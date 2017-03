"Judas" kommer hem på tillfälligt besök

På lördag är det derby mellan Freiburg och Hoffenheim. Det är ett möte där det förstnämnda laget kämpar för att nå Europa League och där det andra laget kämpar för att komma till Champions League. Men det är också ett möte där Oliver Baumann kommer hem till Freiburg – han som kunde ha blivit en legendar men som istället blev en svikare i många Freiburg-supportrars ögon.

Finns det någonting i världen som fotbollssupportrar älskar mer än sina trotjänare? Klacksparkar, drömmål, 6-0 vinster, glidtacklingar och derbysegrar i all ära, men de glöms antingen bort ögonblickligen eller ger ett rus som så småningom försvinner. En trotjänare glöms däremot aldrig bort. Dessutom spelar det egentligen ingen roll hur bra de är som fotbollsspelare. Oavsett om trotjänaren heter Francesco Totti, Steven Gerrard eller Hjalmar Jonsson kommer han alltid att bli älskad och respekterad för att han har valt att spela för ”oss” och inte för ”dem”.Nu för tiden sägs det dock att trotjänaren är en utdöende art. Det finns helt enkelt för mycket pengar, troféer och berömmelse som står på spel för att en Niklas Süle inte ska lämna Hoffenheim för Bayern München eller att en Zlatan Ibrahimovic inte ska lämna Malmö för Ajax. Samtidigt är detta också någonting som de flesta supportrar har börjat acceptera. Så som världen ser ut idag går det inte att förhindra den utveckling som sker, utan det är bara att sitta lugnt i båten och gilla läget.Dock finns det även de beslut och klubbyten som aldrig kommer att respekteras eller accepteras, oavsett vad anledningen är. Om trotjänarna är de som alltid kommer att bli älskade så är Judas-figurerna de som alltid kommer att bli hatade, det vill säga de som svurit sig trogna men som ändå lämnar för en stor antagonist.En sak som ”Judas” åtminstone har gemensamt med trotjänaren är att han just aldrig kommer att glömmas bort. För vilken supporter minns inte när Mario Götze lämnade för Bayern München, när Manuel Neuer lämnade för Bayern München, när Sol Campbell lämnade för Arsenal, när Van Persie lämnade för Manchester United eller när Luís Figo lämnade för Real Madrid? De är personerna som kunde ha blivit odödliga men som istället får grishuvuden kastade emot sig.Vad som kanske inte är så känt för den bredda massan är att även SC Freiburg s supportrar har en egen ”Judas” vid namn Oliver Baumann , som gick från att vara en fanfavorit på Schwarzwald-stadion till att bli hatad. I alla fall hatad av vissa delar av Freiburgs supporterskara. Och visst kan man förstå varför.När Oliver Baumann gjorde sin debut som 20-åring i en 3-1 viktoria mot Borussia Dortmund säsongen 2009/2010 var det inte bara en speciell dag för Baumann, utan säkerligen även för många SC-fans. Baumann är nämligen född och uppvuxen i närområdet kring Freiburg, och redan som 10-åring kom Baumann till SC Freiburgs ungdomsakademi. Därav kan man tänka sig att det var många supportrar som genast började fatta tycke för den unge tysken när debuten väl kom. Åren i ungdomslagen hade också varit riktigt framgångsrika för Baumann. Tillsammans med bland annat Ömer Toprak, Oliver Sorg, Nicolas Höfler och Christian Streich som ungdomstränare lyckades Baumann bli mästare i både Tyska cupen och Bundesliga för Freiburgs U-19 lag. Därför kan man även tänka sig att det fanns stora förhoppningar på att Baumann skulle leda Freiburg till framgångar även på seniornivå.Till många Freiburg-supportrars glädje skulle det även bli så. Nästan direkt efter sin debut i A-laget lyckades Baumann lägga vantarna på platsen som förstamålvakt. Tre år senare hade han tillsammans med Streich som A-lagstränare dessutom varit med och lett Freiburg till en femteplats i ligan (näst bästa placering i Freiburgs historia) och en semi-final i Tyska cupen (bästa resultat i Freiburgs historia).Efter den stora succésäsongen var det flera av Freiburgs stjärnor som valde att lämna klubben sommaren 2013. Exempelvis gick Max Kruse till Mönchengladbach och Daniel Caligiuri till Wolfsburg . Olli Baumann däremot valde istället att förlänga kontraktet med SC Freiburg, vilket fick många runtomkring klubben att gå i extas:Ett exceptionellt ställningstagande mot de belopp som annars erbjuds. Jag lyfter på hatten – Christian Streich.Han är en identifikationsfigur för fansen i regionen – Sportchef Jochen Saier.Själv kommenterade Baumann sin förlängning med att han kände att Freiburg var det bästa stället för att kunna utvecklas och att han aldrig skulle kunna lämna klubben på grund av att tjäna mer pengar, utan endast för att möjligtvis kunna spela Champions League någon gång.Säsongen efter det att Freiburg slutat femma gick det inte fullt lika bra. Man åkte ur Europa League redan i gruppspelet och hamnade tillslut på en modest 14-plats i ligan. Trots detta var kärleken lika stor för vice-kapten Oliver Baumann. Inte minst visades det i hemmamatchen mot Hamburg när Freiburg förlorade med 0-3. Baumann gjorde såpass horribla misstag på alla insläppta mål att det säkerligen var en och annan som undrade om målvakten var mutad. Men trots att Baumann stod för sin sämsta match i karriären så hyllades han av Nordtribüne efter matchen när fansen började skandera målvaktens namn Drygt ett år efter att Baumann förlängt sitt kontrakt förändrades dock allt. Redan i slutet på säsongen 2013/2014 hade det börjat komma rykten om att Baumann var på väg till Hoffenheim, en av Freiburgs främsta rivaler. När Christian Streich konfronterades med ryktena från pressen sa han att han själv inte skulle rekommendera någon flytt för ”Olli”. Men Streich konstaterade också att ”pengar regerar” i fotbollsvärlden, vilket möjligtvis var en hint om att pengar skulle vara en anledning varför Baumann skulle lämna för Hoffenheim. I den sista hemmamatchen för säsongen fick även Baumann själv frågan från lokaltidningen Badische-Zeitung om han var på väg till Hoffenheim. Baumann svarade lite diffust med att han ”alltid kommer vara en freiburgare, oavsett vad som händer”.En dryg vecka senare kom inte helt oväntat beskedet att Baumann skulle byta klubb till rivalen Hoffenheim, och nu var stämningen inte lika rolig längre i Freiburg kring Baumann som person. Streich ska tydligen inte varit speciellt glad när han fick beskedet från Baumann om klubbytet (även om Baumann hävdar att det inte finns något ont blod mellan de två idag). Sportchef Jochen Saier sa i samband med övergången att ”klubbytet med Oliver Baumann är för alla medverkande en väldigt emotionell angelägenhet. Tillsammans ser vi tillbaka på en mycket framgångsrik tid”. Saier önskade även Baumann all lycka i framtiden. Enligt Baumann själv var det stora skälet till hans flytt att han såg bättre utvecklingsmöjligheter i Hoffenheim.För en del supportrar fanns det dock inget överseende kring övergången och dess anledningar. Han som en gång varit hjälten i Freiburg sågs nu av många som svikaren som slängt 14 år i soptunnan. Baumann hade ju dessutom trots allt tidigare sagt att han kunde utvecklas i Freiburg och att han inte skulle lämna klubben för pengar utan endast CL-spel. Gör man ett sådant uttalande går man sedan inte till en rival som Hoffenheim, där man får en fyrdubblad lön men där inget CL-spel kunde utlovas, oavsett hur bra träningsfaciliteter de än må ha.Efter flytten har Baumann sagt att han kan förstå de supportrar som är besvikna över hans beslut, men att han heller inte kan förstå de personer som har förolämpat honom efter övergången. Baumann har även gjort uttalanden som kan tolkas som att han möjligtvis kan tänka sig återvända till SCF och staden Freiburg senare i framtiden: ”Jag älskar Freiburg, där har jag min familj och mina vänner. Freiburg är och kommer alltid att vara mitt hem”. Frågan är bara om verkligen alla kommer stå med öppna armar vid en eventuell återförening. För nu på lördag, när det blir derby mot Hoffenheim, kommer det troligtvis finnas de som istället kommer välkomna Baumann tillbaka till Schwarzwald-stadion med busvisslingar.-----------------------------------------Om jag själv bara ska lämna en liten kommentar kring Baumann så vill jag understryka att jag själv inte är en av dem som hyser ett jättestort agg mot honom. Kanske är det för att jag alltid har gillat Baumanns spelstil och alltid tyckt att han är en jäkligt bra målvakt. Eller så är det också för att jag tycker att Hoffenheim är lite av en ”lillebror” till Freiburg (vilket de till de facto är om man kollar på antalet medlemmar i klubbarna) och att jag egentligen aldrig har hatat Hoffenheim, vilket många i Tyskland gör. Tvärtom är faktiskt Baumann en av mina favoritspelare som har varit SC Freiburg.Samtidigt har jag full förståelse för de som ser Baumann som en svikare. Enligt mig hade Baumann vid övergångens tidpunkt kunnat välja en bättre klubb än Hoffenheim, både sett ur det sportsliga och emotionella perspektivet. Kanske är det också så att jag hade haft en annan uppfattning om Baumann om jag faktiskt hade kommit från Freiburg.Förutom den krydda som Baumann kommer tillföra mötet med Hoffenheim så finns det även andra anledningar att se matchen på lördag. Som sagt är det derby, och vanligtvis brukar det dessutom bli många mål. 16 gånger har lagen mötts och i snitt blir det 3,25 mål per match.Matchen spelas 15:30 på lördag.