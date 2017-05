Schwolow stannar! Real Madrid-talang på ingång?

Efter att Frantz, Guédé, Stenzel och Niederlechner har förlängt sina kontrakt så har nu även Freiburgs förstamålvakt gjort samma sak. Dessutom ryktas en av Österrikes största talanger till Freiburg im Breisgau.





Själv är jag lite tudelad kring Schwolow som förstamålvakt. Han är väldigt ojämn och kan släppa in strumprullare i ena stunden och stå för idioträddningar i andra. Dessutom har han släppt in hela 55 mål under säsongen, endast Darmstadts och Hamburgs målvakter har släppt in fler mål (59). Samtidigt ska det sägas att han utvecklas till det bättre för varje vecka som går. Att han för tre säsonger sedan spelade för Bielefeld i Dritte Liga och att han nu är förstamålvakt i Bundesligas (för tillfället) femte bästa lag, säger en hel del om hur han har utvecklats.



Hur som helst är det också roligt att en spelare som har gått genom Freiburgs ungdomsakademi är en startspelare för klubben, och det är väl egentligen bara att hoppas på att Schwolow, som endast är 24 år, fortsätter att utvecklas.



Samtidigt som många spelare förlänger sina kontrakt med SCF så ryktas det hej vilt om andra spelare som ska lämna klubben eller som ska ansluta till den. Ett av de mer intressanta ryktena är den om den österrikiske U21-spelaren och mittbacken Philipp Lienhart. Efter att ha gjort en bra säsong för Real Madrids U19-lag värvades han permanent från Rapid Wien till klubbens reservlag sommaren 2015, där han fick ha Zinedine Zidane som huvudtränare. Sedan Zidane tagit över A-laget i Real Madrid så har 20-årige Lienhart dels fått följa med A-laget på den senaste försäsongsturnén, dels kontinuerligt fått träna under den pågående säsongen med A-laget, och dels suttit på bänken på Bernabeu i en ligamatch med A-laget.



Ända sedan 2014 ska Freiburg ha följt Lienharts utveckling, och nu senast i januari ska sportchef Hartenbach ha besökt den unge österrikaren i den spanska huvudstaden för att meddela Freiburgs intresse.





Philipp Lienhart, nummer 5, ryktas till SC Freiburg





För övrigt ska det också sägas att Freiburg kommer att spela i nästa säsongs hemmamatchtröja redan nu på lördag i den pågående säsongens sista hemmamatch mot Ingolstadt. Återstår att se om den kommer att få bättre respons än den nuvarande tröjan, som fick ganska mycket kritik förra sommaren när den presenterades.



