En poäng efter tappad ledning

Hansa fick bara oavgjort mot Sonnenhof Großaspach.

Detta trots ledning i halvtid och en man mer i över en timme.

Även i tredje matchen efter jul gjorde Hansa en svag insats.



Matchens höjdpunkter

SG SONNENHOF GROßASPACH – FC HANSA ROSTOCK 1 – 1 (0 – 1)

En mycket motiverad Dennis Erdmann är tillbaka i startelvan. Efter bara ett par minuter får han skottchans mitt i straffområdet. Skotte blir bara till en rullare för målvakten att plocka upp.Da war mehr drin…Dennis Erdmann frispelar Stephan Andrist som hamnar ensam med målvakten. Från sju meter försöker Andrist lobba över Großaspachs målvakt David Yelldell. Lobben blir misslyckad och Yelldell kan lugnt plocka ner bollen. Da war definitiv mehr drin... Christopher Quiring får bollen och springer ensam mot målvakten. På väg sin väg mot straffområdet fälls han av Jeremias Lorch. Ett solklart rött kort och Hansa är en man mer.Fabian Holthaus är tillbaka i startelvan och går på offensiven. Några meter utanför motståndarnas straffområde får han på ett skott som målvakten precis hinner rädda men lämna retur rakt ut på. Bollen hamnar framför fötterna på Soufian Benyamina som verkligen inte kan undgå att göra mål där han står obevakad en meter från mållinjen. Hansa leder 1 – 0 och vi är en man mer. Vild glädje hos oss med alla avbytare rusandes in på planen för kramkalas. Vi har förutom ledningsmålet haft några chanser och just nu ser det ut som om vi är på väg mot tre poäng.Hemmalaget måste ju gå till anfall och gör så. Marcel Schuhen får göra en benparad på ett skott från Sebastian Schiek som annars hade smitit in vid höger stolpe.Frustrerande nog har Großaspach helt övertagit initiativet från ett passivt Hansa. Hemmalaget lyckas också kvittera – ett inlägg hamnar hos Kai Gehring som skjuter. Framför mål står en vansinnigt omarkerad Lucas Röser som med all tid i världen kan dunka in 1 – 1.Hansa inser att man håller på att skänka bort två poäng och höjer tempot. Stephan Andrist slår en djupledsboll som Soufian Benyamina i steget skickar mot mål. Målvakten gör en väldigt bra räddning på det pressade skottet och ser till att med fingerspetsarna hindra bollen från att gå in vid vänster stolpe.Christopher Quiring får en passning från Amaury Bischoff och tar sig in straffområdet från vänster. Hans skott går högt över mål. Marcel Ziemer har gott om yta på vänsterkanten. Han slår ett inlägg till Stephan Andrist som innan han hinner nicka vräks omkull av en motspelare. Straff? Ja Großaspachs mittfältare Michael Maria träffar mycket mer Andrist än han träffar bollen. Domaren blåser inte och därmed är det inte straff.Amaury Bischoff slår en underbar passning över 40 meter längs marken som når Marcel Ziemer. ”Cello” tar sig in i straffområdet och har dessutom Stephan Andrist till höger om sig. Ziemer ser ut att vilja avsluta själv. Med en spektakulär glidtackling lyckas Julian Leist fiska åt sig bollen och chansen är borta.Domare Sven Waschitzki skickar upp Christian Brand på läktaren. Vår tränare hade beklagat sig över att en Großaspachspelare blivit liggande efter att ha krockat med en lagkamrat och domaren blåst av Hansas anfall.Det är plågsamt att Hansa med ledning i ryggen och en man mer bara ger bort initiativet till en sämre motståndare. Großaspach slet bra i andra halvlek men sett till bollinnehav och chanser ska Hansa göra mer än ett mål den här matchen.Hansa tog sig upp till tolfte plats i tabellen men avståndet till nedflyttningsplatserna minskade till bara fyra poäng.(röd tröja, svarta byxor, röda strumpor)Yelldell - Schiek, Leist, Gehring, Lorch - Jüllich - M. Rodriguez (73. Gyau), Sohm (90. L. Hoffmann), Osei Kwadwo, Maria - L. Röser(vit tröja, blåa byxor, vita strumpor)Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Holthaus (62. Gardawski) - Grupe (81. Väyrynen), Erdmann - Andrist, Bischoff, Quiring - Benyamina (72. Ziemer)0 – 1 Soufian Benyamina (28.)1 – 1 Lucas Röser (61.)Kai Gehring, Michael Maria, Manfred Osei KwadwoFabian Holthaus, Dennis Erdmann, Marcus Hoffmann, Marcel ZiemerJeremias Lorch (Notbremse, 26.)2.400 (ca. 800 hansafans) på Mechatronik-Arena i AspachSven Waschitzki (Essen)söndag 19 februari 14.0023. SpieltagFC Hansa – Hallescher FC (live MDR/mdr.de)VfR Aalen – Rot-Weiß Erfurt 1 – 1VfL Osnabrück – 1. FSV Mainz 05 II 1 – 2FSV Frankfurt – Chemnitzer FC 0 – 3Sportfreunde Lotte – Holstein Kiel inställd p.g.a. snöfallFortuna Köln – Wehen Wiesbaden 0 – 0FSV Zwickau – Werder Bremen II 2 – 1SC Paderborn – 1. FC Magdeburg 1 – 1Sonnenhof Großaspach – Hansa Rostock 1 – 1Hallescher FC – Jahn Regensburg 1 – 1MSV Duisburg – Preußen Münster imorgon 14.00