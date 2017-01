SC Freiburg drar till Sotogrande

SC Freiburg har valt att förberedda sig inför Rückrunde utanför Tysklands gränser. För tredje året i rad åker laget på träningsläger i Sotogrande, och denna gång väntar fyra intressanta träningsmatcher.

Igår (torsdag) åkte SC Freiburg till Sotogrande, som ligger på den spanska sydkusten nära till Gibraltar. Förutom att laget ska slipa på taktiska detaljer väntar även 4 träningsmatcher för Freiburg. Tanken är att alla 28 medresande spelare ska få två 90-minuters-matcher i benen, så att alla är i matchform inför kommande Bundesliga -match mot Bayern München.Nu på söndag väntar en tidig match mot FC Vaduz. Laget från Lichtenstein spelar i den schweiziska högstaligan, och efter 18 matcher ligger laget sist i tabellen. FC Vaduz är helt klart det svagaste laget som SC Freiburg kommer ställas mot. Så en seger för Freiburg är att räkna med. Det mest intressanta med matchen är att se om Caleb Stanko , utlånad till Vaduz från Freiburg, får speltid.På söndag kommer Freiburg även att ställas mot PSV Eindhoven. Det holländska laget ligger på en tredjeplats i ligan, och nog får holländarna ses som det starkaste laget på pappret av alla fyra motståndare. Det blir intressant att se hur Freiburg klarar av en så pass internationellt rutinerad klubb som PSV.Nästkommande torsdag är det först Sparta Prag som står för motståndet. Likt PSV ligger tjeckerna på en tredjeplats i den inhemska ligan. Om det är någon match man ska kolla på under träningslägret så är det denna. Av att döma från det jag har sett av Sparta Prag under de senaste åren så är det ett väldigt anfallsglatt lag. Så det kan nog bli en hel del baljor i matchen mellan tjeckerna och Freiburg. Dessutom kan det vara kul att se hur hög klass Tomas Rosicky håller i huvudstadslaget.Den sista matchen för Freiburg är också på torsdagen, då Club Brügge väntar. Det belgiska laget leder sin liga efter 21 matcher, vilket innebär att en nyinköpt svensk kan komma att bli belgisk mästare. Carlos Strandberg har nämligen bytt klubb till Club Brügge. Kanske blir det som så att Strandberg får debutera mot just SC Freiburg.Klockan 11: SC Freiburg - FC VaduzKlockan 17: SC Freiburg - PSV EindhovenKlockan 14: SC Freiburg - Sparta PragKlockan 18: SC Freiburg - Club BrüggeOBS! Alla fyra träningsmatcher kommer visas gratis på SC Freiburgs hemsida ( här är en länk till hemsidan ).