Carl Zeiss Jena nära 3. Liga

FC Carl Zeiss Jena tog ett stort steg mot 3. Liga genom att på bortaplan slå Viktoria Köln i den första kvalmatchen.

Gamla bekantingen SpVgg Unterhaching har mer än ett ben i 3. Liga efter 3 – 0 mot SV Elversberg.

Helt öppet är det däremot mellan Mannheim och Meppen som spelade 0 – 0.



Viktoria Köln – FC Carl Zeiss Jena 2 – 3

SpVgg Unterhaching – SV Elversberg 3 – 0

Waldhof Mannheim – SV Meppen 0 – 0

Över trettio grader varmt och 6.000 på plats på Sportpark Höhenberg. Jena har med sig 3.500 fans som med sina blåa, gula och vita flaggor står för dagens koreografi och ljudkuliss.Jena tar ledningen efter dryg tjugo minuter. Viktoria Kölns målvakt Phillip Kühn missbedömer en bakåtpassning. Timmy Thiele snor bollen och tar sig ner till kortlinjen. Därifrån lyckas han med en vacker utsida skruva bollen i mål.Även Jenas 2 – 0 är en present från hemmalaget. Edwin Schwarz ska spela hem till målvakt Kühn men passningen stannar på halva vägen. Firat Sucsuz tar hand om bollen, rundar målvakten och bredsidar bollen i öppet mål.Viktoria är stressat och glömmer att hålla ihop laget. Jena har en handfull målchanser innan halvleken är slut.I andra halvlek får Viktoria ordning på spelet och visar att det inte var någon tillfällighet att man vann Regionalliga West i överlägsen stil. När hemmalaget närmar sig en reducering kontrar Jena genom Timmy Thiele som hamna ensam med målvakten. En snygg lobb ger Jena 3 – 0.Fem minuter senare får Köln en odiskutabel straff som Mike Wunderlich sätter till 1 – 3.Jenas Manfred Starke har chansen att göra Jenas fjärde mål men träffar bara ribban efter en snabb kontring.Istället gör Viktoria ett mål till. Efter en hörna kan Fatih Candan slå ett inlägg som Dominik Lanius nickar i mål i 87:e minuten.Viktoria Kölns viktigaste spelare heter Mike Wunderlich. Han har gjort 29 mål på 33 matcher i ligan. På övertid tappar han helt behärskningen och skäller ut en motspelare och därefter domaren så kraftigt att Wunderlich blir utvisad. Därmed saknar Viktoria Köln sin stora stjärna och målskytt till returen i Jena.Den spelas torsdagen den 1 juni klockan 17. Matchen i Jena var utsåld efter bara några timmar. Carl Zeiss Jena har till och med organiserat mobila läktare så att det går in ett par tusen till. 13.800 åskådare kommer vara på plats när Jena efter fem års frånvaro vill gå upp i 3. Liga.Matchen direktsänds på MDR och mdr.de3. Ligas sydligaste adress ser ut att återigen bli Unterhaching. Efter mål av Jim-Patrick Müller, Sascha Bigalke och Thomas Steinherr slog de blåröda SV Elversberg hemma på Alpenbauer Sportpark.I första halvlek kunde gästerna från Saarland med en disciplinerad laginsats hålla jämna steg med Unterhaching.Hemmalaget höjde tempot i andra halvlek och skapade luckor i Elversbergs försvar. Efter en knapp timme fick man utdelning då Jim-Patrick Müller nickade in 1 – 0.Efter ledningsmålet släppte nervositeten hos Haching och man trummade på för fler mål. Fem minuter efter ledningsmålet ökade Sascha Bigalke på till 2 – 0 efter att ha fått bollen i straffområdet, vänt bort två försvarare och skickat bollen i mål.Elversberg hade två klara chanser till reducering innan inbytte Thomas Steinherr nickade in 3 – 0. Drygt 8.000 åskådare såg på.Med tre måls försprång reser Unterhaching till Elversberg för returmatch. Den spelas på onsdag klockan 20.30. Matchen sänds på SR, sr.de och brsport.de.Två lag som länge förknippades med 2. Bundesliga möts för att i fortsättningen slippa 4. Liga och ta sig upp till 3. Liga. Waldhof Mannheim har spelat tjugo säsonger i 2. Bundesliga, Meppen så många som elva. Det är roligt att se att dessa båda klassiska klubbar är på väg uppåt igen. Jag minns att jag hösten 1994 flera gånger tog S-Bahn från Heidelberg till Mannheim för att se Waldhof på Carl-Benz-Stadion. Jag måste ha varit väldigt upptagen av spelet eller någonting annat eftersom jag inte uppmärksammade det faktum att stadion faktiskt var alldeles nybyggd det året.När jag tänker på SV Meppen så kommer jag samtidigt att tänka på Helmut Kohl. Som Pfälzer höll Kanzler Kohl så klart på 1. FC Kaiserslautern som just åkt ur Bundesliga. Jag minns ett klipp på Kohl där han går in till någon slags möte, klappar en kollega på axeln och skrattande konstaterar ”jetzt spielen wir gegen Meppen!”.På 90-talet, innan 2. Bundesliga blev den fantastiska liga den är idag, nämndes ofta Meppen, en liten klubb från sömniga och folktomma Emsland, som något slags bevis för 2. Ligas relativa töntighet. Detta som sagt på 90-talet, innan Bundesliga, 2. Bundesliga och för den delen tyska landslaget blev fantastiska representanter för tysk fotboll.Tillbaka till nutid och kvalmatchen. SV Waldhof var det bättre laget och hade de flesta målchanserna. Mannheims möjligheter till seger blev bättre strax före paus. Inom några få minuter drog sig Meppens Martin Wagner på två gula kort.Andra halvlek såg ett anfallande Mannheim men ett decimerat och defensivt Meppen klarade att försvara sig. Fem minuter före slut fick Mannheims Kevin Nennhuber rött kort efter att som sista man ha fällt Mirco Born vid mittlinjen.24.186 åskådare på Carl-Benz-Stadion. Returen i Meppen spelas onsdag den 31 maj klockan 19. Matchen livestreamas på swr.de och ndr.de.