Inför SC Freiburg – Werder Bremen

Bundesliga är tillbaka efter ett långt landslagsuppehåll. Det går inte att förneka att helgens match helt klart är revierderbyt mellan Schalke och Dortmund. Samtidigt ska mötet mellan Freiburg och Werder Bremen inte förringas. Det är nämligen två lag som både gör och släpper in mycket mål i sina matcher. Så för den som gillar Hawaii-fotboll mer än tillknäppta derbyn så är nog trots allt mötet i Schwarzwald att föredra.

Under veckan har det blivit klart att sportchef Jochen Saier har lyckats förlänga kontraktet med två Freiburg -spelare. Dels har högerbacken Lukas Kübler förlängt sitt kontrakt (enligt transfermarkt) till 2020. Ända sedan Kübler debuterade mot Leverkusen i december har högerbacken stått för flera imponerande prestationer. Därmed är det nya kontraktet verkligen välförtjänt. Den andra spelaren som förlängde var tredjemålvakten Klandt. Därmed hade jag fel i min profetia att Klandt troligtvis skulle lämna Freiburg under sommaren, vilket jag skrev i min senaste artikel . Kontraktet för Klandt gäller till 2018, med option på ytterligare ett år.Gällande olika landslag så är det fem spelare i Freiburg som har varit på landslagssamlingar. Philipp, Haberer och Kempf spelade i Tysklands U21-landslag i träningsmatcherna mot England och Portugal. Söyüncü satt på bänken i Turkiets VM-kvalmatch mot Finland, men fick spela i träningmatchen mot Moldavien. Likt Söyüncü satt även Amir Abrashi på bänken för sitt Albanien mot Italien.Som alltid blir det även några skavanker när det är dags för landslagsmatcher. Efter matchen mot Italien åkte Abrashi hem till Freiburg med knäproblem. Enligt Streich ska dock knät ha blivit bättre nu, och en insats mot Bremen ska därför inte ses som något omöjligt. Dock har även Haberer ådragit sig en skada. Mot Portugal ska den släppande anfallaren fått en ”pferdekuss”, vilket jag tolkar är en lårkaka och alltså inte en vanlig hästkyss. Två spelare som helt säkert kommer missa matchen mot Bremen är Höfler och Föhrenbach. Höfler fick ett kraftigt köttsår på knät efter en stämpling i matchen senast mot Augsburg. Även Gulde är det lite osäkert kring om han är spelduglig.Det positiva med landslagsfotboll är dock att de som redan har varit skadade får lite extra tid att rehabilitera. För Stenzel och nyförvärvet Sierro har det även inneburit att de nu är helt friska och ska vara tillgängliga för spel till helgen.Formmässigt ser det helt okej ut för Freiburg. Efter haveriet mot Dortmund har Streich och gänget vunnit en match och spelat oavgjort två gånger. Sammantaget har spelet sett helt okej ut, även om offensiven var lite knackig i derbyt mot Hoffenheim och defensiven var lite svajig i bortamatchen mot Augsburg. Ändå måste man ge beröm till Freiburg-spelarna för att det fortsätter plocka poäng trots att spelat inte alltid stämmer i matcherna.Exakt hur Streich kommer formera sitt lag mot Bremen vet nog bara Streich själv. I de senaste matcherna har Streich fått för sig att bänka stjärnor som Grifo och Söyüncü, och dessförinnan vet vi alla att Petersen ofta under säsongen har fått ta på sig rollen som en inhoppande joker. Känslan är att Streich är lite som en gammal högstadielärare som använder tärningen för att bestämma betyget för eleverna (eller i Streichs fall vilka som ska spela). Vad som är viktigt att poängtera är även att det är en så kallad ”engelsk vecka” nästa vecka, vilket innebär att det är en match mot Wolfsburg på onsdag och sedan även match mot Mainz kommande lördag. Därmed är det möjligt att Streich kan ha detta i åtanke när han väljer laget mot Bremen, och att det är möjligt att Streich fortsätter med märkliga uttagningar.Om jag ändå ska gissa på en trolig 4-4-1-1 startelva så kan det se ut enligt följande:Schwolow – Stenzel, Söyüncü, Kempf, Günter – Philipp, Schuster, Frantz, Grifo – Petersen – NiederlechnerHade jag fått välja hade jag dock gärna sett att Günter petades för Kübler. Günter har egentligen under hela säsongen varit den spelaren i startelvan som har räknats som den största säkerhetsrisken i Freiburg.Werder Bremen är en klubb man aldrig riktigt blir klok på. Antingen spelar man så pass bra att man i princip kan slå vilken lag som helt, som senast mot RB Leipzig. Eller så står man spelmässigt för helt urusla insatser, vilket man gjorde senast Freiburg och Bremen mötte varandra. Kollar man på formen är det dock ett starkt Bremen som kommer till Schwarzwaldstadion. I de senaste fem matcherna har man tagit 13 av 15 poäng. Därmed ligger man på en sjätteplacering i vårtabellen. Innan den fina formen tog fart hade man dock sex raka segerlösa matcher, och i den ”riktiga” tabellen ligger man på placering 13, två poäng ifrån Hamburg på kvalplats.Skadeläget i Bremen är dock inte lika rolig som formen. Visserligen kommer anfallsstjärnan Max Kruse troligtvis starta igen efter att ha missat senaste matchen mot RB Leipzig på grund av muskulära problem. Dock ser den österrikiske landslagsmannen Zlatko Junuzovic ut att missa matchen mot Freiburg på grund av en förkylning. Förutom Junuzovic är även Gnabry, Bargfrede, Fritz, Hajrovic och Johannes Eggestein skadade. Samtliga spelare ser ut att missa matchen nu till helgen.De senaste två matcherna har Bremen spelat med en formation som ska likna 3-1-4-2. Annars har man även spelat ett vanligt 4-4-2. En tänkbar startelva för Bremens del kan se ut enligt följande:Wiedwald – Veljkovic, Moisander, Sané – Delaney – Gebre Selassie, Grillitsch, Maxi Eggestein, Bauer – Pizzaro, Kruse- Freiburg har aldrig vunnit ett ”dubbelmöte” i ligan mot Bremen.- I de senaste sex mötena lagen emellan har Freiburg vunnit tre och förlorat en gång.- Bremen har gjort flest mål av alla lag på fasta situationer under våren (8). Freiburg har tillsammans med Hertha och Schalke släppt in minst antal mål under våren (1).- Två av de bästa inhopparna i Bundesliga s långa historia möter varandra. Claudio Pizarro har gjort 16 mål på 113 inhopp (tredje bäst). Nils Petersen har gjort 16 mål på 52 inhopp. Endast Alexander Zickler är bättre med 18 mål på 102 inhopp.Var: SchwarzwaldstadionNär: 15:30 på lördagTips: Både hjärtat och hjärnan tror på en vinst för Freiburg. Kan mycket väl bli en favorit i repris från hösten, dvs 3-1 till Freiburg.