Inför SC Freiburg – Hertha BSC: Revansch utkräves

På söndag vänder serien för Freiburgs del när ”Rückrunde” inleds med ett möte mot Hertha BSC. Förhoppningsvis kan Freiburg få revansch mot huvudstadslaget, som vann på ett försmädligt sätt när lagen senast möttes i Bundesligas premiäromgång.

SC Freiburg stod för en nästintill perfekt insats senast mot Bayern München. Som vanligt slet Freiburg-spelarna som djur, och dessutom visade Streichs manskap upp sin taktiska begåvning (som man hade finslipat under träningslägret i Sotogrande). Visst kontrollerade Bayern München den största delen av matchen, men Freiburg hade inte behövt skämmas om det hade blivit tre poäng. Freiburg var faktiskt inte långt borta från en riktig praktsmäll, men marginalerna var inte på hemmalagets sida när Philipps kanon nästan letade sig in i nätmaskorna. Istället var det Lewandowski som stod för säsongens prestation, och avgjorde matchen skoningslöst med ett mål i matchminut 91. Surt sa ”der Füchsle”.Trots en utmärkt insats blev det alltså inga poäng mot Bayern, och därför kan vi nog räkna med att Freiburg kommer rejält revanschsugna till matchen mot Hertha – vilket känns mycket passande. Om nederlaget mot Bayern inte är den mest bittra förlusten under säsongen så är Bundesliga -premiären mot Hertha en annan kandidat till den utmärkelsen: Trots en kvittering från Höfler i den 93:e minuten lyckades Hertha vinna premiären, efter att Julian Schieber satte bollen lite turligt i mål i den femte tilläggstidsminuten.Den stora frågan är nu hur Freiburg ska lyckas få sin revansch mot Hertha. Det finns självklart många faktorer att ta hänsyn till, men kanske är bra försvarsspel på fasta situationer den allra viktigaste nyckeln till framgång. Freiburg har nämligen haft väldigt svårt att freda Schwolows målbur när motståndare har tilldelats hörnor och frisparkar. Av Freiburgs 29 insläppta mål har 12 kommit till efter fasta situationer, och det senaste insläppta målet på en fast situation kom mot just Bayern förra veckan. Det ska dock sägas att Streich troligen är medveten om Freiburgs stora svaghet. Tränaren har inför matchen mot Hertha påpekat vikten av att vara fokuserad när bortalaget tilldelas hörnor och frisparkar.Som alla vet så räcker det dock inte med ett bra försvarsspel för att bärga hem tre poäng. Freiburgs anfallare måste fortsätta leverera, och kanske är det Berlin-födde Maximilian Philipp som kan leda laget till en revansch mot Hertha. Philipps moderklubb är just Hertha BSC och den unge anfallaren gjorde lustigt nog sitt allra första mål i Bundesliga mot sin gamla klubb (säsongen 14/15).Maximilian Philipp hade spelat i 8 år för Hertha när han som fjortonåring utsorterades av moderklubben. Anledningen till att Philipp fick lämna klubben var att han ansågs vara för liten med sin dåvarande längd på 155 centimeter. Anfallaren har sagt att han tog Herthas beslut väldigt hårt, men bevisligen gav han inte upp om drömmen att bli fotbollsproffs. Sedan Philipp lämnade Hertha har det nämligen hänt mycket i spelarens liv och karriär: 22-åringen är numera 1,83 meter lång, ligger delad etta i Freiburgs interna skytteliga med fem mål, är en av Freiburgs bästa spelare, och är dessutom eftertraktad av större klubbar i Europa.Om Freiburg håller tätt på fasta situationer mot Hertha och om Philipp har en bra dag på jobbet så känns en revansch mot huvudstadslaget inte långt borta. Tre poäng mot Hertha skulle dock inte bara glädja spelartruppen, utan självklart även hemmasupportrarna. Om Freiburg vinner mot den nuvarande tabellsexan så blir det Freiburgs första vinst hemma i Breisgau mot Hertha på över 15 år.