Nils Petersen – An agent of chaos

“Upset the established order and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fair!” – Jokern i The Dark Knight (2008)







Under i princip hela säsongen har



I flera av de matcher där det har funnits ett etablerat tillstånd av matchbilden har Petersen kommit in från sin bänkplats och skapat kaos. Mot lag som Gladbach, Hamburg, Augsburg, Mainz (två gånger om), Darmstadt, Hertha, Bremen och Bayern München har Petersen totalt gjort nio mål efter att ha kommit in från bänken – vilket har lett till att Freiburg har fått med sig flera poäng till den ständiga klättringen i tabellen.



I och med Petersens alla mål under säsongen är han nu ensam i topp av Joker-tabellen. Sett över hela Petersens karriär i Bundesliga har han gjort 19 mål på 59 inhopp, vilket är ett mål mer än Alexander Zickler (18 mål på 102 inhopp) och tre mer än



Att



Jag minnas att jag skrev min allra första artikel här på SvenskaFans för nästa exakt två år sedan, efter sista omgången av säsongen 2014/2015. Då handlade det om spelare i Freiburgs motståndarlag som skapade kaos för Freiburg genom att göra avgörande mål i slutskedet av matcherna – vilket i slutändan ledda till att Freiburg, helt rättvist, degraderades till Zweite Bundesliga. Precis som då kan man säga att även denna säsong karaktäriseras av kaos som är rättvist. Bara att nu resulterar det i att Freiburg slutar på en sjundeplats i Bundesliga och med hjälp av I samma match som Bayern München firade ligaguldet, tackade av Phillip Lahm och Xabi Alonso, och där man hade en märklig konsert i halvtidspausen, hände också en historisk sak som har kommit lite i skymundan. Nils Petersen är nämligen nu, efter sitt reduceringsmål i München, Bundesliga s bästa super-sub genom tiderna. Eller den bästa jokern, som man kallar det i Tyskland.Under i princip hela säsongen har Freiburg s största stjärna, Nils Petersen, fått finna sig i att vara tredjehandsvalet på anfallspositionerna. Till många fans förundran har nämligen Florian Niederlechner allt som oftast fått chansen från start istället för Petersen. Men den tidigare Cottbus-talangen är en av fotbollsvärldens mest professionella spelare, och istället för att sura och vika ned sig har han visat mer kvalité än någonsin.I flera av de matcher där det har funnits ett etablerat tillstånd av matchbilden har Petersen kommit in från sin bänkplats och skapat kaos. Mot lag som Gladbach, Hamburg, Augsburg, Mainz (två gånger om), Darmstadt, Hertha, Bremen och Bayern München har Petersen totalt gjort nio mål efter att ha kommit in från bänken – vilket har lett till att Freiburg har fått med sig flera poäng till den ständiga klättringen i tabellen.I och med Petersens alla mål under säsongen är han nu ensam i topp av Joker-tabellen. Sett över hela Petersens karriär i Bundesliga har han gjort 19 mål på 59 inhopp, vilket är ett mål mer än Alexander Zickler (18 mål på 102 inhopp) och tre mer än Claudio Pizarro (16 mål på 113 inhopp). Dessutom är det heller aldrig någon som har gjort lika många mål som inhoppare under en och samma säsong som Petersen har gjort med sina nio mål.Att Christian Streich endast har använt Petersen som inhoppare har retat gallfeber på en och annan Freiburg-supporter. Han är trots allt klubbens bäste spelare, och det finns säkerligen även de som argumenterar för att säsongen hade gått ännu bättre om Petersen hade startat alla matcher. Men att Streich har fortsatt med att använda ”jokern-i-rockärmen-taktiken” har ändå varit logiskt med tanke på hur framgångsrik den har varit.Jag minnas att jag skrev min allra första artikel här på SvenskaFans för nästa exakt två år sedan, efter sista omgången av säsongen 2014/2015. Då handlade det om spelare i Freiburgs motståndarlag som skapade kaos för Freiburg genom att göra avgörande mål i slutskedet av matcherna – vilket i slutändan ledda till att Freiburg, helt rättvist, degraderades till Zweite Bundesliga. Precis som då kan man säga att även denna säsong karaktäriseras av kaos som är rättvist. Bara att nu resulterar det i att Freiburg slutar på en sjundeplats i Bundesliga och med hjälp av Dortmund i tyska cupfinalen kommer att spela i Europa League nästa säsong.

2017-05-21 17:24:08

