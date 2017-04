Stenzel avgjorde när Freiburg besegrade Bayer Leverkusen.

Freiburg skrällde igen och tog tre poäng mot Leverkusen

Det lär ha varit svårt att hitta några sura miner i Freiburg en dag som denna. Solen sken, SC Freiburg vann mot Leverkusen efter ett sent avgörande och nu har laget en jättechans att ta sig till Europa League.

Laguppställning



SC Freiburg:

Schwolow - Ignjovski, Söyüncü, Kempf, Günter - Bulut (85. Stenzel), Höfler, Frantz, Haberer (90. Guédé) - Petersen (75. Nielsen), Niederlechner



Bayer 04 Leverkusen:

Leno - Hilbert, Dragovic, Toprak, Wendell - Baumgartlinger (90. Pohjanpalo), Kampl - Havertz (79. Aránguiz), Brandt - Volland, Chicarito (63. Bailey)



Matchen



Freiburg inledde matchen betydligt mer piggt än gästerna från Nordrhein-Westfalen. Redan efter fem minuter fick vi se prov på ett fint kombinationsspel mellan Freiburgs spelare, och det var just ett härligt skönlir som hemmalaget skulle visa upp flera gånger om under matchen.



Den pigga inledningen gav också utdelning tämligen snabbt. I den 11:e matchminuten fick Frantz bollen på mittplan, gjorde en snabb vändning och satte bollen fint i djupled. Petersen stod därefter för en magnifik prestation när den högerfotade anfallaren sköt bollen, med sin vänsterfot, rätt upp i krysset – trots en ganska så svår vinkel.



Bayer Leverkusen var å sin sida väldigt loja. Bortalaget slarvade mycket i passningsspelet och det var inte mycket att oroa sig för när Leverkusen försökte anfalla. Leverkusen hade mest bollinnehav, men det var Freiburg som vann flest närkamper. I Freiburg var det främst Niederlechner och Petersen som gjorde livet svårt för försvaret i Leverkusen. 1-0 stod sig till pausvilan, trots att Freiburg hade några halvlägen att utöka sin ledning.



När den andra halvleken väl började så var det ett pånyttfött Leverkusen som publiken fick se. Bortalaget hade väldigt många chanser i inledningen på den andra halvleken. Det var främst Volland som var nära med att sätta bollen i mål, men mittbackstalangen Söyüncü räddad Freiburg från ett baklängesmål.



Freiburg hade faktiskt chansen att stänga matchen i minut 53, men usle



Efter kvitteringen fortsatte Leverkusen att pressa på och Volland var endast någon millimeter ifrån att sätta bollen i krysset genom en långskott. Så småningom lyckades Freiburg jobba sig in i matchen och skapade chanser som borde ha resulterat i en ny ledning. I minut 66 avfyrade Söyüncü ett tungt skott som smet över Lenos ribba, och kort därefter hade Niederlechner ett skott som mirakulöst räddades på mållinjen av Wendells knä. Samme Wendell var nära att stöta in ett skott från Niederlechner ytterligare några minuter senare, men på ett osannolikt sätt hamnade bollen över ribban istället för i mål när Wendell stod bara 2 meter från mållinjen.



När Freiburgs spelare väl var klara med målchanskavalkaden så mattades lagen. Matchen såg ut att sluta oavgjort, men inhopparna Nielsen och Stenzel ville annat. I minut 88 skarvade den norske anfallaren till Stenzel som tog en lång löpning med bollen på kanten för att sedan pricka bollen förbi en passiv



Kommentar



Med tre poäng in på kontot ligger SC Freiburg fortsatt på en sjätteplats i tabellen, och nu har man världens chans att ta sig ut i Europa. Matcherna som återstår för Freiburg är tabelljumbon Darmstadt, ett bortasvagt Schalke, ett desperat Ingolstadt, och ett Bayern München som lär ha säkrat ligatiteln inför sista omgången mot Freiburg. Lägg därtill att Bremen, Köln och



Det är självklart mycket som fortfarande kan hända i jakten om Europa-platserna, men förutsättningarna kunde nästan inte vara bättre för SC Freiburg. Låta oss fortsätta drömma och hoppas!



Betyg



1 Inselhopf: Niederlechner

Trots att det var anfallskollegan Petersen som stod för ett drömmål så väljer jag att prisa



2 Inselhopf: Söyüncü

Turken blir bara bättre och bättre för varje match som går, och man kan inte låta bli att undra var mittbacken hamnar härnäst när han väljer att lämna Freiburg. Hur som helst stod Söyüncü för en mycket fin insats mot Leverkusen, och var en räddande ängel flera gånger om.



3 Inselhopf: Günter

Äntligen var vänsterbacken tillbaka i gammalt gott slag. Det här var nog Günters bästa match på 2-3 år. Günter satte inte en fot fel och var en fröjd att skåda under hela matchen. Streich gjorde helt rätt i att bänka 24-åringen de senaste matcherna, och Günter tycks ha reagerat på ett utmärkt sätt genom att visa varför han hör hemma i startelvan.





Inselhopf är en magiskt god öl från det lokala bryggeriet Feierling, som ligger i centrala Freiburg. Befinner man sig i närheten av Freiburg rekommenderar jag starkt att man besöker bryggeriet.





2017-04-23 20:33:40

