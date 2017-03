Besvikelse efter bara en poäng

En usel första halvlek följdes av en nästan lika usel andra.

Hansa hade tur som fick en poäng hemma mot VfR Aalen.



Så här har det sett ut de senaste åren: vi gör ett par, tre riktigt lovande matcher. Ofta med en överraskande trepoängare på bortaplan mot på papperet starkt motstånd. Hoppet om en ljus framtid tänds igen och nästa hemmamatch blir riktigt välbesökt. Plötsligt är spelet som bortblåst. Ett nervöst och hämmat Hansa sliter fotboll i 90 minuter och får i bästa fall med sig en poäng.Precis så har det varit varje säsong sedan vi återigen åkte ner i 3. Liga 2012. Jag är så förbannat trött på det.Matthias Henn har problem med ljumskarna och ersätts i backlinjen av Joshua Nadeau Båda lagen inleder friskt. Sedan tar Aalen över. Gästerna har ett fungerande passningsspel och verkar stabilt. Hansa spelar osäkert och den spelare som får bollen verkar mest vilja bli av med den. Några impulser från Amaury Bischoff ser vi inte heller. Det är helt enkelt låg nivå på vårt spel.Aalen tar ledningen efter att ha enkelt ha fått ta sig fram på vänsterkanten. Så småningom kan Matthias Morys spela bollen genom hela straffområdet och hitta Gerrit Wegkamp som placerad vid högra stolpen bara behöver sätta foten till bollen. 0 - 1.Hansa försöker spela boll men kommer inte i närheten av en målchans. Aalen leder rättvist i paus.Hansa byter in Michael Gardawski för Maximilian Ahlschwede och Aleks Stevanovic för Dennis Erdmann. Det borde innebära mer fart framåt. DE första tio minuterna kan vi bita oss fast på Aalens planhalva. Vi skapa ringen ting men får ändå en frispark i farlig position. Liksom i första halvlek lyfter Amaury Bischoff frisparken långt över mål. Tröstlöst.Efter en dryg timme byter Christina Brand ut den Christopher Quiring och skickar in Tim Väyrynen. Quiring, vårt nyförvärv från Union Berlin, har i ärlighetens namn inte lyckats övertyga i en enda match sedan han kom till oss i julas.Hansa får ha bollen medan Aalen försöker rädda ledningen tills domaren blåser av matchen. Jag tycker fortfarande att vårt spel är tafatt, tempofattigt och fyllt av fel och missförstånd.Aalen är så nära att punktera matchen när en kontring avslutas med att Rico Preißinger skjuter ett skott i ribban.Tim Väyrynen får bollen ett par gånger utanför straffområdet. När vi väntar på att han ska sätta fart står han stilla och försöker med ett par halvhjärtade finter att ta sig förbi sina motståndare. Så kan man inte spela fotboll.Typisk nog är det Tim Väyrynen som ger oss 1 – 1. Amaury Bischoff lyfter en frispark in framför mål. I klungan av spelare är Väyrynen den som reagerar snabbast. Han vräker sig fram och placerar med ett volleyskott bollen i högra krysset. Kvitterat med tre minuter kvar.Aalen är återigen väldigt när att punktera matchen när Fabian Holthaus ska rensa ett inlägg i 90:e minuten. Holthaus får felträff och bollen tar i ribban och studsar sedan ut en halvmeter framför mål.Matchen slutar 1 – 1 och Hansa har misslyckats med att närma sig toppen. Jag vet inte varför vi har så svårt att spela ordentlig fotboll ett par eller fler matcher i rad. På papperet har vi en trupp som ska kunna vinna de flesta matcher i 3. Liga. Trist att det inte blir bättre än så här…







3. LIGA, 25. SPEILTAG

FC HANSA ROSTOCK – VFR AALEN 1 – 1 (0 – 1)





FC Hansa

Schuhen - Ahlschwede (46. Gardawski), Nadeau, Marc. Hoffmann, Holthaus - Erdmann (46. Stevanovic), Grupe - Andrist, Bischoff, Quiring (65. Väyrynen) – Benyamina





VfR Aalen

Bernhardt - Traut, R. Müller, Geyer, Menig - Welzmüller, Preißinger - Stanese (80. Y. Deichmann), Vasiliadis (62. T. Schulz), Morys (84. Toschew) – Wegkamp



Målen

0 - 1 Gerrit Wegkamp (25.)

1 - 1 Tim Väyrynen (87.)



Varningar, Hansa

Dennis Erdmann



Varningar, Aalen

Rico Preißinger



Publik

9.400



Domare

Frank Willenborg (Osnabrück)



Nästa match

lördag 11 mars 14.00

3. Liga, 26. Spieltag

Sportfreunde Lotte – FC Hansa Rostock



Resultat, 25:e omgången

Chemnitzer FC – Fortuna Köln 3 – 1

Holstein Kiel – SC Paderborn 2 – 1

Rot-Weiß Erfurt – FSV Zwickau 1 – 2

Jahn Regensburg – Sportfreunde Lotte 2 – 0

Hansa Rostock – VfR Aalen 1 – 1

Sonnenhof Großaspach – FSV Frankfurt 3 – 1

Preußen Münster – Hallescher FC 1 – 1

1. FC Magdeburg – 1. FSV Mainz 05 II 1 – 2

Wehen Wiesbaden – VfL Osnabrück 2 – 1

Werder Bremen II – MSV Duisburg idag 14.00



Tabellen