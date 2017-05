Det är inte bara Dortmunds fans som jublar över vinsten mot Frankfurt i finalen av tyska cupen.

Freiburg till Europa League!

Europa, Europa, wir fahren nach Europa!





Vinsten innebär naturligtvis stor glädje i Dortmund-lägret, men det är faktiskt fler lag som jublar över Dortmunds pokalseger. Dortmunds vinst innebär att



Denna oväntade framgång för Freiburg medför också många frågor: Vilka spelare väljer nu att stanna kvar i Freiburg? Vilka spelare kommer sportcheferna Saier och Hartenbach kunna locka till sig? Kommer klubben klara av att slåss på flera fronter om man tar sig till gruppspelet? Kommer



Stort grattis vill jag passa på att säga till Dortmund för segern i finalen! Samtidigt vill jag hylla Frankfurt-fansen för stödet som visades upp under matchen – det var minst sagt mäktigt att skåda. Det bjöds på stor underhållning när Dortmund gjorde upp med Frankfurt i finalen av tyska cupen. Båda lagen visade upp en fartfylld fotboll medan fansen skapade en ”Stimmung” (Henrik Strömblads favoritord?) av absoluta världsklass. Matchen mellan fansen måste man säga att Frankfurt vann, men på fotbollsplanen var Dortmund numret större. Aubameyang var det som frälste det gulsvarta laget genom att sätta en straff med en kylig chip i mitten av målet.Vinsten innebär naturligtvis stor glädje i Dortmund-lägret, men det är faktiskt fler lag som jublar över Dortmunds pokalseger. Dortmunds vinst innebär att Hertha Berlin går direkt till gruppspelet i Europa League medan SC Freiburg går in i turneringens tredje kvalrunda. Det blir alltså sammanlagt fyra kvalmatcher som Freiburg ska klara av för att få spela i gruppspelet. Som tack för att Dortmund skänkte oss en plats i Europa-League kommer ett par flaskor vin skickas ner till klubben – det har SC Freiburgs president och tillika vinodlare, Fritz Keller, lovat.Denna oväntade framgång för Freiburg medför också många frågor: Vilka spelare väljer nu att stanna kvar i Freiburg? Vilka spelare kommer sportcheferna Saier och Hartenbach kunna locka till sig? Kommer klubben klara av att slåss på flera fronter om man tar sig till gruppspelet? Kommer Christian Streich bli utbränd och tappa sitt hår? Svaren kommer vi få i sinom tid, men vi fans kan än så länge nöja oss med att känna en stor glädje över att få uppleva ännu ett Europa-äventyr.Stort grattis vill jag passa på att säga till Dortmund för segern i finalen! Samtidigt vill jag hylla Frankfurt-fansen för stödet som visades upp under matchen – det var minst sagt mäktigt att skåda.

0 KOMMENTARER 139 VISNINGAR 0 KOMMENTARER139 VISNINGAR FABIAN DAHLSTRÖM

2017-05-27 23:08:57

ANNONS:

Fler artiklar om Freiburg

Freiburg

2017-05-27 23:08:57

Freiburg

2017-05-22 20:37:25

Freiburg

2017-05-21 17:24:08

Freiburg

2017-05-16 20:26:37

Freiburg

2017-05-09 20:03:53

Freiburg

2017-05-05 21:21:20

Freiburg

2017-05-03 20:18:28

Freiburg

2017-04-28 17:04:51

Freiburg

2017-04-27 20:33:43

Freiburg

2017-04-23 20:33:40

ANNONS:

Europa, Europa, wir fahren nach Europa!Vem köps in? Vem säljs? Vem stannar? I denna sammanställning finns svaren!“Upset the established order and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fair!” – Jokern i The Dark Knight (2008)För två säsonger sedan degraderades Freiburg till 2. Bundesliga. Idag ligger klubben sensationellt nog på en Europa League-plats i Bundesliga. Mycket kan dock fortfarande hände när Bundesligas sista omgång spelas på lördag, men en sak är i alla fall säker: trion Streich, Saier och Hartenbach har stått för en bragdartad insats.Efter att Frantz, Guédé, Stenzel och Niederlechner har förlängt sina kontrakt så har nu även Freiburgs förstamålvakt gjort samma sak. Dessutom ryktas en av Österrikes största talanger till Freiburg im Breisgau.På söndag väntar en ny match i den fantastiskt spännande jakten på en Europa League-plats. Denna gång är det FC Schalke 04 som står för motståndet.Sportcheferna Jochen Saier och Klemens Hartenbach fortsätter sitt goda arbete. Nyligen köptes Pascal Stenzel loss från Dortmund och nu är det Florian Niederlechners tur att köpas loss från Mainz.Pascal Stenzel, som har gjort stor succé hos SCF ända sedan han kom från Dortmund i januari 2016, gör nu en permanent flytt till Freiburg im Breisgau.SC Freiburg åker tillsammans med cirka 2300 fans till Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor för att skicka ned Darmstadt till Zweite Bundesliga, och för att stärka chanserna till Europa League nästa år.Det lär ha varit svårt att hitta några sura miner i Freiburg en dag som denna. Solen sken, SC Freiburg vann mot Leverkusen efter ett sent avgörande och nu har laget en jättechans att ta sig till Europa League.