Freiburg bestraffas av DFB

Sportclub Freiburg tvingas betala 6000 € till DFB på grund av användning av rökbomber.





Freiburg var dock inte ensam om att ha syndat under den gångna säsongen.



Att Hallescher tvingas betala för sitt beteende känns inte som något konstigt. Att Bremen och Freiburg däremot blir bestraffade för att ha tänt bengaler respektive rökbomber en stund innan matchstart kan framstå som lite väl hårt. Samtidigt måste man säga att DFB tydligt visar sin syn på användningen av dessa omdebatterade prylar. Själv är jag ingen förespråkare av bengaler, rökbomber eller dylikt, och därför finns det en anledning att se något positivt i DFB:s hantering i de tre fallen. I hemmamatchen mot FC Ingolstadt den 13:e maj valde några av Freiburg s fans att tända flera rökbomber innan matchen sparkades igång. För detta bestraffas klubben nu av DFB:s sportdomstol. Freiburg har valt att inte överklaga straffet, och därmed tvingas klubben betala 6000 €.Freiburg var dock inte ensam om att ha syndat under den gångna säsongen. Werder Bremen tvingas betala 10 000 € för att ha tänt bengaliska eldar innan matchen mot ligakonkurrenten Schalke 04 den 4:e april. Och även Hallescher FC, som huserar i 3. Liga, bestraffas av DFB. I Halleschers fall hade fansen använt pyroteknik precis innan matchstart och under matchen mot Holstein Kiel, och dessutom drabbade lagets fans samman med polisen. För Halleschers del landade notan på 4500 €. Likt SC Freiburg har även Werder Bremen och Hallescher valt att ta godkänna respektive dom.Att Hallescher tvingas betala för sitt beteende känns inte som något konstigt. Att Bremen och Freiburg däremot blir bestraffade för att ha tänt bengaler respektive rökbomber en stund innan matchstart kan framstå som lite väl hårt. Samtidigt måste man säga att DFB tydligt visar sin syn på användningen av dessa omdebatterade prylar. Själv är jag ingen förespråkare av bengaler, rökbomber eller dylikt, och därför finns det en anledning att se något positivt i DFB:s hantering i de tre fallen.

0 KOMMENTARER 129 VISNINGAR 0 KOMMENTARER129 VISNINGAR FABIAN DAHLSTRÖM

2017-06-15 19:47:19

ANNONS:

Fler artiklar om Freiburg

Freiburg

2017-06-15 19:47:19

Freiburg

2017-06-11 19:40:49

Freiburg

2017-06-08 09:52:00

Freiburg

2017-05-28 11:55:00

Freiburg

2017-05-27 23:08:57

Freiburg

2017-05-21 17:24:08

Freiburg

2017-05-16 20:26:37

Freiburg

2017-05-09 20:03:53

Freiburg

2017-05-05 21:21:20

Freiburg

2017-05-03 20:18:28

ANNONS:

Sportclub Freiburg tvingas betala 6000 € till DFB på grund av användning av rökbomber.Efter mycket om och men blev det tillslut klart. Maximilian Philipp lämnar SC Freiburg för konkurrenten och topplaget Borussia Dortmund för att förverkliga sin dröm. Resan från Berlin, där Philipp är född, via Freiburg och sedan till Dortmund har dock varit allt annat än lätt.Vem köps in? Vem säljs? Vem stannar? I denna sammanställning finns svaren!Som laginsats har Freiburgs säsong varit världsklass. Går man på ett år från att ha spelat i Zweite Bundesliga till att ta en Europa League-plats i Bundesliga så går det inte att säga något annat. Ska man dissekera de individuella prestationerna så finns det ändå några spelare som har gjort det bättre än andra. Så vem har då varit världsklass? Och vem har varit usel? Svaret på frågorna får ni i texten nedanför.Europa, Europa, wir fahren nach Europa!“Upset the established order and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fair!” – Jokern i The Dark Knight (2008)För två säsonger sedan degraderades Freiburg till 2. Bundesliga. Idag ligger klubben sensationellt nog på en Europa League-plats i Bundesliga. Mycket kan dock fortfarande hände när Bundesligas sista omgång spelas på lördag, men en sak är i alla fall säker: trion Streich, Saier och Hartenbach har stått för en bragdartad insats.Efter att Frantz, Guédé, Stenzel och Niederlechner har förlängt sina kontrakt så har nu även Freiburgs förstamålvakt gjort samma sak. Dessutom ryktas en av Österrikes största talanger till Freiburg im Breisgau.På söndag väntar en ny match i den fantastiskt spännande jakten på en Europa League-plats. Denna gång är det FC Schalke 04 som står för motståndet.Sportcheferna Jochen Saier och Klemens Hartenbach fortsätter sitt goda arbete. Nyligen köptes Pascal Stenzel loss från Dortmund och nu är det Florian Niederlechners tur att köpas loss från Mainz.