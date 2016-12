51 år med FC Hansa Rostock

Idag fyller FC Hansa Rostock 51 år.

Vi firar det med en resa genom vår historia.



Efter att fotbollsavdelningen i SC Empor Rostock har beslutat sig för att bilda en egen förening föds FC Hansa Rostock . Vårt älskade Hansa grundas den 28 december 1965 i Kultursaal der Deutschen Post i Rostock.Sitt namn fick klubben efter att befolkningen i Rostock uppmanats att skicka in namnförslag och förslag till klubbvapen. Med vår historia som hansastad var det naturligt att klubbens namn blev Hansa och att klubbvapnet blev en kogg.FC Hansa slutar fyra i DDR Oberliga, det vill säga DDR:s högsta serie. Herbert Pankau blir förste Hansaspleare att spela i DDR:s landslag.För fjärde gången är Rostock i cupfinal, förr som Empor, nu som Hansa Rostock. För fjärde gången förlust i finalen. Den här gången får vi stryk av Motor Zwickau.Hansa slutar tvåa i Oberliga bakom FC Carl Zeiss Jena.Hansa spelar andra omgången av Mässcupen, senare UEFA-cupen, numera Europa League mot Fiorentina och åker till slut ut på färre mål gjorda på bortaplan.Hansa slutar tolva i ligan och undviker precis att åka ur.Åren i början på 70-talet kännetecknas av ett Hansa som oftast befinner sig i mitten av tabellen. Den här säsongen slöutar vi sjua. Publiksnittet på hemmamatcherna är 13.692.Hansa slutar på trettonde plats och åker ur Oberliga. Joachim Streich, med 224 matcher i hansatröjan och medlem av DDR:s VM-lag 1974, lämnar Rostock och går till 1. FC Magdeburg.Hansa etablerar sig som ”Fahrstuhlmannschaft”. 1975/76 vinner vi DDR-Liga. 1976/77 tillbaka i Oberliga, 1977/78 DDR-Liga igen, 1978/79 tillbaka i högsta serien, 1979/80 DDR-Liga.Slut på livet som Fahrstuhlmannschaft. Hansa slutar tia i Oberliga och samlar imponerande 22.385 åskådare per hemmmatch.Fram till säsongen 1985/86 tillhör vi mittenlagen i Oberliga. I maj 1986 åker vi för sista gången ur högsta serien.Hansa gör som man alltid gör då man hamnar i DDR-Liga nämligen vinner den och tar sig tillbaka till Oberliga. Ofattbart att Hansa varenda gång man åkt ner i DDR-Liga lämnat den direkt igen – alltid som tabelletta!För femte gången i historien når Hansa finalen i FDGB-Pokal – och förlorar för femte gången. Inför 47.000 på Stadion der Weltjugend i Öst-Berlin förloar vi med 1 – 4 mot Lokomotive Leipzig efter att ha hat ledningen med 1 – 0.Olaf Marschall gör ett av målen för sitt Lok Leipzig.Vad betyder FDGB?Säsongen då muren faller och landet DDR upplever sina sista månader. Hansa spelar UEFA-cup och möter Banik Ostrava i första omgången. Efter att ha haft ledningen med 2 – 0 hemma förlorar vi snöpligt 2 – 3 inför 20.300 åskådare. Returen i Ostrava blir ingen rolig historia då Banik vinner med 4 – 0.I det återförenade Tyskland heter DDR Oberliga nu NOFV Oberliga. Efter den fredliga revolutionen hösten 1989 och omvälvningarna efter denna ritas fotbollskartan om. Före detta suveräna och fruktade BFC Dynamo är på fallrepet och utan statsapparaten i ryggen misslyckas man till och med att kvalificera sig för 2. Bundesliga Hansa har ett bra lag med unga talanger jämte rutinerade spelare som Heiko März, Hilmar Weilandt och Juri Schlünz. Amerikanen Paul Caligiuri är ensam och förmodligen ganska exotisk utlänning.Hansas tränare är även han exotisk. Uwe Reinders kommer nämligen från Ruhrpott. Som uppvuxen i Ruhrpott är han bra på att ta människor och att övertyga verbalt. Reinders blir omåttligt populär och leder vårt FC Hansa både till ligaseger och en efterlängtad seger i cupen. Knappt 5.000 ser på när vi i finalen besegrar Stahl Eisenhüttenastadt med 1 – 0 på Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion i Berlin.I och med segern i ligan kvalificerar sig Hansa tillsammans med tvåan Dynamo Dresden för historiens första återförenade Bundesliga.Ja so wird Fussball gespielt! Hansa inleder Bundesliga med kalasfotboll och utklassar både Nürnberg och Borussia Dortmund hemma på Ostseestadion. Hela Tyskland gapar när Hansa vänder 0 – 1 på Olympiastadion i München till seger 2 – 1 över mäktiga FC Bayern. Efter fem omgångar leder FC Hansa Rostock ligan. Hansa spelar en snabb och offensiv fotboll som snart ger klubben anhängare runt om i Tyskland.Tyvärr skakas klubben av inre maktkamper. Till slut får omtyckte Uwe Reinders sparken. Spelarna förstår inte varför och ett osäkert Hansa gör en svag Rückrunde. I sista omgången ser Hansa ut att ändå klara isg kvar när man slår titeljagande Eintracht Frankfurt . De flesta på Ostseestadion tror att Hansa är räddat. Minuter senare trillar de sista slutresultaten från andra arenor in och Hansa hamnar på fel sida nedflyttningsstrecket.En på många sätt fantastisk säsong har fått ett mycket tråkigt slut. Hansa åker ur. Utan de interna stridigheterna hade luften förmodligen inte gått ur FC Hansa som den nu gjorde.Hansa spelar 2. Bundesliga. I det nya återförenade Tyskland har Hansa inte nog med pengar att hålla kvar spelare utan får finna sig i att ta vad man har. Det blir till slut en plats i mitten av tabellen. Efter jul tar en vis Horst Hrubesch över laget men kan inte förhindra att Hansa spelar en svag vårrunda.Hansa slutar åtta i 2. Bundesliga.Frank Pagelsdorf blir ny tränare för FC Hansa. Ett annat intressant nyförvärv är mittfältsgeniet Stefan Beilich som återvänder till Tyskland efter ett par år hos Aston Villa. Hansa gör en fantastisk säsong och är klart för Bundesliga med tre omgångar kvar. Personligen minns jag den här säsongen särskilt väl eftersom det var då jag blev förälskad i Hansa. Jag minns att jag satt tillsammans med min far och såg dåvarande DSF:s direktsända måndagsmatch.Hansa frälste mig genom att vinna med 6 – 0. Tre mål i första halvlek genom två gånger Jacek Mencel och en gång Stefan Beinlich. Andra halvlek lika många mål genom René Schneider, Stefan Beinlich och Slawomir Chalaskiewicz. Jag blev alltså hansafan den 3 april 1995. Samma dag som min för mig då okända fru fyllde 20 år.Hansa Rostock gör en alldeles utmärkt säsong när vi nu är tillbaka i Bundesliga. Jag minns särskilt två stora stunder. Den första när vi efter underläge 0 – 2 slår regerande mästaren Borussia Dortmund hemma med 3 – 2. Ingen, absolut ingen av de 26.000 på vår överfulla slitna betongarena vill gå hem denna ljuvliga augustikväll. Stefan Beinlich gör Hansas segermål i 89:e minuten.Den andra stjärnstunden är Hansas seger över Bayern München på Olympiastadion. Ett ofattbart disciplinerat Hansa kontrar in 1 – 0 genom Jonathan Akpoborie och vinner. Detta var innan man kunde få reda på allting som sker när det sker via internet. Följaktligen följde jag matchen via Sat.1:s ”Ran” som lyckliggjorde miljontals tyskar från kockan 18 på lördagarna. Eftersom detta som sagt var på den tiden man inte visste allt så fort det hände hade jag ingen aning om att Hansa vunnit eller värvat Jonathan Akpoborie. Vilken glädjechock han bjöd på! och vilken högtidsstund framför Ran!Hansa har tappat en del spelare men har fortfarande en bra trupp. Trots våra kvaliteter ligger vi väldigt illa till när vi efter 22 omgångar ligger näst sist och har fem poäng upp till närmaste lag ovanför nedflyttningsstrecket.I den 28:e omgången tar sig Hansa över det där strecket genom 1 – 0 hemma mot Mönchengladbach med Patrik Andersson, Stefan Effenberg och Martin Dahlin i laget. Hansas mål gjort av Joathan Akpoborie på passning från Stefan Beinlich.Ewald Lienen är tränare och Hansa bjuder på massor av fantastiska matcher och slutar sexa i Bundesliga. Ny publikfavorit på Ostseestadion är Oliver Neuville från CD Teneriffa. Neuville blir Hansas bidrag till tyska landslaget.Minns ni att Oliver Neuville sköt en frispark i stolpen i VM-finalen mot Brasilien 2002?En tung säsong som får en final man bara inte överlever. Övriga resultat i den sista omgången gör att Hansa måste vinna borta mot Bochum för att hänga kvar. Det ser bra ut i halvtid när vi leder med 1 – 0.Efter pausen börjar Hansa förvalta ledningen istället för att spela fotboll. Vi blir bestraffade genom Stefan Kuntz som nickar in 1 – 1 i 71:a minuten. Bara några minuter senare öppnar sig avgrunden då Peter Peschel skruvar en frispark direkt i mål. Med mindre än en kvart kvar måste Hansa göra två mål. I 77:e minuten kvitterar vi genom vårt nyförvärv Victor Agali. Ett mål till måste vi göra för att klara oss kvar. Oliver Neuville, som efter att krockat med en motspelare bär ett stort huvudbandage, springer som en vansinnig på bollar som vår härförare Hilmar Weilandt skickar upp från de bakre leden. Slawomir Majak, vår polske mittfältare, är sur på vår tränare Andreas Zachhuber för att denne låtit Majak sitta på bänken i de flesta matcher under våren. En ilsken och frustrerad Majak byts in i den 77:e minuten - och gör mål med sju miuter kvar! Ett inlägg från turbanförsedde Oliver Neuville når Majaks panna och seglar därifrån i mål. Mer än 10.000 hansafans i extas på Ruhrstadion. Tränare Andreas Zachhuber gråter som ett barn. Hansa är räddat.Säsongen 1998/99 var också inledningen på Hansas svenskperiod. Hösten 1998 värvades Östers Peter Wibrån till FC Hansa. Där blev han snabbt en viktig kugge på mittfältet.En ny säsong där vi spelar för att klara oss kvar. Genom att vi slår Schalke med 2 – 0 i sista omgången parkerar vi på rätt sida nedflyttningsstrecket.I april 2000 börjar nya Ostseestadion byggas.Hansa med tränare Friedhelm Funkel slutar tolva i Bundesliga. Peter Wibrån är ika sjlvklar som brytningssäker på Hansas mittfält.Den 4 augusti invigs nya Ostseestadion som förvandlats till en modern fotbollsarena utan löparbanor. 25.000 ser oss förlora mot Bayer Leverkusen Armin Veh tar över laget. Hansa säkrar nytt kontrakt genom att spela 1 – 1 mot Mönchengladbach i 33:e omgången. Hansa slutar på fjortonde plats. Inte mindre än elva spelare, däribland Perry Bräutigam, Hilmar Weilandt och Steffen Baumgart lämnar Hansa efter säsongen.Hansa inleder fantastiskt och är tvåa efter Bayern när femte omgången är spelad. I den 19:e omgången slår vi 1. FC Nürnberg borta med 1 – 0. I Hansas startelva återfinns sex svenskar: Andreas Jakobsson, Peter Wibrån, Joakim Persson, Marcus Lantz, Magnus Arvidsson och Rade Prica. Sex svenskar i en och samma startelva i Bundesliga. Ett fantastiskt rekord och en fantastisk händelse. För att göra det ännu bättre gjorde så klart en svensk matchens enda mål när Rade Prica i den 42:a minuten sätter 1 – 0 på pass från Magnus Arvidsson.1860 München begår den ofattbara dumheten att inte förlänga kontraktet med fenomenet Martin Max. Hansa värvar Max som gör tjugo mål och bidrar starkt till att Hansa slutar nia.Hansa får det svårt från början. Under juluppehållet värvas fantastiske Jari Litmanen. Det var fantastiskt att sitta på Ostseestadion och få se denna artist. Tyvärr är Litmanen ofta väldigt ensam om att vara kreativ i ett medelmåttigt lag. Hansa slutar nästsist och åker ur Bundesliga efter tio år i högsta serien.Hansa gör en hyfsad säsong men slutar tia i 2. Bundesliga. Tio spelare lämnar klubben, däribland Magnus Arvidsson som blivit fansens älskling på Ostseestadion.Hansa tar sig tillbaka till Bundesliga genom att sluta tvåa bakom Karlsruher SC i 2. Bundesliga. Säsongens mest spektakulära match är bortamatchen mot just Karlsruhe i 13:e omgången där Hansa vänder 1 – 4 till 4 – 4.Hansa är tillbaka i Bundesliga. Efter halva serien ligger vi precis över strecket och firar jul efter 2 – 0 hemma mot Bochum.Den 31:a omgången blir vår ödesomgång. Efter ett smärtsamt 1 – 3 mot HSV hemma ligger vi sist. Hansa slutar på näst sista plats och är tillbaka i 2. Bundesliga. Inga svenskar i laget sedan ett par år. Mest namnkunnige spelaren i en tunn trupp är Fin Bartels , numera Werder Bremen Hansa säljer namnrättigheterna för Ostseestadion till kreditinstitutet DKB. Vår stadion heter officiellt DKB-Arena.En eländig säsong med sparkad tränare, sparkad sportchef, sparkad ordförande. Länge ser Hansa ut att trilla ända ner i 3. Liga. Klubbikonen Andreas Zachhuber tar över laget i mars och leder det via elva raka matcher utan förlust till en 13:e plats.Nästa eländiga säsong. Efter magra resultat får Andreas Zachhuber sparken och ersätts av andretränare Thomas Finck. Eftersom denne inte har giltig tränarlicens får målvaktstränare Marco Kostmann ta över.Hansa tar bara 14 poäng efter jul och måste kvala mot Ingolstadt för att hålla sig kvar i 2. Bundesliga. Hansa förlorar båda matcherna och är för första gången i klubbens historia så djupt nere i seriesystemet som i landets tredje division. 16 spelare lämnar.Enda ljuset i mörkret är våra 19-åringar som vinner Bundesliga genom att slå Bayer Leverkusen i finalen.Med tränare Peter Vollmann tar sig Hansa tillbaka till 2. Bundesliga tillsammans med Eintracht Braunschweig och Dynamo Dresden.Inför comebacken i 2. Bundesliga presenterar Hansa ett spektakulärt nyförvärv: Marek Mintal ska försöka hjälpa Hansa kvar i 2. Bundesliga.Hansa spelar bara ihop elva poäng till jul och ligger nästsist. Tränare är Wolfgang Wolf. Ny svensk os Hansa är Freddy Borg från Trelleborgs FF.Efter stryk 0 – 3 borta mot St. Pauli i 32:a omgången är vi så gott som nedflyttade redan. Hansa slutar sist i 2. Bundesliga.Hansas ekonomiska problem är akuta. Efter en lång debatt i stadens rådhus röstar staden politiker till slut ja till att med rädda Hansa från konkurs. Fans, anställda. Spelare och sponsorer kan andas ut.Hansa fortsätter att byta tränare i rask takt. I september får Wolfgang Wolf sparken och ersätts av Marc Fascher. Till en början verkar Fascher vara rätt man när han för upp Hansa på en kvalplats till 2. Bundesliga.Efter jul faller vi ihop ordentligt och slutar på en tolfte plats i 3. Liga. I lokala cupfinalen står Hansa för ett pinsamt bottennapp när vi förlorar densamma med 0 – 3 mot TSG Neustrelitz. Samma kväll får tränare Fascher sparken.Efter att ha uppfyllt en rad villkor från DFB får Hansa till slut licens för nästa säsong.Inför säsongen kommer FC Bayern till Rostock för en match inför 28.000 åskådare. Intäkterna behövs för att något bättra på vår usla ekonomi. Hansa har ny tränare igen. Andreas Bergmann, med ett förflutet ibland annat Hannover , ska försöka få laget att ta sig uppåt igen. Det lyckas inte alls. Hansa slutar på trettonde plats i 3. Liga. I lokala cupen lyckas vi med ett ännu större fiasko än förra säsongen – nu ryker vi i semifinalen mot 1. FC Neubrandenburg. Tränarteamet får sparken. Robert Roelofsen och senare Dirk Lottner tar över tills vidare.Hansa presenterar en nygammal tränare i Peter Vollmann. Den här säsongen går det inte alls lika bra som när Vollmann var här senast. Hansa slutar på sista plats av lagen ovanför nedflyttningsstrecket. Med bara två poängs marginal klara vi oss kvar i 3. Liga. Vollmann får sparken och ersätts i december av Karsten Baumann. Hansa kvalificerar sig äntligen för DFB-Pokal genom att ta hem lokala cupen.Ny tränare? Javisst! Hansa ligger på en nedflyttningsplats efter 19 omgångar och Karsten Baumann får gå. Ny tränare är Christian Brand som kommer från Jahn Regensburg där han trots framgångar inte kommit överens med klubbens ansvariga. Brand spelade på Hansas mittfält när vi var ett bundesligalag i början på 2000-talet.Hansa spelar en riktigt stark Hinrunde och slutar tia i 3. Liga. Efter mycken möda och stor tur vinner vi Landespokal efter att ha darrat oss igenom en straffsparksläggning mot FC Schönberg.De svåra ekonomiska problemen gör att Hansa beslutar sig för att göra om proffsverksamheten till ett aktiebolag. Efter att medlemmarna i maj röstat ja till förslaget får Hansa sin licens från DFB.Hansa har fått behålla i stort sett samtliga ordinarie spelare från förra säsongen inklusive vår tränare. Därför är det många som hoppas på att vi kan fortsätta där vi avslutade förra säsongen och kanske ännu lite bättre…I en vansinnig jämn liga är Hansa flera gånger uppe och nosar på topplaceringarna. De senaste veckorna har Hansa spelat sämre och dalat i tabellen. Imponerande insatser på bortaplan blandas med ängsliga försök på hemmaplan. Efter förlusten hemma mot Chemnitz senast är vi ett mittenlag med sex poäng upp till en kvalplats och lika många ner till en plats under nedflyttningsstrecket.Hansas årsmöte gav en hel del positiva signaler. Ekonomin är på god väg att saneras efter ett antal åtgärdspaket. Ett nytt Aufsichtsrat och en ny styrelse är valda utan att vi behövt uppleva de senaste årens maktkamper där de inblandade ägnat sig åt offentlig pajkastning.Hansas medlemsantal närmar sig snabbt 12.000. Flera nya och intressanta sponsorer har tillkommit under hösten. Sportsligt har vi äntligen en tränare som överlevt första året och som ser ut att kunna bli långvarig på sin post.Truppen ser ut att vara stark nog för att inte behöva dras in i nedflyttningsstriden. Klubben har till och med ställt i utsikt att det kan bli ett par nyförvärv under juluppehållet.FC Hansa Rostock är ingen klubb som har sin bästa tid bakom sig. Vi är en klubb som överlevt de svåraste tiderna och som stärkta och nyformerade påbörjat vandringen tillbaka.