Bitter förlust efter stark inledning

Hansa dominerade första halvlek men Lotte tog ledningen.

I andra halvlek drabbades Hansa på en minut av både baklängesmål och utvisning.



Första halvlek

Strålande väder i Lotte med 14 grader varmt och sol. Det är nästan så att Tysklands mest ökända gräsmatta ser inbjudande ut.

De inledande tio minuterna tillhör Hansa. Två hörnor från Amaury Bischoff, en nick på mål från Marcus Hoffmann och ett missriktat skott från Joshua Nadeau är hittills resultatet av vår dominans.

Vi är riktigt nära att ta ledningen genom Tommy Grupe när han nickar en frispark från Amaury Bischoff mot mål. Lottes målvakt Benedikt Fernandez får slänga sig för att få undan bollen.

Wer vorne nicht trifft… Efter 17 minuter anfaller Lotte genom Moritz Heyer på vänsterkanten. Han tar sig förbi två motståndare och hittar Jaroslaw Lindner på språng in i straffområdet. Marcel Schuhen rusar ut för att avvärja. Lindner är kall och lägger bollen i sidled till Moritz Heyer som följt med in i straffområdet. Heyer kan lugnt placera bollen i ett tomt mål. 1 – 0 till Lotte.

Hansa skakar fort av sig besvikelsen över baklängesmålet och jagar en snabb kvittering. Amaury Bischoff slår en frispark med mycket skruv och bra med fart mot vänster stolpe. Marcus Hoffmann nickar bollen centimeter utanför.

Tim Väyrynen får spela från start och är även han nära att göra mål. Fri med målvakten tvekar han, hamnar i för dålig vinkel och försöker hitta Stephan Andrist med ett svårt inlägg. Chansen är borta.

Hansa bestämmer spelet och fortsätter skapa chanser. Med tio minuter kvar av första halvlek hittar Bischoff återigen Hoffmann med en frispark. Hoffmann tvingar målvakt Fernandez till nästa jätteräddning.

Minuter före paus slår Christopher Quiring en frispark som rullar parallellt med mållinjen. Tyvärr är ingen hansaspelare på plats och kan peta in bollen.

Paus. Hansa har spelart jättebra men gör som vanligt inte mål. På den väldigt håliga mattan har det fått bli standardsituationer som ger målchanser. Fortsätt så här Hansa!



Andra halvlek

Christian Brand gör två byten i halvtid. Tommy Grupe och Amaury Bischoff sätter sig på bänken medan Maximilian Ahlschwede och Stefan Wannenwetsch får spela. Ibland förstår jag mig inte på Christian Brands byten. Ahlschwede och Wannenwetsch tillhör visserligen våra bästa spelare men varför byter Brand ut Amaury Bischoff? På den bedrövliga gräsmattan är det ju Bischoff som genom sina hörnor och frisparkar skapat chanser. Kanske är Brand inte nöjd med Bischoffs inställning? Wannenwetschs inställning behöver man aldrig bekymra sig för. Han springer tills han stupar och gör väldigt sällan en dålig match. Men det är Bischoff som är vår kreatör och specialist på standardsituationer. Och varför fick Maximilian Ahlschwede börja på bänken? Jag tror inte att det ha rhänt på två år. Hoppas Brand förklarar byten i någon intervju man kan få fatt i.

Efter tio minuter kommer Lottes nästa mål. Som en blixt från klar himmel. Efter en snabbt utförd hörna kan Kevin Pires-Rodrigues slå ett inlägg nära mål. Hansaförsvaret är inte med när Kevin Freiberger får foten på bollen. Marcel Schuhen räddar men returen kan Freiberger trycka in. 2 – 0.

Det här känns inte rättvist. Men livet är inte rättvist. Bara sekunder efter målet fäller vår lagkapten Michael Gardawski en Lottespelare på väg framåt och får gult kort. I sin frustration riktar Gardawski några ord till domaren. Det ger Gardawski hans andra varning. Gardawski geht duschen. Hansa med bara tio man.

Efter utvisningen blir Hansas spel betydligt sämre. Vi kämpar och sliter men Lottes backlinje är både samlad och välorganiserad. Christian Brand tar ut Tim Väyrynen och skickar in Soufian Benyamina.

Hansa skapar inga målchanser längre. Istället har Lotte flera chanser att göra sitt tredje mål.

Med tio minuter känns det här ganska hopplöst. Vår sista målchans får Dennis Erdmann när han i 90:e minuten skickar ett skott någon meter över ribban.

Matchen slutar 2 – 0 till Lotte och det här är en förlust som känns svårsmält. Vi ska med vårt spelövertag helt enkelt leda med ett par mål i halvtid.

Vi får söka tröst i det faktum att vi spelade riktigt bra fotboll före paus. Och att nästa match är redan på onsdag. Då kommer Fortuna Köln till Ostseestadion.





3. LIGA, 26. SPIELTAG

SPORTFREUNDE LOTTE – FC HANSA ROSTOCK 2 – 0 (1 – 0)





Sportfreunde Lotte

Fernandez - Langlitz (59. P. Steinhart), Rahn, Nauber, Neidhart - Dej, Pires-Rodrigues (77. Marcel Kaffenberger), Heyer - J. Lindner, Saliou Sané (84. Tankulic), Freiberger







FC Hansa Rostock

Schuhen - Gardawski, Nadeau, Hoffmann, Holthaus - Andrist, Grupe (46. Ahlschwede), Erdmann, Quiring - Bischoff (46. Wannenwetsch), Väyrynen (70. Benyamina)



Varningar, Lotte

Matthias Rahn, Kevin Pires-Rodrigues, André Dej



Varning, Hansa

Tim Väyrynen



Utvisning, Hansa

Michael Gardawski (56.)



Publik

3.448 (ca. 1.500 hansafans) på FRIMO Stadion i Lotte



Domare

Patrick Ittrich (Hamburg)



Nästa match

onsdag 15 mars klockan 19.00

27. Spieltag

Hansa Rostock – Fortuna Köln



Ergebnisse des 26. Spieltages

1. FC Magdeburg – Preußen Münster 1 – 0

VfL Osnabrück – Holstein Kiel 2 – 1

SC Paderborn – Rot-Weiß Erfurt 0 – 1

MSV Duisburg – Wehen Wiesbaden 0 – 1

1. FSV Mainz 05 II – Werder Bremen II 0 – 1

FSV Frankfurt – Hallescher FC 0 – 1

VfR Aalen – Sonnenhof Großaspach 2 – 0

Sportfreunde Lotte – Hansa Rostock 2 – 0

Fortuna Köln – Jahn Regensburg 2 – 2

FSV Zwickau – Chemnitzer FC söndag 14.00



