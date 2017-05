Niederlechner stannar i SC Freiburg

Sportcheferna Jochen Saier och Klemens Hartenbach fortsätter sitt goda arbete. Nyligen köptes Pascal Stenzel loss från Dortmund och nu är det Florian Niederlechners tur att köpas loss från Mainz.





Niederlechners låneavtal med Freiburg fortsatte även över denna säsong, och det lär 26-åringen ha varit nöjd med – så här i efterhand. Niederlechner har fått ett ännu större förtroende från tränaren



Nu står det alltså klart att Niederlechner fortsatt kommer representera SC Freiburg ett tag till. Klubben har bekräftat att Niederlechner har köpts loss från Mainz, men i vanlig ordning väljer Freiburg att inte förmedla några detaljer gällande övergången. Sportchefen Klemens Hartenbach är dock tydlig med att klubben är nöjd över att Niederlechner stannar i Breisgau:



”



Likt Hartenbach tycks de flesta SCF-fans vara positivt inställda till att Niederlechner fortsätter sin karriär i Freiburg. Det är nog fler än jag som hoppas på att Niederlechner kan bli en lika vass målskytt som exempelvis Papiss Demba Cissé var under sin tid i Freiburg.

2017-05-03 20:18:28

