Möller Daehli lånas ut till FC St. Pauli

Den före detta Manchester United-talangen Mats Möller Daehli lämnar SC Freiburg för spel i Zweite Bundesliga och bottenlaget FC St. Pauli. Dessutom ser Lucas Hufnagel också ut att lämna SCF på lån.

Sedan Mats Möller Daehli anslöt till SC Freiburg från Cardiff City för nästan exakt två år sen så har tiden i Breisgau präglats av skador och petningar för norrmannen. Delvis har yttermittfältaren haft stora problem med knäna, men när Möller Daehli väl har varit frisk och kunnat spela fotboll har han mest fått göra det i Freiburgs reservlag.Totalt har det endast blivit åtta framträdanden i A-laget för Möller Daehli under sina två år i Freiburg, vilket så klart är alldeles för lite för en så relativt stor talang. En utlåning till St. Pauli i Zweite känns därför fullt rimligt för att 21-åringen ska kunna utvecklas så mycket som möjligt. Dock ska det sägas att Möller Daehli själv tydligen helst hade stannat i Freiburg och kämpat för speltid i Bundesliga . Men vad det verkar som tycks Christian Streich anse att yttern kan få mest speltid i Hamburgs hipsterlag.Förutom Möller Daehli har även innermittfältaren och reserven Charles-Elie Laprevotte sedan en tid tillbaka lämnat Freiburg gratis för 3. Liga-klubben FC Magdeburg.En spelare som ännu inte har lämnat Freiburg men som med stor sannolikhet kommer att göra det på lån är Lucas Hufnagel . VfR Aalens tränare Peter Vollmann sa för lite mer än en vecka sedan att klubben är intresserade av låna yttermittfältaren. Vad som talar emot en utlåning till Aalen är att klubben befinner sig i 3. Liga, vilket borde vara en för låg nivå för en spelare av Hufnagels kaliber. Förhoppningsvis finns det ett lag i Zweite Bundesliga som kan tänkas låna in Hufnagel, annars vore Aalen en bra nödlösning för Freiburg och Hufnagel.Med Möller Daehli borta, och troligtvis även Hufnagel, har Freiburg för tillfället endast två rena yttrar i truppen i form av Grifo och Bulut. Visserligen kan spelare som Stenzel, Frantz, Haberer och Philipp också konkurrera som yttermittfältare, men det ska nog inte uteslutas att Freiburg värvar in en ersättare till de utlånade spelarna.