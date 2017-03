Blir det nytt kontrakt för Freiburgs lagkapten eller lägger han skorna på hyllan?

Kontraktsförhandlingarnas tid

För spelarna i Freiburg är det nu landslagsuppehåll och välbehövlig vila. För sportchef Jochen Saier är det dock tiden på året när kontraktsförhandlingarna med de egna spelarna blir allt mer intensiva. Nedanför listar jag de spelare i SC Freiburg vars kontrakt håller på att gå ut och som sportchef Jochen Saier behöver ta ett snack med. Jag ger även en uppskattning över hur stor chans varje spelare har att få ett nytt kontrakt med SC Freiburg.



Kontrakt som löper ut sommaren 2017

Kontrakt som löper ut sommaren 2018

24-årig anfallare som är född i Freiburg och har palestinska rötter. Fick göra tre inhopp förra säsongen i Zweite men har denna säsong aldrig ens befunnit sig på bänken och är just nu sjätte eller sjunde valet som anfallare. Har tidigare spelat för Freiburgs U17- och U19-lag och även vunnit DFB-pokal två gånger med U19-laget. Nu verkar Falahen ha gjort sitt i SC och kommer med stor sannolikhet att lämna klubben till sommaren.Guédé har endast startat i en match och gjort ett inhopp under säsongen. Resterande matcher har han i princip alltid fått se från läktaren som åskådare. Trots det vet man att man alltid får en helhjärtad insats från fransk-togoles-slovak-tysken när han väl spelar. Guédé förlängde sitt kontrakt senaste sommaren med ett år, och känslan var då att klubbledningen var lite snäll mot honom för att han ändå hade bidragit mycket till uppflyttningen till Bundesliga som targetspelare och defensiv anfallare. Totalt har Guédé spelat 97 matcher och endast gjort 7 mål för Freiburg genom åren, och problemet nu är att Guédé är 32 år gammal, knappt spelar och som sagt nästan aldrig gör mål. Därför är det högst tveksamt om Saier kan motivera en förlängning med anfallaren i dagsläget.Patric Klandt kom gratis förra säsongen till Freiburg från FSV Frankfurt för att utmana Schwolow om förstaplatsen som målvakt. I dagens trupp är Klandt endast tredjemålvakt och har inte ens suttit på bänken i någon match under säsongens Bundesliga. Vad som talar för ett nytt kontrakt är att Klandt är en målvakt med mycket erfarenhet från Zweite Bundesliga och bör fungera som en backup bakom två bättre alternativ. Vad som talar emot är att Klandt är 33 år, att han inte har imponerat de få tillfällen han väl har fått chansen mellan stolparna, och att Freiburg gärna ger unga målvakter chansen som tredjemålvakt. Får jag gissa så tror jag Freiburg lyfter upp en yngre målvakt från reserverna eller U19-laget.Likt Guédé förlängde även Schuster sitt kontrakt med ett år förra sommaren. När det gjordes var det tänkte att den just nu pågående säsongen skulle bli den sista i Schusters karriär. Därefter skulle Freiburgs lagkapten få en annan roll inom klubben. Med tanke på att Schuster hade ganska stora problem med skador förra säsongen, men att han också är en stor ledare och den spelaren i truppen som har varit längst i klubben, så kändes lösningen nästintill optimal. Frågan är bara om det nu verkligen blir så som det var tänkt. Sedan bortamatchen mot Leverkusen i december har Schuster återigen blivit en viktig kugge för Freiburg, och i de sex matcher som Schuster har startat sedan dess har Freiburg inte förlorat en enda gång. Det Schuster har bidragit med är mer stabilitet i Freiburgs försvarsspel, både som defensiv mittfältare och mittback. Än har det inte kommunicerats ut något från klubbledningen om att planen med Schuster ska ha ändrats, men själv skulle jag inte bli förvånad om 31-årige Schuster fortsätter spela fotboll för Freiburg även nästa säsong.Stenzel är inlånad från Dortmund fram till sommaren. Freiburg har ingen köpoption, men Jochen Saier vill väldigt gärna köpa los högerbacken, som helst vill spela som central mittfältare. Dortmund har ännu inte gett något besked om man vill behålla Stenzel eller om man vill sälja honom. Samtidigt ska det heller inte uteslutas att Stenzel mycket väl kan säljas till någon annan klubb än Freiburg. Personligen tycker jag Stenzel är en av Freiburgs bästa spelare och det hade blivit väldigt svårt att ersätta honom, men bollen verkar helt klart ligga hos Dortmund just nu om det ska bli fortsatt spel för 21-åringen på Schwarzwaldstadion.Ända sedan Torrejón kom från Kaiserslautern för cirka 2,5 år sedan så har jag egentligen aldrig varit speciellt imponerad av den Barcelona-födde spanjoren. Ofta har han haft ett dåligt positionsspel, och ofta har han varit allmänt slarvig med sina passningar. Denna säsongen måste man dock säga att katalanen har höjt sig i sina prestationer rejält. Passningsspelet har blivit mycket bättre och Torrejón har även börjat ta bättre beslut under matcherna. I januari sa Jochen Saier att man var nöjd med Torrejón och att man var i dialog med mittbacken om ett nytt kontrakt. Torrejón har sagt sig vara intresserad av en förlängning men att han också vill vänta med vad Freiburg har att erbjuda. Vad som talar emot en förlängning är att Freiburg redan har fem andra mittbackar i form av Kempf, Söyüncü, Gulde, Niedermeier och Föhrenbach. Dessutom kan mittfältarna Höfler och Schuster också spela som mittback. Jag kommer inte gråta floder om Torrejón inte får förlängt, men det mesta tyder nog ändå på att det blir ett nytt kontrakt för Torrejón.Är för tillfället inlånad från Mainz, men Freiburg har en köpoption på 2 miljoner € som kan nyttjas. Niederlechner verkar ha en ganska ansträngd relation med Mainz tränare Martin Schmidt, och för tillfället finns det heller ingen kontakt med den sportsliga ledningen i Mainz. Freiburg har ännu inte påbörjat några förhandlingar med Niederlechner. Med tanke på att Christian Streich nästan alltid tar ut Niederlechner som startspelare till matcherna framför Nils Petersen så skulle jag bli oerhört förvånad om Freiburg ändå inte utnyttjar köpoption och ger Niederlechner ett nytt kontrakt.Andra spelare som Saier också behöver påbörja kontraktsförhandlingar med är Schwolow, Kempf, Frantz, Kübler, Niedermeier. Samtliga spelares kontrakt går ut om 1,5 år, och om inte kontrakten med framförallt Schwolow och Kempf förlängs så bör de kanske säljas kommande sommar för att Freiburg ska tjäna en hacka på dem. Enligt Kicker så vill Schwolow för tillfället inte förlänga sitt kontrakt. Målvakten ska istället vänta med ett beslut kring sin framtid under sommaren.I övrigt ska det även sägas det finns en hel del intressanta spelare i andra Bundesliga-lag vars kontrakt också rinner ut till sommaren, bland annat Thomas Kraft i Hertha Berlin och Dennis Aogo i Schalke. Kraft har de senast två säsongerna fått agera andramålvakt i huvudstadslaget, men han är i mitt tycke tillräckligt bra för att vara förstamålvakt i de flesta lagen i Bundesliga. Personligen hade det varit lite av en dröm att se honom vakta målburen på Schwarzwaldstadion, och skulle Schwolow lämna hade Kraft varit en riktigt bra ersättare. Dock verkar Kraft och Hertha för tillfället vara i förhandlingar med varandra, och både parter verkar gärna se att kontraktet förlängs. Dennis Aogo är en spelare som har gått igenom ungdomsakademin i SC Freiburg och som har en väldigt bra relation med Christian Streich, som just var Aogos tränare i Freiburgs U19-lag. Idag är Aogo 30 år gammal och jag är tveksam om han skulle kunna tillföra något i dagens Freiburg. Samtidigt är vänsterbacksplatsen kanske den position som Freiburg som mest behöver förstärka. I länken nedanför kan ni se alla de spelare i Bundesliga vars kontrakt håller på att gå ut. Men det är också ett möte där Oliver Baumann kommer hem till Freiburg – han som kunde ha blivit en legendar men som istället blev en svikare i många Freiburg-supportrars ögon.För Freiburgs del har det varit en väldigt rolig säsong så här långt. En spelare som dock har gått miste om allt det roliga är Marc-Oliver Kempf, men förhoppningsvis blir det ändring på det inom kort. Efter en lång skadeperiod kan mittbacken äntligen delta i Freiburgs matcher, och det troliga är att Kempf snart är given i startelvan igen.Borussia Dortmund. Eintracht Frankfurt. TSG 1899 Hoffenheim. Där har ni kommande motståndare för SC Freiburg. Samtliga tre motståndare ligger före SC Freiburg i Bundesliga. Samtliga tre motståndare står i vägen för ett Europa-äventyr.Trots en förlust i senaste omgången av Bundesliga finns det anledning att se positivt på framtiden för alla supportrar till SC Freiburg. Med flera talanger i laget verkar klubben verkligen ha något på gång. Vad som är oroande är dock att flera av dem ryktas bort.Vincent Sierro värvas in från schweiziska FC Sion och Matej Jukic ansluter till Freiburgs reservlag från RNK Split. Samtidigt försvinner Lucas Hufnagel och Jonas Meffert ut på lån till Nürnberg respektive Karlsruhe.På söndag vänder serien för Freiburgs del när ”Rückrunde” inleds med ett möte mot Hertha BSC. Förhoppningsvis kan Freiburg få revansch mot huvudstadslaget, som vann på ett försmädligt sätt när lagen senast möttes i Bundesligas premiäromgång.Lukas Kübler har ända sedan han kom till SC Freiburg levt i ett skadehelvete. Men nu är högerbacken återigen frisk, och han har chansen att kunna etablera sig som en stabil Bundesliga-spelare.Vinterpausen är över och direkt väntar tuffast möjliga motstånd för SC Freiburg. Den före detta Manchester United-talangen Mats Möller Daehli lämnar SC Freiburg för spel i Zweite Bundesliga och bottenlaget FC St. Pauli. Dessutom ser Lucas Hufnagel också ut att lämna SCF på lån.