som förbannat svåra lag att besegra, men visst finns det anledningar att vara positiv inför sammandrabbningarna mot topplagen? Låt oss gå igenom respektive motståndare.Först ut för Freiburgs del är Borussia Dortmund, som har varit en stor besvikelse under säsongen. Trots att Dortmund består av många vindsnabba spelare har klubben aldrig riktigt fått upp farten i ligan. Egentligen har klubben befunnit sig i disharmoni under hela säsongen, och det har varit märkbart på främst tränaren Tuchel. Själv tycker jag att Tuchel har framställt sig som den osympatiske gamla gubben som finns i vart och vartannat grannskap. Tränaren har stått för konstiga utspel och gester under säsongen, och dessutom tycks det finnas en schism mellan tränaren och Dortmunds ledning. Thomas Tuchel – den osympatiske gamla gubben.Om Dortmund är en klubb i obalans under Tuchels ledning så är Christian Streichs Freiburg rena motsatsen. Freiburgs goda mentalitet och lagsammanhållning har varit uppe på tapeten under hela säsongen. Bara för en dryg vecka sedan sa mittbacken Torrejón att Freiburg har en mentalitet som gör det svårt för varje motståndare och att alla tror på tre poäng oavsett motstånd.När Freiburg tar emot Dortmund på lördag så är det eventuellt just mentaliteten som blir avgörande till Freiburgs fördel. Freiburg har visat flera gånger under säsongen att det går att kämpa ner ett på pappret skickligare lag. Det som talar emot Freiburg allra mest är historiken. Freiburg har elva raka förluster mot de svartgula, men någon gång måste den olyckliga sviten brytas!Kanske är det matchen mot Eintracht Frankfurt som blir den svåraste matchen för Freiburg. Frankfurt har varit en av säsongens absolut största överraskningar. Av många tippades laget som en kandidat till att åka ur Bundesliga, men laget har motbevisat experterna och är numera en kandidat till att ta åtminstone en Europa League -plats.Är det dags för Frankfurt att byta ut maskoten ”Adler Attila” mot en gris?Likt Freiburg har Frankfurts kampvilja varit en stor faktor till lagets framgång. Till skillnad från Freiburg har Frankfurt dock varit ett riktigt grisigt lag, enligt mig i alla fall. Lika beundransvärd som Frankfurts vinna-till-varje-pris-mentalitet har varit att beskåda, lika avskyvärd har den varit att bevittna när tacklingar har gått över styr. Just Frankfurts oschysta spel fick Freiburg smaka på när lagen möttes i den senaste drabbningen lagen emellan, och vi kan nog vänta oss en liknande tillställning i Frankfurt.Det som talar emot Freiburg i denna match är att Frankfurt är väldigt starka på hemmaplan, medan Freiburg är betydligt svagare på bortaplan än hemma på Schwarzwald-stadion. I grunden tycker jag dock att lagen är jämbördiga, vilket inte minst bevisades när Freiburg vann med 1-0 på Schwarzwald-Stadion. Dessutom är Frankfurt kanske på väg mot en formdipp. Eintracht förlorade senast hemma mot Ingolstadt, och dessförinnan blev det förlust mot svajiga Leverkusen.Hoffenheims snabba väg till toppen har kanske inte varit lika förvånande som Frankfurts, men minst lika imponerande. Det är lätt att glömma att Hoffenheim var ett krislag förra säsongen, och det är svårt att blunda för det inflytande som Julian Nagelsmann har haft på laget. Även Hoffenheims trupp har en härlig kämpaglöd, och i jämförelse med Freiburg har Hoffenheim fler passningsskickliga spelare. Att laget från Sinsheim bara har två förluster i ligaspelet ser jag inte som någon slump.Hoffenheim har stått för en imponerande omvandling under Nagelsmanns styre.Så länge Freiburg får med sig fina resultat mot Dortmund och Frankfurt finns det dock anledningar till att vara positiv inför derbyt mot Hoffenheim. Nagelsmanns manskap är möjligen också på väg mot en formdipp (deras två förluster har kommit i de senaste bortamatcherna) och laget är inte lika bra på bortaplan som man är hemma i Sinsheim.Som Freiburg-supporter kan man även hoppas på att Nagelsmann får lite prestationsångest. Den unge tränaren har trots allt ingen tidigare erfarenhet från att slåss i toppen av ligan på seniornivå, vilket Streich däremot har. Förutom att Freiburgs tränare har vunnit Zweite Bundesliga har tränaren även tidigare lett klubben till en överraskande femteplacering i Bundesliga. Förhoppningsvis kan Streich visa att gammal är äldst – Nagelsmann är ju faktiskt 22 år yngre än 51-årige Christian Streich.