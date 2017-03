Kempf närmar sig startelvan

För Freiburgs del har det varit en väldigt rolig säsong så här långt. En spelare som dock har gått miste om allt det roliga är Marc-Oliver Kempf, men förhoppningsvis blir det ändring på det inom kort. Efter en lång skadeperiod kan mittbacken äntligen delta i Freiburgs matcher, och det troliga är att Kempf snart är given i startelvan igen.

I den senaste omgången förlorade SC Freiburg mot Dortmund med klara 0-3. Prestationen från tränaren Streich och laget var inte mycket att skryta om. Trots det trista resultatet kunde alla Freiburg-supportrar i alla fall glädjas åt att Kempf fick göra en efterlängtad comeback. Mittbacken byttes in redan i minut 24, eftersom Streich ville gå över till att spela med en fembackslinje för att stoppa Dortmunds sylvassa anfallsspel. Någon större positiv effekt fick inte Kempfs inhopp och matchen slutade, som sagt, helt rättvist med en Dortmund-seger.Det ska sägas att inte heller Kempfs insats var glädjande i sig. Vi fick se en minst sagt ringrostig prestation från Kempf, vilket inte var så konstigt med tanke på omständigheterna. Visserligen hade 22-åringen fått 90 minuter i en match med Freiburgs reservlag sex dagar innan mötet med Dortmund, men innan dess hade det gått 178 dagar sedan Kempf drog på sig sin matchtröja. Det var då Kempf ådrog sig meniskskadan i en träningsmatch mot Darmstadt under försäsongen.Även om Kempf inte stod för sin bästa insats i Freiburg-tröjan i lördags, och även om kollegorna Torrejón och Gulde har fyllt Kempfs frånvaro på ett bra sätt, så lär Kempf ta tillbaka sin startplats inom en snar framtid. Marc-Oliver är på inget sätt dålig i försvarsspelet, men det är framförallt i Freiburgs anfallsspel som mittbacken gör stor skillnad. Med sin känsliga vänsterfot är han ofta den som får rollen att fördela bollar till de offensiva mittfältarna eller anfallarna. Dessutom är Kempf ett stort hot när det vankas hörnor och frisparkar för Freiburg. Att det har blivit 7 mål och 2 assist på 44 matcher i Freiburg-tröjan vittnar om hur viktig Kempf är för Freiburg.Om Kempf är redo för startelvan redan till söndagens bortamatch mot Frankfurt vet nog bara tränaren Streich och resten av tränarstaben. Helt omöjligt känns det dock inte att vi får se Kempf starta matchen. Men oavsett om det blir speltid eller inte så är det helt säkert att det alltid är speciellt för Kempf att möta Eintracht Frankfurt. Mittbacken spelade under sju år för just Eintracht Frankfurt innan karriären fortsatte i Freiburg. Dessutom kommer Kempf från staden Lich, som ligger 6-7 mil norr om Frankfurt, och många av hans vänner har Frankfurt som favoritlag. Viktigt att påpeka är att Kempf själv aldrig har haft Frankfurt som favoritlag. Som ung var det Schalke 04 som gällde för Kempf.