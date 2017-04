Har Nils Petersen förtjänat en startplats mot Mainz?

Inför Freiburg – Mainz: Har vi säkrat kontraktet än?

Den tunga förlusten mot Werder Bremen följdes i veckan upp med en vinst mot krislaget VfL Wolfsburg. Och från ett krislag till ett annat, för nu är det 1. FSV Mainz 05 som väntar. En seger mot Mainz skulle innebära ett stort kliv mot det säkrade kontrakt som Freiburg strävar mot.





Matchen i Wolfsburg var krampaktig, men det slutade trots allt gott. Anfallaren Niederlechner gjorde en svag insats men var ändå ensam om att få in bollen i mål när Freiburg vann med 1-0 mot de grönvita vargarna (första hållna nollan på 12 matcher). Efter matchen kändes det som att spelarna var mer lättade än glada över segern. Schwolow sa att vinsten var ”ein big Point” medan Niederlechner tackade anfallskollegan



Även vi Freiburg-fans kan känna en lättnad över resultatet och det nuvarande tabelläget. Freiburg står för tillfället på 38 poäng, vilket bör räcka för ett säkrat kontrakt om man kollar på



Det är dock viktigt att påpeka att inget är avgjort ännu, och detta är alla i Freiburg också medvetna om. Freiburgs spelare poängterar hela tiden att ”Klassenerhalt” är målet för säsongen och att man inte tar något för givet. Vi kan alltså förvänta oss ett taggat Freiburg nu när Mainz väntar härnäst.



Vi kan också förvänta oss att



Vad gäller motståndet så är Mainz i akut behov av poäng. Bortalaget har fyra raka förluster och ligger nu farligt nära en kvalplats (och även en direktnedflyttningsplats).

Att Mainz, likt Freiburg, kommer vissa ett jävla anamma är något vi alltså kan utgå ifrån. Christian Streich är själv inne på att matchen inte bara kommer bli fysiskt tuff, utan även psykiskt jobbig.



Fakta inför matchen

Mainz har 10 raka Bundesliga-matcher utan förlust mot Freiburg (6 segrar och 4 oavgjorda resultat). Mot inget annat lag har Mainz varit obesegrade under en längre svit än 7 BL-matcher.

Mainz har hittills gjort 12 nickmål i ligan, vilket klubben är bäst med av alla lag under denna säsong. Samtidigt är Mainz det lag som har släppt in flest nickmål (12 stycken) av alla lag i ligan under säsongen.

I Mainz senaste match tilldelades Gbamin ett rött kort – vilket fick tränaren Martin Schmidt att skrika ut det väl valda ordet ”scheiße”. Gbamins röda kort var den sjunde utvisningen som Mainz har fått under säsongen, och därmed är Mainz det lag som har tilldelats flest röda kort i årets upplaga av Bundesliga.

Övriga nyheter



För inte så länge sedan förlängde både



En annan nyhet som är värd att nämna är den om en riktig trotjänare. I nästan tre decennier har besökarna hos Schwarzwald-Stadion kunnat lyssna på arenaspekern Claus Köhn – som inte har missat en endaste match på 29 år. I matchen mot Werder Bremen hyllades också Köhn av klubben eftersom matchen mot Hansalaget var Köhns 500:e ligamatch för SC Freiburg i det tyska ligasystemet. Det ska dock sägas Köhn faktiskt har gjort fler än 500 matcher för SCF, då han även har arbetat som speker när SC Freiburg har spelat i tyska cupen, UEFA-cupen och Inför mötet med Werder Bremen , för en vecka sedan, var känslan att SC Freiburg låg på säker mark i tabellen. Men efter ett riktigt magplask mot Bremen (förlust med 2-5), och resultat i omgångens övriga matcher som inte direkt gynnade Freiburg, var Streichs mannar piskade att ta åtminstone en poäng borta mot ett desperat Wolfsburg . En förlust mot Wolfsburg och Freiburg hade kunnat vara indragna i bottenstriden på allvar i denna högst märkliga säsong.Matchen i Wolfsburg var krampaktig, men det slutade trots allt gott. Anfallaren Niederlechner gjorde en svag insats men var ändå ensam om att få in bollen i mål när Freiburg vann med 1-0 mot de grönvita vargarna (första hållna nollan på 12 matcher). Efter matchen kändes det som att spelarna var mer lättade än glada över segern. Schwolow sa att vinsten var ”ein big Point” medan Niederlechner tackade anfallskollegan Nils Petersen för sitt fina inhopp och den assist som Petersen bidrog med.Även vi Freiburg-fans kan känna en lättnad över resultatet och det nuvarande tabelläget. Freiburg står för tillfället på 38 poäng, vilket bör räcka för ett säkrat kontrakt om man kollar på Bundesliga s historia. Sedan 3-poängssystemet infördes har bara ett lag lyckats åka ur Bundesliga med en poängskörd på 38 poäng. Det var säsongen 1997/1998 och det olyckliga laget var Karlsruher SC. Dessutom talar spelschemat för ett säkrat kontrakt då bottenlagen Darmstadt och Ingolstadt återstår att möta.Det är dock viktigt att påpeka att inget är avgjort ännu, och detta är alla i Freiburg också medvetna om. Freiburgs spelare poängterar hela tiden att ”Klassenerhalt” är målet för säsongen och att man inte tar något för givet. Vi kan alltså förvänta oss ett taggat Freiburg nu när Mainz väntar härnäst.Vi kan också förvänta oss att Christian Streich gör några förändringar i sin startelva, eftersom det blir Freiburgs tredje match på åtta dagar. Under torsdagens presskonferens meddelade Streich att det finns 3-4 platser som det kan ske förändringar på. En spelar som ligger bra till att få starta är tidigare nämnda Nils Petersen. Anfallaren bör ha pigga ben då han fick göra inhopp mot både Bremen och Wolfsburg, och dessutom bidrog Petersen med ett mål och en assist i dessa två matcher.Vad gäller motståndet så är Mainz i akut behov av poäng. Bortalaget har fyra raka förluster och ligger nu farligt nära en kvalplats (och även en direktnedflyttningsplats).Att Mainz, likt Freiburg, kommer vissa ett jävla anamma är något vi alltså kan utgå ifrån. Christian Streich är själv inne på att matchen inte bara kommer bli fysiskt tuff, utan även psykiskt jobbig.För inte så länge sedan förlängde både Patric Klandt och Lukas Kübler sina kontrakt, och nu är det Mike Frantz som är den lyckligt lottade. Mike har själv sagt att han är nöjd över förlängningen, och att han identifierar sig med laget och föreningen. Som vanligt har SC Freiburg inte kommunicerat ut hur långt det nya kontraktet sträcker sig, men det gamla kontraktet som vår vicekapten satt på hade gått ut 2018. Än så länge har Frantz spelat 85 matcher under sina tre år i SC Freiburg. Det lär alltså bli fler än 100 matcher i Freiburg-tröjan.En annan nyhet som är värd att nämna är den om en riktig trotjänare. I nästan tre decennier har besökarna hos Schwarzwald-Stadion kunnat lyssna på arenaspekern Claus Köhn – som inte har missat en endaste match på 29 år. I matchen mot Werder Bremen hyllades också Köhn av klubben eftersom matchen mot Hansalaget var Köhns 500:e ligamatch för SC Freiburg i det tyska ligasystemet. Det ska dock sägas Köhn faktiskt har gjort fler än 500 matcher för SCF, då han även har arbetat som speker när SC Freiburg har spelat i tyska cupen, UEFA-cupen och Europa League , samt i matcher för Freiburgs damlag och juniorerna. Här är en länk till en intervju med Claus Köhn

