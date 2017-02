Gamarna svävar över Freiburg

Trots en förlust i senaste omgången av Bundesliga finns det anledning att se positivt på framtiden för alla supportrar till SC Freiburg. Med flera talanger i laget verkar klubben verkligen ha något på gång. Vad som är oroande är dock att flera av dem ryktas bort.

I senaste omgången blev det förlust för SC Freiburg med hela 3-0 borta mot Mönchengladbach. På förhand var det en match som få kunde kräva att Freiburg skulle komma vinnande ur. Ett Gladbach på Borussia Park är alltid svårt att möta. Efter matchen var min känsla dock att Freiburg mycket väl hade kunnat dra det längsta strået. Under de första 60 minuterna var Freiburg det bättre laget och med lite bättre skärpa hade Grifo, Petersen och company kunnat avgöra matchen till Freiburgs fördel.Även om resultat grämer mig en aning är känslan en dryg vecka efter matchen trots allt positiv, och att Freiburg kan ha något stort på gång. Få nykomlingar, ja till och med få lag i Bundesliga överhuvudtaget, kan åka till Borussia Park och ha så stor kontroll på matchbilden som Freiburg hade. Vi har tidigare under säsongen även kunnat se Freiburg plocka poäng mot starkt motstånd och även spela jämnt mot lag som Bayern München och Dortmund . Jag skrev inför matchen mot Bayern München för några veckor sedan att de flesta Freiburg-supportrar verkar vara inställd på att målet fortfarande ska vara att hålla sig kvar i Bundesliga. Själv börjar jag dock luta mig åt att siktet bör vara högre. Spelar man jämnt med Bayern München på hemmaplan och Gladbach på bortaplan ska en nedflyttningsstrid inte vara realistisk. Dessutom finns det så mycket talang och kvalité i spelare som Stenzel, Söyüncü, Kempf, Grifo, Philipp och Petersen att jag kan tycka att alla Freiburg-supportrar för en gångs skull borde unna sig själva att få drömma om större saker än ”Klassenerhalt” (hålla sig kvar i ligan).Till min förtret verkar det dock inte bara vara jag som ser potentialen i Freiburgs spelare. Många storklubbar runt om i Europa verkar för tillfället agera som om de vore gamar som svävar kring ett annat djurs byte. I alla fall om man ska tro all rykten som florerar ute i media.Under sommaren kopplades Vincenzo Grifo ihop med Leverkusen och Liverpool. Under senaste vinterfönstret fanns det tidningar som menade på att Arsenal och Tottenham var intresserade av Maxi Philipp, och att Hoffenheim var ute efter Marc-Oliver Kempf . Trots att transferfönstret i de största ligorna i Europa nu är stängt så fortsätter ryktena att rulla på. Den här gången är det framförallt den turkiske mittbacken Söyüncü som verkar locka till sig intresse från flera olika storklubbar.Caglar Söyüncü, som anslöt från turkiska andraligan för 2,5 miljoner € senaste sommaren, ryktas nu till bland annat Manchester United, Manchester City, Roma och Villareal. Dessutom finns det tidningar som påstår att Freiburg har tackat nej till ett bud från franska Lille på 9 miljoner € och ett bud från ryska Zenit på 15 miljoner €.Förutom Söyüncü kom det under torsdagen även besked om att Freiburgs målvakt Schwolow ska vara på väg bort. Schwolow vill för tillfället inte skriva på ett nytt kontrakt med klubben enligt tyska tidningen Kicker, som även påstår att Leverkusen vill köpa 24-åringen.Även om alla bör ta de olika ryktena med en rejäl näve salt till maten så finns det som sagt en anledning varför just dessa spelare ryktas till storklubbar. Personligen tror jag det blir svårt att behålla alla spelare nästa sommar, men för tillfället är transferfönstret stängt och det är bättre att njuta av Maxi Philipp, Grifo, Söyüncü och alla andra talanger medan vi kan. Så får vi hoppas på att sportcheferna Jochen Saier och Klemens Hartenbach kan vifta bort alla gamar när det verkligen gäller.