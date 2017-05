Avgörande lördag i 3. Liga

Två omgångar återstår av 3. Liga.

På lördag spelas samtliga tio matcher samtidigt.

Vi kollar förutsättningarna.



DER AUFSTIEGSKAMPF

DER ABSTIEGSKAMPF



HIER GEHT´S NUR UM DIE GOLDENE ANANAS

Hemmalaget har ingenting annat att spela för än äran. MSV Duisburg är däremot klart för 2. Bundesliga om man vinner på lördag. Även oavgjort skulle föra die Zebras tillbaka till 2. Liga förutsatt att tabelltrean Magdeburg och tabellfyran Regensburg inte vinner sina matcher,MSV får med sig ett antal tusen fans till Köln. Det är upplagt för fest. Jag tror att MSV Duisburg blir klart för 2. Bundesliga på lördag eftermiddag.Samma konstellation här. Hemmalaget vill säkert göra en snygg avslutning i sista hemmamatchen. Kiel är tillbaka i 2. Bundesliga efter 39 långa år om man vinner på lördag. Precis som för Duisburg kan det räcka med oavgjort om ingen av Magdeburg och Regensburg vinner sina matcher. Kiel är säsongens överraskning och kommer klara att ta det här i mål.Aalens situation är minst sagt speciell. Laget är visserligen femma och har till synes en hyfsad chans att faktiskt få kvala upp till 2. Bundesliga. Men eftersom VfR lämnade in en ansökan om konkurs tidigare i vår bestraffas man med nio minuspoäng av DFB. Då VfR har överklagat domen genom alla DFB:s instanser har domen ännu inte vunnit laga kraft. Därför har Aalen fortfarande 56 poäng – på papperet. I praktiken är det så att VfR nu gått vidare till civil domstol med ärendet. Chanserna att en civil domstol skulle ändra fotbollsförbundets dom anses som mycket små. Aalen kommer med största sannolikhet att gå miste om nio poäng och därmed sluta i mitten av tabellen istället för att få kvala till 2. Bundesliga.1. FC Magdeburg befinner sig på tredjeplatsen vilket är lika med kvalplatsen till 2. Liga. Chansen att jaga ikapp Kiel på andraplatsen är nog liten. Magdeburg sneglar nog snarare åt Regensburg som ligger fyra med lika många poäng som Magdeburg.Sista hemmamatchen och chans att ta klivet upp på kvalplatsen för Regensburg. Med samma poäng men fem måls sämre målskillnad än Magdeburg är det upplagt för dramatik in i det sista. Regensburg är i bra form, slog Erfurt borta med 4 – 1 förra helgen. Chemnitz verkar ha det svårt med motivationen när möjligheten till uppflyttning försvunnit utom räckhåll.FC Hansa har ingenting att spela för. Förhoppningsvis orkar vi ändå bjuda de över 16.000 på en värdig avslutning på Ostseestadion.Rot-Weiß Erfurt har både sportsliga och ekonomiska problem att kämpa med.En degradering till Regionalliga skulle förmodligen innebära att klubben försätts i konkurs. Mycket står alltså på spel. Erfurt har inte imponerat alls i maj utan dalat i tabellen. Å andra sidan har Hansa inte spelat bra sedan vi definitivt säkrade nytt kontrakt för tre veckor sedan. Erfurt har bara två poäng ner till en plats under strecket. En seger i Rostock vore årets Befreiungsschlag och skulle troligen säkra nytt kontrakt.Rot-Weiß Erfurt är något av 3. Ligas dinosaurie. Som enda klubb har RWE varit med sedan 3. Liga startade säsongen 2008/2009.Vi vill inte att någon dinosaurie försvinner. Inte från 3. Liga, inte från Bundesliga.Bundesliga för ett par år sedan – och till hösten Regionalliga? Kanske inte ändå. SC Paderborn verkar på god väg att undvika den stora katastrofen. För några veckor sedan fick tränaren Stefan Emmerling sparken efter 0 – 4 mot Aalen. Ny tränare är före detta bundesligaspelaren Steffen Baumgart. Kanske minns någon honom som målskytt hos Hansa Rostock eller Energie Cottbus. Med Baumgart som chef har Paderborn tagit sju poäng på tre matcher och klättrat över nedflyttningsstrecket.Sista hemmamatchen kan bli svår. Preußen Münster har vaknat till liv och lyft i tabellen. Efter 25 omgångar låg Münster på en nedflyttningsplats. Man verkar ha gjort rätt i att hålla fast vid rutinerade tränaren Benno Möhlmann. Nu är Preußen tabellåtta. Trots senaste tidens framgångar har Münster ingenting direkt att spela för. Kanske blir det en match där motivation – Paderborn - slår klass – Münster.Hemmalaget ligger sist i tabellen och har bara teoretiska chansen att klara sig kvar. Förmodligen inte ens teoretiska eftersom man precis som Aalen bestraffats med nio minuspoäng av DFB. Även i det här fallet på grund av att man lämnat in en konkursansökan under pågående säsong. Även FSV Frankfurt har överklagat sin dom men bedöms ha sämre utsikter att få sin dom ändrad. FSV Frankfurt kommer att åka ur.Werders U23 jagar Paderborn och Erfurt för att knipa sista platsen ovanför strecket. Det är väldigt tveksamt om man lyckas med det. Werder har inte vunnit på elva omgångar och har på de senaste tio matcherna bara gjort tre mål.Die Sportfreunde aus Lotte är en pigg nykomling som länge funnits med på tabellens övre tredjedel. Mainz är nära Regionalliga och behöver hjälp med andra resultat för att lyckas hänga kvar. Jag tror inte att det kommer lyckas.Förlust på lördag och Mainz är klart för Regionalliga.Miraklet Zwickau verkade vara ligans svagaste lag när halva säsongen var spelad. Efter en sensationell vinter och vår med 36 poäng på 17 matcher är Zwickau bästa lag in der Rückrunde. Nu har man till och med en liten liten chans att ta sig upp i 2. Bundesliga. Nej, det har man förresten inte. I februari, när FSV gjorde i ordningen underlagen för att ansöka om licens till nästa säsong, låg man så dåligt till att ingen tänkte på att söka licens även för 2. Bundesliga. Zwickau kan alltså inte gå upp oavsett hur många poäng man tar.Osnabrück är visserligen sexa men för långt ifrån tredjeplatsen för att det här ska kunna gå vägen. Däremot har man liksom Zwickau en liten men dock chans att komma fyra vilket skulle innebära en direktplats i DFB-Pokal.Nej, jag vet inte vad man skulle kunna hitta för spänning här. Två lag som länge låg illa till men har rest sig. Vi ses till hösten igen.