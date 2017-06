Från spinkig grabb till superstjärna – Maxi Philipp gjorde det omöjliga

Efter mycket om och men blev det tillslut klart. Maximilian Philipp lämnar SC Freiburg för konkurrenten och topplaget Borussia Dortmund för att förverkliga sin dröm. Resan från Berlin, där Philipp är född, via Freiburg och sedan till Dortmund har dock varit allt annat än lätt.





Det finns ett motto som Maximilian Philipp har valt att leva efter, och som han även har valt att föreviga på sin kropp med hjälp av bläck: "Hoffnung ist kein Traum, aber der Weg, um Träume zu verwirklichen". På svenska blir det ”Tron är ingen dröm, utan vägen för att förverkliga drömmar”. Mottot och tatueringen visar på att Philipp är religiös, vilket även annars kommer till uttryck när han efter sina mål lyfter upp sina pekfingrar mot himlen. Men frågan är om inte tatueringen också är en symbol för hans historia, om hur han med hjälp av andra människors tilltro tog sig dit han är idag.



Född och uppvuxen i Berlin är Maxi Philipp, och som sexåring började han spela för



Att som fjortonåring höra att man inte är tillräckligt bra är något som de flesta hade blivit knäckta av, och Maxi Philipp är egentligen inget undantag.



”Där gick en värld under för mig. Jag visste inte direkt om jag skulle fortsätta med fotbollen. Jag tänkte att det var slutet på drömmen för mig” – Maxi Philipp.



Även om Maxi Philipp hade sina tvivel så fortsatte han att satsa på fotbollen, och det i den tyska amatörklubben TeBe Berlins ungdomslag. En stor anledningen till att han inte slutade med fotbollen efter tiden i Hertha var att han fick stor stöttning av sina föräldrar, och framförallt sin mor. I TeBe Berlin gick det så pass bra att Philipp senare tog steget till Energie Cottbus U19-lag. För att visa sin uppskattning till föräldrarna valde Philipp vid 18 års ålder att tatuera in tre ringar på vänsterarmen, där föräldrarnas namn och födelsedatum finns inuti ringarna, samt texten ”Lebe dein Leben”, lev ditt liv. Philipps moder var inte direkt överlycklig för tatueringarna, men hon tyckte ändå att idén var häftig.



Under tiden i Cottbus U19-lag, där han gjorde 23 mål på 34 matcher, fick SC



”Där och då var känslan att grabben själv ännu inte visste hur bra han kunde bli. Vi sa dock: Vi sätter tilltro till det, att ta honom dit” – Klemens Hartenbach.







Philipp lämnade Cottbus för Freiburg vintern 2013, och med facit i hand kan man väl inte annat än konstatera att flytten till Freiburg blev så lyckad som Hartenbach och de andra i Freiburg trodde och hoppades på att den skulle bli. I Freiburg utvecklades Philipp till en av Tysklands största talanger,



Övergångssumman som tog Philipp från Freiburg im Breisgau till Dortmund i Ruhrområdet landade tillslut på 20 miljoner Euro. Detta gör att han blir Freiburgs största försäljning genom tiderna, och dessutom Dortmunds femte dyraste köp, före spelare som Aubameyang, Rosicky, Dembelé och Reus. Enligt den blygsamme och jordnära Philipp är det dock pengar han helst inte vill prata om. När han för ett drygt halvår sedan skulle kommentera sitt dåvarande marknadsvärde på 5,5 miljoner Euro sa han följande: ”Helt ärligt så skäms jag lite för det. Jag tycker inte att jag är värd några 5,5 miljoner €. Jag är bara en människa som gör sitt jobb. Att det nämns sådana höga summor tycker jag är orimligt.”



Nu när han lämnar för Dortmund, för en summa som är fyra gånger så stor, kommenterar han det med att det är alldeles för mycket pengar, och att summan till och med är omänsklig.







Som Freiburg-supporter vill jag ju påstå att Maxi Philipp redan har spelat för världens mest vackra klubb. Kollar man dock på varifrån Philipp kommer så kan man säga att det är nu han kommer förverkliga sina drömmar, då han till hösten får spela i Champions League. Att på nio år ta sig från vara på gränsen till att sluta helt med fotbollen, till att bli den största försäljning genom SC Freiburgs historia, är inget annat än imponerande. Och visst kan man säga att det är hårt slit som har tagit Philipp till Dortmund, men framförallt krävdes det också att det fanns personer likt Philipps föräldrar och olika tränare och ledare som vågade tro på honom för att han skulle lyckas. Och nu när Philipp lämnar så finns det ingen bitterhet över övergången, utan bara tacksamhet. Tacksamhet från SC Freiburg till Philipp för vad han har åstadkommit i klubben, men också tacksamhet från Philipps sida gentemot SC Freiburg.



”Det är verkligen viktigt för mig att tacka SC Freiburg för de senaste åren. Ett tack till hela föreningen med alla dess medarbetare, miljön och fansen. Men också ett tack till Sportcheferna Jochen Saier och Klemens Hartenbach, samt min rådgivare Dirk Pietroschinsky, som alla har gjort denna övergång möjlig. Och framförallt ett tack till min tränare och mentor

