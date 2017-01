Inför Freiburg – Bayern München: ska historien återupprepa sig till Freiburgs fördel?

Vinterpausen är över och direkt väntar tuffast möjliga motstånd för SC Freiburg. Ändå finns det goda förhoppningar om att ”die Breisgau Brasilianer” ska göra det man har gjort så många gånger för genom historien, det vill säga skrälla mot Bayern München.

23 inspelade poäng på 16 matcher. Sex poäng upp till succélaget Eintracht Frankfurt , som ockuperar sista Champions League -platsen. Dessutom ligger man före storklubbar som Bayer Leverkusen Schalke 04 och Mönchengladbach. Som nykomling kan man inte annat än säga att SC Freiburg med Christian Streich i spetsen hade en nästintill perfekt höstsäsong. Ändå har Freiburg lyckats undvika de stora rubrikerna från media, vilket så klart beror på att det har funnits många andra lag som också har över- och underpresterat i ligan. Trots ett bra utgångsläge för att utmana om Europa-platserna verkar de flesta Freiburg-fans vara klara med att målet under våren främst är att säkra kontraktet till nästa säsong i Bundesliga . Därefter kan man börja drömma och hoppas på större saker.På fredagskväll när Bayern München kommer på besök till Schwarzwald-stadion blir det dock ett undantag, eftersom att drömma och hoppas på ett nytt ”Bayern-mirakel” egentligen är det ända man kan göra som Freiburg-supporter. På pappret ska Bayern München egentligen ta en komfortabel seger mot Freiburg, precis som man gör mot de flesta lagen i Bundesliga. Men kollar man tillbaka på tidigare möten lagen emellan finns det anledningar att komma positivt inställd till matchen som Freiburg-supporter.Under de 17 säsonger som Freiburg har befunnit sig i Tysklands högsta serie har Freiburg vunnit fyra matcher, spelat oavgjort fyra matcher och endast förlorat nio matcher på hemmaplan mot Bayern. Med tanke på var någonstans Freiburg respektive Bayern München befinner sig i näringskedjan inom tysk fotboll är det en väldigt bra statistik. Skrällarna har dessutom sällan varit ”turliga”, utan Freiburg har ofta bjudit upp till en god dans.På fredag kommer som sagt Freiburg till matchen som nykomling. Men av den anledningen bör inte Freiburgspelarna ha ett minderhetskomplex, utan istället kan de få inspiration av vad tidigare upplagor av laget har åstadkommit som nykomling. Under Freiburgs allra första säsong i Bundesliga lyckades man nämligen med det omöjliga. Med bland annat målvakten Jörg Schmadtke, Rodolfo Cardoso och hattrick-hjälten Uwe Wassmer i laget besegrades Bayern med 3-1 . Segern för Freiburg innebar att klubben säkrade kontraktet på bättre målskillnad än Nürnberg, medan Bayern till slut ändå lyckades vinna ligan före Kaiserslautern Jörg Schmadtke, en gång i tiden hjälte mot Bayern för Freiburg, idag sportchef i KölnSäsongen efter 3-1 skrällen mot Bayern stod Freiburg för en än större bedrift. Denna gång utklassade man Bayern med hela 5-1 på Schwarzwald-stadion . Ett frustrerat Bayern med stjärnor som Oliver Kahn, Lothar Matthäus och Jean-Pierre Papin hade inte en chans mot ett Freiburg som hade så gott som samma lag från året innan. När säsongen hade summerats hade den legendariske Freiburg-tränaren Volker Finke fört klubben till en sensationell tredjeplats i Bundesliga, vilket än idag är Freiburgs bästa placering någonsin. För det Trapattoni-ledda Bayern München slutade säsongen desto mer i moll. De regerande mästarna floppade rejält och slutade endast på en sjätteplats.Säsongen 1999/2000 var Freiburg återigen oerhört nära att skrälla mot ”der Rekordmeister”. Georgierna Levan Kobiashvili och Alexandre Iashvili hade stundtals lekstuga med Bayern-spelarna, där den förstnämnde gjorde ett frisparksmål som till och med Vincenzo Grifo hade varit nöjd med. I slutändan lyckades Bayern ändå vända matchen till en 2-1 seger efter en tveksamt dömd straff. Huvudrubrikerna efter matchen handlade dock varken om mål eller straffar, utan om det som kanske ska räknas som den största publikskandalen i SCF:s historia. Vid ett antal tillfällen under matchen hade det kastats i bananskal och annat skräpp på fotbollsplanen från publiken, framförallt riktat mot Oliver Kahn. Efter den dömda straffen eskalerade det än mer, och den tidigare Karlsruher SC-spelaren (Freiburgs rivaler) och tillika Karlsruhe-sonen Oliver Kahn fick en golfboll kastad i huvudet . Lyckligtvis klarade sig Kahn relativt oskadd, men efter matchen var det en och annan som rättmätigt fick känna på Kahns vrede i form av en gammal hederlig ”hårtork”.Senast Freiburg befann sig i Bundesliga åkte man ut efter en smått kaosartad säsong. I den absolut sista omgången förlorade Freiburg mot bottenkonkurrenten Hannover samtidigt som flera andra resultat gick emot klubben. Således blev en nedflyttning ofrånkomlig. Veckan innan nederlaget i Hannover var det dock desto roligare miner i Breisgau. Osannolikt nog slog Freiburg Pep Guardiolas lag med 2-1 efter ett sent avgörande från supporterfavoriten Nils Petersen . Efter att domaren blåste av matchen utbröt ett vilt firande hos spelarna och fansen. Freiburgs tränare, Christian Streich, hade dock inte tid till att glädja sig över segern utan sprang in i omklädningsrummet som om hans liv vore i fara. Streichs agerande handlade dock endast om att han inte ville fira för att han ville börja fokusera på matchen mot Hannover. Som bekant vann inte Freiburg mötet i Niedersachsen en vecka senare, men Streich stannade ändå kvar i klubben och hjälpte SCF till en ligaseger i Zweite Bundesliga året efter.På fredag kommer såklart Bayern München till Freiburg im Breisgau som stora favoriter till att sno åt sig alla tre poäng. Men att drömma och hoppas på en ny skräll för Freiburg kommer alla i Breisgau ändå att göra, för historien har visat att det trots allt är möjligt.Matchen spelas på fredag klockan 20:30 på Schwarzwaldstadion och visas på Eurosport 2