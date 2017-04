Inför Darmstadt – Freiburg: Myten är osann

SC Freiburg åker tillsammans med cirka 2300 fans till Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor för att skicka ned Darmstadt till Zweite Bundesliga, och för att stärka chanserna till Europa League nästa år.

Freiburg



Efter segern senast mot Leverkusen kommer Freiburg till Darmstadt med gott om självförtroende. Under delar av matchen såg laget lite slöa ut, men sett på det hela gjorde Freiburg ändå en av sina bättre insatser på länge. Efter matchen har Streich valt att hylla flera spelares prestationer i både intervjuer och presskonferenser. Till exempel har Petersen och Bulut hyllats, även om den sistnämnde i mina ögon stod för en katastrofinsats. Lika så har Streich även lyft fram Stenzel och Niederlechner, och sagt att han helst vill köpa loss de båda spelarna från



Intressant statistik från matchen mot Leverkusen var att Caglar Söyüncü vann 85% av sina 20 närkamper. Ingen annan spelare i



På skadelistan är det nu endast Grifo, Torrejón och Föhrenbach som är kvar. Dock är Nielsen också tveksam till spel på lördag. Maxi Philipp däremot har den senaste veckan tränat med laget igen och det är stor chans att han är med i truppen mot Darmstadt. Enligt Streich är det också stor chans att man fortsätter med samma anfallspar som började mot Leverkusen, det vill säga Petersen och Niederlechner. Därmed är en rimlig startelva följande.



Schwolow – Stenzel, Söyüncü, Kempf, Günter – Haberer, Frantz, Höfler, Philipp – Niederlechner, Petersen



En annan sak jag tycker är viktig att ta med till matchen är det om att Freiburg enligt vissa skulle vara ett dåligt bortalag, vilket har blivit lite av en myt under säsongen. En myt, som började efter att Freiburg förlorade fem av sina första sex bortamatcher för säsongen, och som jag alltid har tyckt varit osann. Delvis är myten osann eftersom att det bara var 3-0 förlusten mot Köln i inledningen där Freiburg spelade uselt. Annars var man till exempel bara några sekunder från att ta poäng ifrån



Darmstadt



Likt en zombie har Darmstadt de senaste veckorna rest sig från botten och fått liv igen. Visst, man ligger fortfarande toksist i tabellen, men drömmen hos Darmstadts supportar om en till säsong i Bundesliga lever fortfarande efter två segrar mot Schalke och Hamburg. Kollar man på spelschemat och den fotboll Darmstadt står för så är det inte direkt att man sticker ut haken när man säger att Darmstadt trots allt kommer att åka ut. Darmstadt behöver vinna samtliga resterande fyra matcher, och om inte Freiburg sätter in nådastöten på lördag lär Bayern München, Hertha Berlin eller Mönchengladbach göra det de kommande helgerna.



Spelmässigt är det som sagt heller inte mycket som talar för att Darmstadt ska göra en superskräll i slutfasen av säsongen. Precis som Norbert Maier och Dirk Schuster har Darmstadts nya tränare Torsten Frings en filosofi som riktar sig mot defensiv fotboll och mycket luftpastejer mot anfallarna. I den senaste matchen mot Hamburg såg det relativt stabilt ut defensivt, men det fanns heller ingen flärd i anfallsspelet att tala om överhuvudtaget. När innermittfältaren Kamavuaka flera gånger om försökte se hur högt upp i luften han kunde sparka bollen var känslan mer att Frings mannar hade kommit till norra Tyskland för att göra en vetenskaplig undersökning om tyngdlagen än att försöka få bollen i mål.



Till Frings försvar finns det egentligen inte så mycket mer han har kunnat göra med laget än vad han just har gjort. Fyra vinster, en oavgjord och nio förluster är ändå ett okej facit för ett lag som Darmstadt. Samtidigt kan jag också tycka att Darmstadt hade behövt en tränare som vågade chansa lite mer och som är lite mer oberäknelig, för att man skulle ge sig möjligheten att klara sig kvar i Bundesliga. Med andra ord hade Darmstadt behövt en Thorsten Flinck istället för en Torsten Frings på tränarbänken.



Hur som helst kommer laget alltså i en hyfsad form och med lite mer självförtroende till matchen. Darmstadts hemmafacit är också helt okej med fem vinster, tre oavgjorda och sju förluster. Skadelistan är heller inte så stor då endast Peter Niemeyer, Terrence Boyd och möjligtvis Dominik Stroh-Engel kommer missa matchen.



Senast mot Hamburg formerade Frings sin startelva enligt följande:



Esser – Sirigu, Sulu, Banggaard, Holland – Altintop, Kamavuaka – Heller, Gondorf, Vrancic – Platte



Intressant fakta inför matchen: Freiburg är obesegrade i de fem senaste matcherna mot Darmstadt (fyra vinster, en oavgjord). Senast Darmstadt besegrade Freiburg var år 1991.

Darmstadt har aldrig vunnit tre matcher på rakan i Tysklands högsta serie.

Freiburg har de näst bästa inhopparna i Bundesliga. Totalt har det blivit 10 ”jokermål”, vilket har lett till 10 mer inspelade poäng. Endast Hoffenheim med 13 mål är bättre.

Darmstadt har tre före detta Freiburg-spelare: Immanuel Höhn, Jan Rosenthal och Sandro Sirigu.

Den allra första matchen som spelades på Stadion am Böllenfalltor (år 1921) var mellan Darmstadt och Freiburg.

När: 15:30 på lördag

Var: Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor

Hur: Eurosport player eller annan stream.

Domare: Benjamin Cortus

Tips: 1-3

2017-04-27 20:33:43

