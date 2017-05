Spelarbetyg säsongen 2016/17

Som laginsats har Freiburgs säsong varit världsklass. Går man på ett år från att ha spelat i Zweite Bundesliga till att ta en Europa League-plats i Bundesliga så går det inte att säga något annat. Ska man dissekera de individuella prestationerna så finns det ändå några spelare som har gjort det bättre än andra. Så vem har då varit världsklass? Och vem har varit usel? Svaret på frågorna får ni i texten nedanför.





1 – Världsklass

2 – Väldigt bra

3 – Bra

4 – Godkänd

5 – Dålig

6 – Usel



Målvakter





Har varit väldigt ojämn hela säsongen. Antingen står Schwolow för katastrofala insatser och släpper in enkla mål, eller så räddar han omöjliga bollar och blir matchhjälten. Släpper man in 60 mål på 34 matcher kan man inte få mer än godkänt, även om fötterna håller världsklass.





Har inte spelat några matcher i





Har inte spelat några matcher i Bundesliga.



Försvarare



Caglar Söyüncü – 2

Vilken diamant





Förväntningarna på Kempf är väldigt höga och i grund och botten är han en av lagets mest talangfulla spelare. Sedan i slutet av februari, då han kom tillbaka från en lång skadeperiod, har han startat samtliga matcher. Utfallet av hans prestationer har i mina ögon dock blivit en besvikelse. Har sett klumpig och slarvig ut, och dessutom varit väldigt loj. Hoppas och tror att Kempf gör en bättre säsong nästa år. Totalt blev det 13 matcher i ligan.





Kempf har tyvärr varit lite av en besvikelse i år.





En oerhört stabil mittback som gör det man förväntar sig av honom. Väldigt bra i positionsspelet och lyckas ofta styra ut motståndarna från farliga situationer. Dock önskar man att Gulde kunde ta för sig lite mer i närkamperna. Hade han varit lika stark som Söyüncü hade han nästan varit på samma nivå som turken. Totalt blev det 20 matcher i ligan.





Istället för att värva Niedermeier hade det varit bättre om sportchef Saier förra sommaren hade gått till en valfri önskebrunn och kastat i pengarna där. Med andra ord en helt meningslös värvning. Säger ganska mycket att mittfältaren Höfler har gått före Niedermeier i rangordning på mittbackspositionen. Positivt i alla fall att Niedermeier inte har dragit på sig något rött kort eller någon straff under sina sex inhopp i ligan, även om han var nära under sitt en-minut långa inhopp mot



Jonas Föhrenbach – 4

Spelade endast tre matcher under säsongen för A-laget, där Freiburg förlorade samtliga. Ger dock ett väldigt stabilt intryck när han väl för chansen att visa upp sig som antingen vänsterback eller mittback. Kanske inte den mest talangfulla spelaren som har kommit fram genom ungdomsakademin de senaste åren, men Föhrenbach har ändå en framtid i klubben, även om han lär lånas ut nästa säsong.



Aleksandar Ignjovski – 4

Känns som en juniorspelare på många plan. Ignjovski springer, kämpar och har en härlig aggressivitet. Dock kan denna aggressivitet slå över till att bli en negativ faktor för laget, då Ignjovski ständigt kommer in fel i närkamper, orsakar straffar, får gula kort och tappar positionen helt. Serben kör verkligen sitt eget race och det finns ingen synkronisering med resten av laget. Kämpandet hos denna ojämna spelare gör ändå att betyget blir godkänt. Totalt blev det 19 matcher i ligan.



Lukas Kübler – 3

Har gått från att vara en okänd, skadeförföljd spelare för Freiburgs fans till att bli en av lagets mest stabila spelare. Känns som en gammal klassisk försvarare då hans främsta egenskap är de benhårda brytningarna. Dock har Kübler även riktigt bra passningar och inlägg. Det som högerbacken främst behöver utveckla är positionsspelet i defensiven, då Kübler emellanåt ser lite vilsen ut när laget faller neråt i banan. En underskattad spelare och i mitt tycke betydligt bättre en Ignjovski. Totalt blev det 16 matcher och 1 assist i ligan.





Lukas Kübler med en brytning på G.



Christian Günter – 4

Freiburgs ända riktiga vänsterback gjorde ånyo en ganska medioker säsong. Under nästan hela säsongen var det främst Günter som var den största säkerhetsrisken i backlinjen. Positionsspelet och presspelet har varit rätt så dåligt, och offensivt har inläggen inte varit välriktade från Günter. Efter att ha blivit petad ur startelvan i omgångarna 27-29 så höjde Günter sig rejält i slutfasen av säsongen när han återigen fick chansen från start. Verkar behöva mer konkurrens för att prestera bättre. Totalt blev det 31 matcher och 2 assist i ligan.



Marc Torrejón – 3

Detta har varit Torrejóns tredje säsong i Freiburgtröjan, och dessutom hans bästa. Har tidigare varit redaktionens hackkyckling eftersom han ofta har sprungit runt som en huvudlös hörna och tagit märkliga beslut på fotbollsplanen, samt för att han har haft ett uselt passningsspel. Denna säsongen har Torrejón agerat mycket mer resolut i försvarslinjen, och passningsspelet har till och med ofta varit riktigt bra. Nu pekar det mesta på att Torrejón lämnar klubben under sommaren, eftersom klubben redan har cirka 1000 mittbackar i truppen. Gör han det så lämnar han i alla fall med hedern i behåll. Totalt blev det 12 matcher i ligan.



Pascal Stenzel – 2

Pascal Stenzel har varit en av Freiburgs bästa spelare denna säsongen, trots att han endast spelade 60 minuter sammanlagt av vårens matcher. Anledningen till den skrala speltiden på våren berodde inte på att han spelade dåligt, utan för att han var skadad under halva våren samt obegripligt nog petad av Ignjovski när han väl var frisk igen. Ligger oftast rätt i positionsspelet i både defensiven och offensiven, har en riktigt bra passnings- och inläggsfot, och har dessutom utvecklat sin snabbhet när det gäller att transportera bollen framåt i banan. Totalt blev det 19 matcher, 1 mål och 2 assist i ligan.



Mittfältare



Nicolas Höfler – 3

Känns som att Höfler i vissa matcher kan dominera mot vilket motstånd som helst, medan han i andra matcher ser ut som en Zweite Bundesliga-spelare. Har tagit ett väldigt stort ansvar i defensiven hela säsongen, men ibland går det väldigt långsamt när Höfler ska sköta uppspelningarna. Totalt blev det 28 matcher, 1 mål och 1 assist i ligan.





Ibland hänger Höfler inte riktgt med i tempot.





Efter en riktigt bra säsong i Zweite förra året så var förväntningarna ganska höga på albanen. I Zweite visade Abrashi upp sig som en väldigt taktiskt slipad spelare, och kunde förstöra motståndarnas spel med sin aggressivitet. Lite av en mini-Kanté med andra ord. I Bundesliga har Abrashi dock haft det svårt att ta en plats på innermittfältet när framförallt Höfler och Frantz har varit tillgängliga för Streich. Albanen har inte varit katastrofal på något sätt när han väl har spelat, men jag trodde ändå att Abrashi skulle få ut mer av sina kvalitéer. Totalt blev det 20 matcher och 1 mål i ligan.





Till skillnad från många andra spelare var förväntningarna inför säsongen inte speciellt höga på Schuster. Jag trodde till och med att vår lagkapten inte var tillräckligt bra för Bundesliga, men oj vad fel jag hade. Klok som en uggla är Schuster, och kanske den största taktikern i laget. Dessutom fortfarande en väldigt bra passningsspelare. Att Schuster är lika snabb som en sköldpadda gör dock att han ibland har svårt med tempot. Totalt blev det 13 matcher i ligan.





Usla passningar. Usel speluppfattning. Usel bollmottagning. Till och med svag i det defensiva arbetet. Hyfsad fot på fasta situationer, men det räcker inte till för spel i Bundesliga. Totalt blev det 21 matcher och 1 assist i ligan.



Vincenzo Grifo – 2

Grifo hade en liten svacka under vintern där han såg väldigt klumpig ut. Trots det har tysk-italienaren varit oumbärlig för Freiburgs kantspel och hela tiden varit en poängspelare. När Grifo har bollen kan det alltid bli mål, på ett eller annat sätt. Hade han fått dit några frisparksmål hade det varit världsklass på hans säsong. Totalt blev det 30 matcher, 6 mål och 12 assist i ligan.





Grifo dribblar sig fram.





Allt-i-allo-Frantz har denna säsongen för det mesta fått spela på det centrala mittfältet. Personligen tycker jag att han inte får ut sina kvalitéer när han spelar på just den positionen. Visst kan han fortfarande bidra med att få igång Freiburgs offensiv, men jag tycker att han ofta blir för naiv och lite osynlig i uppspelsfasen, vilket straffar sig när Freiburg inte får igång sitt spel. När Frantz spelar högermittfältare blir han av någon anledning mycket bättre i defensiven. Totalt blev det 30 matcher och två assist i ligan.



Vincent Sierro – Ej betygsatt

Har inte spelat några matcher i Bundesliga.



Janik Haberer – 3

Haberers passningsfot får en 5:a i betyg. Som tur är har han andra egenskaper som är bättre. Tar sig väldigt ofta till positioner där han antingen själv kommer till bra avslutningslägen, eller så skapar han bra ytor för sina lagkamrater. I många matcher har Haberer dessutom tagit ett bra defensivt ansvar, när han har pressat motståndarlagets spelfördelare. Totalt blev det 32 matcher, 3 mål och 4 assist i ligan.





Janik Haberer med hyfsad bollmottagning.



Anfallare





Trots att Petersen under hela säsongen har fått agera inhoppare har han enligt mig varit Freiburgs bästa spelare. Aldrig har det varit någon i Bundesligas historia som har gjort så många mål under en och samma säsong som Petersen har gjort denna säsongen (9 mål). Bara det är världsklass i sig. Men Petersen har även varit världsklass i andra avseenden. Han är riktigt bra som targetspelare, skapar ytor och avslutningslägen för andra, och springer smart hela tiden, vilket gör att han själv sätter dit många mål. Dessutom är han underskattad i defensiven. Hade Petersen varit än startspelare i Christians Streichs lag hade han mycket väl också kunnat spela i det tyska landslaget. Totalt blev det 33 matcher, 10 mål och 4 assist i ligan.





Kanske att minnet sviker en lite nu, men visst gjorde Niederlechner en ganska medioker inledning på säsongen? Gjorde i alla fall bara ett mål på de första 11 matcherna. Känslan är att ”Flo” är en väldigt ojämn spelare. I vissa stunder helt briljant med sin ”handbolls-genombrotts” liknande spelstil, där motståndarna måste ta till bryska åtgärder för att stoppa honom. I andra stunder är anfallaren helt osynlig och bidrar inte med mycket. I vilket fall kom de positiva egenskaperna oftare till användning än de negativa under våren, och 11 mål och 2 assist på 34 matcher är väldigt bra.





Har inte spelat några matcher i Bundesliga.





Maxi Philipp är den där typen av fotbollsspelare som en gång i tiden gjorde att man började älska sporten. Han dribblar sig fram, har en riktigt bra teknik, och har dessutom ett fantastiskt distansskott som alltid är ett orosmoment för motståndarna. Har tyvärr i för många matcher fått spela som yttermittfältare, där han inte är lika bra som i rollen som släppande anfallare. I vissa stunder av matcherna är han även inte speciellt involverad i spelet, något han måste bli bättre på. Totalt blev det 25 matcher, 9 mål och 3 assist i ligan.





Maxi har ett fantastiskt distansskott.



Karim Guédé – 4

Vi vet alla varför Guédé spelar i Freiburgs tröja, och det är inte för att han ska göra mål, trots att han är anfallare. Guédé används istället som en defensiv anfallare, där hans främsta uppgift är att skapa ytor för sina medspelare samt att stressa och pressa motståndarna. Guédé gör sin uppgift bra och är ett föredöme för de andra i truppen. Men uppgiften är ganska simpel och därför kan inte betyget bli mer än godkänt om man inte gör mål. Totalt blev det 5 matcher och 1 assist i ligan.





Har fått lite av samma roll som Guédé, det vill säga ta ett defensivt ansvar. Har fått skralt med speltid och endast gjort 23 minuter fördelat på 4 matcher i Bundesliga under säsongen. Men de få minuter norrmannen har spelat har ändå varit positiva, då han har bidragit med kämparvilja, mer finess än vad man förväntar sig, och dessutom en assist.

Betygsskalan är formad efter den tyska modellen, där 1 är bäst och där 6 är sämst.1 – Världsklass2 – Väldigt bra3 – Bra4 – Godkänd5 – Dålig6 – Usel Alexander Schwolow – 4Har varit väldigt ojämn hela säsongen. Antingen står Schwolow för katastrofala insatser och släpper in enkla mål, eller så räddar han omöjliga bollar och blir matchhjälten. Släpper man in 60 mål på 34 matcher kan man inte få mer än godkänt, även om fötterna håller världsklass. Rafal Gikiewicz – Ej betygsattHar inte spelat några matcher i Bundesliga Patric Klandt – Ej betygsattHar inte spelat några matcher i Bundesliga.Caglar Söyüncü – 2Vilken diamant Freiburg har hittat här! Spelade i turkiska andraligan förra säsongen, men har tagit Bundesliga med storm. En av ligans bästa närkampsspelare enligt statistiken. Lägg därtill att turken är väldigt bra med fötterna samt har en riktigt stor vinnarskalle. Tyvärr har Söyüncü haft ett antal matcher där han har sett ganska svajig ut i försvarsspelet, men överlag har nyförvärvet från senaste sommaren varit en av Freiburgs bästa spelare. Har potential att bli en av världens bästa försvarare. Totalt blev det 24 matcher och 1 assist i ligan. Marc-Oliver Kempf – 5Förväntningarna på Kempf är väldigt höga och i grund och botten är han en av lagets mest talangfulla spelare. Sedan i slutet av februari, då han kom tillbaka från en lång skadeperiod, har han startat samtliga matcher. Utfallet av hans prestationer har i mina ögon dock blivit en besvikelse. Har sett klumpig och slarvig ut, och dessutom varit väldigt loj. Hoppas och tror att Kempf gör en bättre säsong nästa år. Totalt blev det 13 matcher i ligan.Kempf har tyvärr varit lite av en besvikelse i år. Manuel Gulde – 3En oerhört stabil mittback som gör det man förväntar sig av honom. Väldigt bra i positionsspelet och lyckas ofta styra ut motståndarna från farliga situationer. Dock önskar man att Gulde kunde ta för sig lite mer i närkamperna. Hade han varit lika stark som Söyüncü hade han nästan varit på samma nivå som turken. Totalt blev det 20 matcher i ligan. Georg Niedermeier – 4Istället för att värva Niedermeier hade det varit bättre om sportchef Saier förra sommaren hade gått till en valfri önskebrunn och kastat i pengarna där. Med andra ord en helt meningslös värvning. Säger ganska mycket att mittfältaren Höfler har gått före Niedermeier i rangordning på mittbackspositionen. Positivt i alla fall att Niedermeier inte har dragit på sig något rött kort eller någon straff under sina sex inhopp i ligan, även om han var nära under sitt en-minut långa inhopp mot Wolfsburg . Har tyvärr ett år kvar på kontraktet.Jonas Föhrenbach – 4Spelade endast tre matcher under säsongen för A-laget, där Freiburg förlorade samtliga. Ger dock ett väldigt stabilt intryck när han väl för chansen att visa upp sig som antingen vänsterback eller mittback. Kanske inte den mest talangfulla spelaren som har kommit fram genom ungdomsakademin de senaste åren, men Föhrenbach har ändå en framtid i klubben, även om han lär lånas ut nästa säsong.Aleksandar Ignjovski – 4Känns som en juniorspelare på många plan. Ignjovski springer, kämpar och har en härlig aggressivitet. Dock kan denna aggressivitet slå över till att bli en negativ faktor för laget, då Ignjovski ständigt kommer in fel i närkamper, orsakar straffar, får gula kort och tappar positionen helt. Serben kör verkligen sitt eget race och det finns ingen synkronisering med resten av laget. Kämpandet hos denna ojämna spelare gör ändå att betyget blir godkänt. Totalt blev det 19 matcher i ligan.Lukas Kübler – 3Har gått från att vara en okänd, skadeförföljd spelare för Freiburgs fans till att bli en av lagets mest stabila spelare. Känns som en gammal klassisk försvarare då hans främsta egenskap är de benhårda brytningarna. Dock har Kübler även riktigt bra passningar och inlägg. Det som högerbacken främst behöver utveckla är positionsspelet i defensiven, då Kübler emellanåt ser lite vilsen ut när laget faller neråt i banan. En underskattad spelare och i mitt tycke betydligt bättre en Ignjovski. Totalt blev det 16 matcher och 1 assist i ligan.Lukas Kübler med en brytning på G.Christian Günter – 4Freiburgs ända riktiga vänsterback gjorde ånyo en ganska medioker säsong. Under nästan hela säsongen var det främst Günter som var den största säkerhetsrisken i backlinjen. Positionsspelet och presspelet har varit rätt så dåligt, och offensivt har inläggen inte varit välriktade från Günter. Efter att ha blivit petad ur startelvan i omgångarna 27-29 så höjde Günter sig rejält i slutfasen av säsongen när han återigen fick chansen från start. Verkar behöva mer konkurrens för att prestera bättre. Totalt blev det 31 matcher och 2 assist i ligan.Marc Torrejón – 3Detta har varit Torrejóns tredje säsong i Freiburgtröjan, och dessutom hans bästa. Har tidigare varit redaktionens hackkyckling eftersom han ofta har sprungit runt som en huvudlös hörna och tagit märkliga beslut på fotbollsplanen, samt för att han har haft ett uselt passningsspel. Denna säsongen har Torrejón agerat mycket mer resolut i försvarslinjen, och passningsspelet har till och med ofta varit riktigt bra. Nu pekar det mesta på att Torrejón lämnar klubben under sommaren, eftersom klubben redan har cirka 1000 mittbackar i truppen. Gör han det så lämnar han i alla fall med hedern i behåll. Totalt blev det 12 matcher i ligan.Pascal Stenzel – 2Pascal Stenzel har varit en av Freiburgs bästa spelare denna säsongen, trots att han endast spelade 60 minuter sammanlagt av vårens matcher. Anledningen till den skrala speltiden på våren berodde inte på att han spelade dåligt, utan för att han var skadad under halva våren samt obegripligt nog petad av Ignjovski när han väl var frisk igen. Ligger oftast rätt i positionsspelet i både defensiven och offensiven, har en riktigt bra passnings- och inläggsfot, och har dessutom utvecklat sin snabbhet när det gäller att transportera bollen framåt i banan. Totalt blev det 19 matcher, 1 mål och 2 assist i ligan.Nicolas Höfler – 3Känns som att Höfler i vissa matcher kan dominera mot vilket motstånd som helst, medan han i andra matcher ser ut som en Zweite Bundesliga-spelare. Har tagit ett väldigt stort ansvar i defensiven hela säsongen, men ibland går det väldigt långsamt när Höfler ska sköta uppspelningarna. Totalt blev det 28 matcher, 1 mål och 1 assist i ligan.Ibland hänger Höfler inte riktgt med i tempot. Amir Abrashi – 4Efter en riktigt bra säsong i Zweite förra året så var förväntningarna ganska höga på albanen. I Zweite visade Abrashi upp sig som en väldigt taktiskt slipad spelare, och kunde förstöra motståndarnas spel med sin aggressivitet. Lite av en mini-Kanté med andra ord. I Bundesliga har Abrashi dock haft det svårt att ta en plats på innermittfältet när framförallt Höfler och Frantz har varit tillgängliga för Streich. Albanen har inte varit katastrofal på något sätt när han väl har spelat, men jag trodde ändå att Abrashi skulle få ut mer av sina kvalitéer. Totalt blev det 20 matcher och 1 mål i ligan. Julian Schuster – 3Till skillnad från många andra spelare var förväntningarna inför säsongen inte speciellt höga på Schuster. Jag trodde till och med att vår lagkapten inte var tillräckligt bra för Bundesliga, men oj vad fel jag hade. Klok som en uggla är Schuster, och kanske den största taktikern i laget. Dessutom fortfarande en väldigt bra passningsspelare. Att Schuster är lika snabb som en sköldpadda gör dock att han ibland har svårt med tempot. Totalt blev det 13 matcher i ligan. Onur Bulut – 6Usla passningar. Usel speluppfattning. Usel bollmottagning. Till och med svag i det defensiva arbetet. Hyfsad fot på fasta situationer, men det räcker inte till för spel i Bundesliga. Totalt blev det 21 matcher och 1 assist i ligan.Vincenzo Grifo – 2Grifo hade en liten svacka under vintern där han såg väldigt klumpig ut. Trots det har tysk-italienaren varit oumbärlig för Freiburgs kantspel och hela tiden varit en poängspelare. När Grifo har bollen kan det alltid bli mål, på ett eller annat sätt. Hade han fått dit några frisparksmål hade det varit världsklass på hans säsong. Totalt blev det 30 matcher, 6 mål och 12 assist i ligan.Grifo dribblar sig fram. Mike Frantz – 4Allt-i-allo-Frantz har denna säsongen för det mesta fått spela på det centrala mittfältet. Personligen tycker jag att han inte får ut sina kvalitéer när han spelar på just den positionen. Visst kan han fortfarande bidra med att få igång Freiburgs offensiv, men jag tycker att han ofta blir för naiv och lite osynlig i uppspelsfasen, vilket straffar sig när Freiburg inte får igång sitt spel. När Frantz spelar högermittfältare blir han av någon anledning mycket bättre i defensiven. Totalt blev det 30 matcher och två assist i ligan.Vincent Sierro – Ej betygsattHar inte spelat några matcher i Bundesliga.Janik Haberer – 3Haberers passningsfot får en 5:a i betyg. Som tur är har han andra egenskaper som är bättre. Tar sig väldigt ofta till positioner där han antingen själv kommer till bra avslutningslägen, eller så skapar han bra ytor för sina lagkamrater. I många matcher har Haberer dessutom tagit ett bra defensivt ansvar, när han har pressat motståndarlagets spelfördelare. Totalt blev det 32 matcher, 3 mål och 4 assist i ligan.Janik Haberer med hyfsad bollmottagning. Nils Petersen – 1Trots att Petersen under hela säsongen har fått agera inhoppare har han enligt mig varit Freiburgs bästa spelare. Aldrig har det varit någon i Bundesligas historia som har gjort så många mål under en och samma säsong som Petersen har gjort denna säsongen (9 mål). Bara det är världsklass i sig. Men Petersen har även varit världsklass i andra avseenden. Han är riktigt bra som targetspelare, skapar ytor och avslutningslägen för andra, och springer smart hela tiden, vilket gör att han själv sätter dit många mål. Dessutom är han underskattad i defensiven. Hade Petersen varit än startspelare i Christians Streichs lag hade han mycket väl också kunnat spela i det tyska landslaget. Totalt blev det 33 matcher, 10 mål och 4 assist i ligan. Florian Niederlechner – 3Kanske att minnet sviker en lite nu, men visst gjorde Niederlechner en ganska medioker inledning på säsongen? Gjorde i alla fall bara ett mål på de första 11 matcherna. Känslan är att ”Flo” är en väldigt ojämn spelare. I vissa stunder helt briljant med sin ”handbolls-genombrotts” liknande spelstil, där motståndarna måste ta till bryska åtgärder för att stoppa honom. I andra stunder är anfallaren helt osynlig och bidrar inte med mycket. I vilket fall kom de positiva egenskaperna oftare till användning än de negativa under våren, och 11 mål och 2 assist på 34 matcher är väldigt bra. Amir Falahen – Ej betygsattHar inte spelat några matcher i Bundesliga. Maximilian Philipp – 2Maxi Philipp är den där typen av fotbollsspelare som en gång i tiden gjorde att man började älska sporten. Han dribblar sig fram, har en riktigt bra teknik, och har dessutom ett fantastiskt distansskott som alltid är ett orosmoment för motståndarna. Har tyvärr i för många matcher fått spela som yttermittfältare, där han inte är lika bra som i rollen som släppande anfallare. I vissa stunder av matcherna är han även inte speciellt involverad i spelet, något han måste bli bättre på. Totalt blev det 25 matcher, 9 mål och 3 assist i ligan.Maxi har ett fantastiskt distansskott.Karim Guédé – 4Vi vet alla varför Guédé spelar i Freiburgs tröja, och det är inte för att han ska göra mål, trots att han är anfallare. Guédé används istället som en defensiv anfallare, där hans främsta uppgift är att skapa ytor för sina medspelare samt att stressa och pressa motståndarna. Guédé gör sin uppgift bra och är ett föredöme för de andra i truppen. Men uppgiften är ganska simpel och därför kan inte betyget bli mer än godkänt om man inte gör mål. Totalt blev det 5 matcher och 1 assist i ligan. Havard Nielsen – 4Har fått lite av samma roll som Guédé, det vill säga ta ett defensivt ansvar. Har fått skralt med speltid och endast gjort 23 minuter fördelat på 4 matcher i Bundesliga under säsongen. Men de få minuter norrmannen har spelat har ändå varit positiva, då han har bidragit med kämparvilja, mer finess än vad man förväntar sig, och dessutom en assist.

0 KOMMENTARER 133 VISNINGAR 0 KOMMENTARER133 VISNINGAR LUDWIG DAHLSTRÖM

2017-05-28 11:55:44

ANNONS:

Fler artiklar om Freiburg

Freiburg

2017-05-28 11:55:44

Freiburg

2017-05-27 23:08:57

Freiburg

2017-05-22 20:37:25

Freiburg

2017-05-21 17:24:08

Freiburg

2017-05-16 20:26:37

Freiburg

2017-05-09 20:03:53

Freiburg

2017-05-05 21:21:20

Freiburg

2017-05-03 20:18:28

Freiburg

2017-04-28 17:04:51

Freiburg

2017-04-27 20:33:43

ANNONS:

Som laginsats har Freiburgs säsong varit världsklass. Går man på ett år från att ha spelat i Zweite Bundesliga till att ta en Europa League-plats i Bundesliga så går det inte att säga något annat. Ska man dissekera de individuella prestationerna så finns det ändå några spelare som har gjort det bättre än andra. Så vem har då varit världsklass? Och vem har varit usel? Svaret på frågorna får ni i texten nedanför.Europa, Europa, wir fahren nach Europa!Vem köps in? Vem säljs? Vem stannar? I denna sammanställning finns svaren!“Upset the established order and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fair!” – Jokern i The Dark Knight (2008)För två säsonger sedan degraderades Freiburg till 2. Bundesliga. Idag ligger klubben sensationellt nog på en Europa League-plats i Bundesliga. Mycket kan dock fortfarande hände när Bundesligas sista omgång spelas på lördag, men en sak är i alla fall säker: trion Streich, Saier och Hartenbach har stått för en bragdartad insats.Efter att Frantz, Guédé, Stenzel och Niederlechner har förlängt sina kontrakt så har nu även Freiburgs förstamålvakt gjort samma sak. Dessutom ryktas en av Österrikes största talanger till Freiburg im Breisgau.På söndag väntar en ny match i den fantastiskt spännande jakten på en Europa League-plats. Denna gång är det FC Schalke 04 som står för motståndet.Sportcheferna Jochen Saier och Klemens Hartenbach fortsätter sitt goda arbete. Nyligen köptes Pascal Stenzel loss från Dortmund och nu är det Florian Niederlechners tur att köpas loss från Mainz.Pascal Stenzel, som har gjort stor succé hos SCF ända sedan han kom från Dortmund i januari 2016, gör nu en permanent flytt till Freiburg im Breisgau.SC Freiburg åker tillsammans med cirka 2300 fans till Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor för att skicka ned Darmstadt till Zweite Bundesliga, och för att stärka chanserna till Europa League nästa år.