Duisburg och Kiel klara för 2. Bundesliga!

Näst sista omgången i 3. Liga är färdigspelad.

Duisburg och Kiel går upp i 2. Bundesliga.

FSV Frankfurt och Mainz 05 II åker ur.

Jahn Regensburg lägger beslag på tredjeplatsen – i 90:e minuten.



AUFSTIEGSKAMPF

ABSTIEGSKAMPF

HIER GING ES NUR UM DIE GOLDENE ANANAS

Inför ögonen på 6.000 egna fans inledde MSV spänt mot ett mycket defensivt och kompakt Fortuna Köln. Andreas Wiegel frälste MSV-fansen när han på övertid i första halvlek gav Duisburg ledningen.I andra halvlek spelade MSV med bättre tempo och mindre nervöst. 2 – 0 i 72:a och 3 – 0 i 90:e minuten gav Kiel tre poäng och därmed en plats i 2. Bundesliga . Starkt av MSV att ta sig tillbaka till 2. Liga efter bara en säsong i 3. Liga. Efter matchen ölduschar och tusentals överlyckliga MSV-fans på planen.Die sensation ist perfekt! Holstein Kiel är tillbaka i 2. Bundesliga efter 39 års frånvaro. Marvin Ducksch gjorde matchens enda mål efter en halvtimme.Magdeburg fick en smakstart när Christian Beck gav de blåvita ledningen efter nio minuter. Sedan kvitterade Aalen innan paus och tog sedan ledningen efter 72 minuter. Magdeburg kvitterade fem minuter senare men är ändå omgångens förlorare eftersom Regensburg genom ett sent mål smet förbi Magdeburg i tabellen. Magdeburg måste vinna hemma mot Lotte nästa helg samtidigt som Regensburg inte får slå Münster borta om drömmen om kval till 2. Liga ska bli verklighet.SSV Jahn leder med 2 – 0 då det återstår sex minuter att spela. Chemnitz reducerar i 84:e och kvitterar i 85:e minuten. I 90:e minuten skjuter Andreas Geipl ett skott som tar på Marc Lais och helt ställer Chemnitz målvakt Kevin Kunz. Jubel i Regensburg. Seger borta mot Münster i sista omgången skulle innebära att Regensburg får kvala till 2. Bundesliga.Tredje raka förlusten för Hansa sedan kontraktet säkrades. Erfurt tar en vansinnigt viktig seger. Var det räddningen? Nej. Kollegorna i bottenstriden vann de också. Tack vare segern har Erfurt i alla fall allt i egna händer när man möter Großaspach hemma i sista omgången.Det måste ha varit plågsamma 90 minuter för alla Paderbornfans! SCP tog hemmalaget ledningen redan efter två minuter genom holländaren Koen van de Biezen. Paderborn har nu tio poäng på fyra matcher under nye tränaren Steffen Baumgart. SCP är fortfarande en poäng över nedflyttningsstrecket. Sista matchen borta mot Osnabrück ”hat es in sich” som tyskarna säger. Ödesmatch och det mot lokalrivalen på bortaplan i sista omgången. Puh.Mållöst i halvtid och sedan rasar FSV ihop fullständigt. Werder II vinner och kan fortfarande hoppas på att få stanna kvar i 3. Liga. En poäng efter Paderborn men med bättre målskillnad inför sista omgåmngen. Där tar man emot Aalen hemma. Det kan gå vägen. Särskilt som Werders U23 har upptäckt hur man gör mål igen.FSV Frankfurt är klart för Regionalliga. Där kan man få starta som skuldfri omI en öppen och underhållande match är Mainz nära en seger. De rödvita tar ledningen med 3-2 i 58:e minuten. Lotte kvitterar i den 90:e. Mainz II är klart för Regionalliga.I och med segern kan Zwickau med tre poäng mot Duisburg och lite tur med övriga resultat i sista omgången faktiskt sluta fyra. Kul för Zwickau att få vinna sista hemmamatchen efter den makalöst starka Rückrunde man spelat.Ett svagt Halle gör en dålig sista hemmamatch. Straff och ledning för gästerna efter sju minuter. 0 – 2 precis innan paus. 0 – 3 är ett självmål. Ingen rolig eftermiddag för Halle.