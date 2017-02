En poäng för Hansa närmare toppen

Det blev 0 – 0 mellan FSV Frankfurt och Hansa Rostock.

Hansa spelade från början avvaktande mot ett bra hemmalag.

Marcel Schuhen fick göra ett par avgörande räddningar.

Nu har vi bara fyra poäng upp till tredjeplatsen.









Matchen fortsätter med ett FSV



Varför spelar vi så förbannat försiktigt? Det har ju pratats hela veckan om hur mycket självförtroende segern mot Halle har givit spelarna. Är det för att vi saknar kreativa element som Timo Gebhart och Amaury Bischoff? Varför inte försöka trycka gasen i botten mot ett lag som alldeles säkert inte har så mycket självförtroende?

Eller spelar vi försiktigt eftersom FSV Frankfurt faktiskt spelar riktigt bra? FSV har gjort många mål och spelar en riktigt attraktiv fotboll om man låter dem få utrymme. Och vi låter dem få det. Rutinerade



Hansa gör sin bästa period de sista tio minuterna av första halvlek. Genom standardsituationer lyckas vi skapa halvchanser som leder till ett par resultatlösa hörnor. FSV har fastnat i att skicka långbollar som vi lätt kan ta hand om.

Oavgjort i paus efter en halvlek med ett väldigt försiktigt Hansa och ett FSV som trots sitt övertag inte skapat en enda rejäl målchans.

Om vi vill hitta ursäkter för att vi ännu inte kommit igång och börjat rulla boll kan vi skylla på planen som snarare ser ut att ha agerat parkeringsplats än ha fått adekvat skötsel.



Andra halvlek och samma spelare på planen. FSV chockar genom Cagatay Kader som dribblar av tre man och skickar bollen in i straffområdet där Bentley Baxter Bahn skjuter utan att få riktig träff. Hansa svarar med ett snabbt anfall över vänster där



Efter 52 minuter får Cagatay Kader en höjdboll att försöka nicka i mål. I sin satsning kolliderar han med



Spelet är öppnare nu och matchen därför roligare att titta på. Massimo Ornatelli får bollen i sin älsklingsposition till vänster utanför straffområdet. Snabbt skär Ornatelli in åt höger och skickar iväg ett skott som Marcel Schuhen får ligga som ett streck i luften för att kunna tippa över ribban.



Tommy Grupe lämnar planen efter en timme.



FSV:s Lavere Corbin-Ong verkar kunna kasta ett inkast hur långt han vill. Ett av hans jättekast hamnar framför vårt mål där Smail Morabit förlänger till Cagatay Kader som nickar bollen i mål. Nej! Det gör han inte. Marcel Schuhen lyckas med en sanslös reflexräddning få bollen till hörna. ”Er hat den Ball von der Linie gekratzt” säger tyska kommentatorer i sådana ögonblick. Nu har Schuhen räddat oss från baklängesmål ett par gånger.



Stefan Wannenwetsch har förmodligen sprungit mer än någon annan spelareoch återigen gjort en mycket bra match. Lite överraskande byter Chrsitian Brand ut honom mot Tim Väyrynen i 65:e minuten. Nu spelar vi med två anfallare i Benyamina och Väyrynen. Kan vi hoppas på en slutoffensiv?



Matchen är fortfarande öppen och fortfarande känns det som FSV är närmare ett mål. Vårt försvar är inte så samlat längre. Cagatay Kader tunnlar



Med kvarten kvar spelar Tim Väyrynen bollen till Soufian Benyamina som är placerad i straffområdet med en försvarare i ryggen. Benyamina vänder bort sin bevakare och skickar bollen mot mål. Målvakten har tur som får bollen på insidan av låret. Därifrån studsar bollen över kortlinjen någon halvmeter på fel sida stolpen. Hansas bästa chans.



Minuterna senare har Hansa tur igen. Patrick Ochs dundrar på med ett skott från tjugo meter. Bollen tar i höger stolpe, via Marcel Schuhens rygg ut till vänster om målet där Matthias Henn kan ta hand om bollen. Återigen centimeter från ett FSV-mål.



Hansa verkar vilja behålla poängen utan att riskera ett sent baklängesmål. Försiktighet har ju präglat vårt spel idag. Med åtta minuter kvar lämnar Soufian Benyamina plats för

FSV fortsätter anfalla. Hemmalaget behöver verkligen tre poäng medan Hansa faktiskt har lite tur om det slutar oavgjort.



Tre minuters tilläggstid ger inga målchanser. Matchen är slut. Ett försiktigt Hansa tar med sig en poäng. Vi hade inte kunnat gnälla om FSV Frankfurt gjort något mål. Marcel Schuhen räddar oss.

I den jämna tabellen, där inget av lagen runt kvalplatsen till 2. Liga mäktade med att vinna, närmar vi oss i och med poängen tredjeplatsen. Bara fyra poäng upp till densamma nu. Hansa börjar med samma uppställning som i de två senaste matcherna. Bara Amaury Bischoff fattas. Stefan Wannenwetsch börjar istället. Matchinledningen ser ett FSV Franfkurt som har bollen och ett Hansa som backar hem. Det ser nästan ut som om spelarna blivit anvisade att inte ta några risker alls i inledningen. Det var längesedan jag såg Hansa börja en match så här försiktigt.Matchen fortsätter med ett FSV Frankfurt som har bollen och ett mycket defensivt Hansa. FSV går till anfall efter anfall men lyckas inte ta sig förbi vår backlinje. Insticken längs marken är inte snabba eller överraskande nog, höjdbollarna tar hansaförsvaret lätt hand om. Några spelomställningar ser vi inte eftersom Hansa fortfarande inte går till anfall. Bara ett par bollar mot Stefan Andrist ute till höger påminner om att det finns ett mål på andra sidan också. Vår enda anfallare – Soufian Benyamina – agerar ett bra stycke bakom mittlinjen eftersom han helt enkelt inte får några bollar.Varför spelar vi så förbannat försiktigt? Det har ju pratats hela veckan om hur mycket självförtroende segern mot Halle har givit spelarna. Är det för att vi saknar kreativa element som Timo Gebhart och Amaury Bischoff? Varför inte försöka trycka gasen i botten mot ett lag som alldeles säkert inte har så mycket självförtroende?Eller spelar vi försiktigt eftersom FSV Frankfurt faktiskt spelar riktigt bra? FSV har gjort många mål och spelar en riktigt attraktiv fotboll om man låter dem få utrymme. Och vi låter dem få det. Rutinerade Patrick Ochs styr spelet bakifrån och serverar FSV:s starka offensiv. Massimo Ornatelli och Cagatay Kader är skickliga med bollen vid fötterna. Känslan är att de förr eller senare lyckas dra isär vårt försvar.Hansa gör sin bästa period de sista tio minuterna av första halvlek. Genom standardsituationer lyckas vi skapa halvchanser som leder till ett par resultatlösa hörnor. FSV har fastnat i att skicka långbollar som vi lätt kan ta hand om.Oavgjort i paus efter en halvlek med ett väldigt försiktigt Hansa och ett FSV som trots sitt övertag inte skapat en enda rejäl målchans.Om vi vill hitta ursäkter för att vi ännu inte kommit igång och börjat rulla boll kan vi skylla på planen som snarare ser ut att ha agerat parkeringsplats än ha fått adekvat skötsel.Andra halvlek och samma spelare på planen. FSV chockar genom Cagatay Kader som dribblar av tre man och skickar bollen in i straffområdet där Bentley Baxter Bahn skjuter utan att få riktig träff. Hansa svarar med ett snabbt anfall över vänster där Christopher Quiring skär in i straffområdet. Stefan Wannenwetsch är nära att få bollen men den rensas undan innan Wannenwetsch hinner ta hand om den.Efter 52 minuter får Cagatay Kader en höjdboll att försöka nicka i mål. I sin satsning kolliderar han med Marcel Schuhen som sedan blir liggande med smärtor. Schuhen kan spela vidare men verkar ha rejält ont resten av matchen.Spelet är öppnare nu och matchen därför roligare att titta på. Massimo Ornatelli får bollen i sin älsklingsposition till vänster utanför straffområdet. Snabbt skär Ornatelli in åt höger och skickar iväg ett skott som Marcel Schuhen får ligga som ett streck i luften för att kunna tippa över ribban.Tommy Grupe lämnar planen efter en timme. Michael Gardawski kommer in.FSV:s Lavere Corbin-Ong verkar kunna kasta ett inkast hur långt han vill. Ett av hans jättekast hamnar framför vårt mål där Smail Morabit förlänger till Cagatay Kader som nickar bollen i mål. Nej! Det gör han inte. Marcel Schuhen lyckas med en sanslös reflexräddning få bollen till hörna. ”Er hat den Ball von der Linie gekratzt” säger tyska kommentatorer i sådana ögonblick. Nu har Schuhen räddat oss från baklängesmål ett par gånger.Stefan Wannenwetsch har förmodligen sprungit mer än någon annan spelareoch återigen gjort en mycket bra match. Lite överraskande byter Chrsitian Brand ut honom mot Tim Väyrynen i 65:e minuten. Nu spelar vi med två anfallare i Benyamina och Väyrynen. Kan vi hoppas på en slutoffensiv?Matchen är fortfarande öppen och fortfarande känns det som FSV är närmare ett mål. Vårt försvar är inte så samlat längre. Cagatay Kader tunnlar Maximilian Ahlschwede till vänster och skickar in bollen framför mål. Tur att bollen är så pass dåligt slagen att den flyger över de FSV-spelare som samlats för att kunna nicka den i mål.Med kvarten kvar spelar Tim Väyrynen bollen till Soufian Benyamina som är placerad i straffområdet med en försvarare i ryggen. Benyamina vänder bort sin bevakare och skickar bollen mot mål. Målvakten har tur som får bollen på insidan av låret. Därifrån studsar bollen över kortlinjen någon halvmeter på fel sida stolpen. Hansas bästa chans.Minuterna senare har Hansa tur igen. Patrick Ochs dundrar på med ett skott från tjugo meter. Bollen tar i höger stolpe, via Marcel Schuhens rygg ut till vänster om målet där Matthias Henn kan ta hand om bollen. Återigen centimeter från ett FSV-mål.Hansa verkar vilja behålla poängen utan att riskera ett sent baklängesmål. Försiktighet har ju präglat vårt spel idag. Med åtta minuter kvar lämnar Soufian Benyamina plats för Jeff-Denis Fehr FSV fortsätter anfalla. Hemmalaget behöver verkligen tre poäng medan Hansa faktiskt har lite tur om det slutar oavgjort.Tre minuters tilläggstid ger inga målchanser. Matchen är slut. Ett försiktigt Hansa tar med sig en poäng. Vi hade inte kunnat gnälla om FSV Frankfurt gjort något mål. Marcel Schuhen räddar oss.I den jämna tabellen, där inget av lagen runt kvalplatsen till 2. Liga mäktade med att vinna, närmar vi oss i och med poängen tredjeplatsen. Bara fyra poäng upp till densamma nu.



3. LIGA, 24. SPIELTAG

FSV FRANKFURT – FC HANSA ROSTOCK 0 - 0



FSV Frankfurt

Pirson - Ochs, S. Barry, Schorch, Corbin-Ong - B.B. Bahn, Streker (80. S. Schäfer) - D. Russ (59. Y. Stark), Ornatelli, Morabit (82. R. Jovanovic) – Kader



FC Hansa

Schuhen - Ahlschwede, Henn, Hoffmann, Holthaus - Andrist, Erdmann, Grupe (61. Gardawski), Quiring - Wannenwetsch (66. Väyrynen), Benyamina (83. Fehr)



Varningar, FSV Frankfurt

-



Varningar, Hansa

-



Publik

4.197 (ca. 1.000 hansafans) på Frankfurter Volksbank-Stadion i Frankfurt am Main



Domare

Dr. Robert Kampka (Mainz9



Nästa match

25. Spieltag

lördag 4 mars 14.00

FC Hansa Rostock – VfR Aalen



Resultat, 24:e omgången

MSV Duisburg – 1. FC Magdeburg 0 – 0

SC Paderborn – Wehen Wiesbaden 0 – 1

VfL Osnabrück – Werder Bremen II 0 – 1

1. FSV Mainz 05 II – Preußen Münster 3 – 1

Sportfreunde Lotte – Chemnitzer FC inställd

Fortuna Köln – Rot-Weiß Erfurt 0 – 1

Hallescher FC – Sonnenhof Großaspach 0 – 1

FSV Frankfurt – Hansa Rostock 0 – 0

VfR Aalen – Jahn Regensburg 1 – 2

FSV Zwickau – Holstein Kiel idag 14.00 MDR/mdr.de



Tabellen



0 KOMMENTARER 140 VISNINGAR 0 KOMMENTARER140 VISNINGAR KARL FAGRENIUS

2017-02-26 11:59:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hansa Rostock

Hansa Rostock

2017-02-26 11:59:00

Hansa Rostock

2017-02-24 10:02:00

Hansa Rostock

2017-02-20 18:37:28

Hansa Rostock

2017-02-20 12:49:43

Hansa Rostock

2017-02-17 19:53:00

Hansa Rostock

2017-02-11 19:39:24

Hansa Rostock

2017-02-10 10:42:00

Hansa Rostock

2017-02-06 14:23:00

Hansa Rostock

2017-02-05 21:36:00

Hansa Rostock

2017-02-03 17:32:23

ANNONS:

Det blev 0 – 0 mellan FSV Frankfurt och Hansa Rostock. Hansa spelade från början avvaktande mot ett bra hemmalag. Marcel Schuhen fick göra ett par avgörande räddningar. Nu har vi bara fyra poäng upp till tredjeplatsen.Hansa vill fortsätta klättra i tabellen efter den efterlängtade segern hemma mot Halle. Mot ett krisande FSV Frankfurt borde vi ha en bra chans till tre poäng. Tyvärr saknar vi några viktiga spelare.Rückblick. Vi ser tillbaka på helgens tio matcher i 3. Liga.Hansa tog sig samman efter förra helgens misslyckande och gjorde en riktigt bra match mot Halle. Matchen var sevärd och innehöll massor av målchanser. Marcus Hoffmann nickade in Hansas segermål i den 80:e minuten.Hansa gjorde en usel insats mot Großaspach förra helgen. Nu kräver vi att spelarna visar hjärta och kämpar hem tre poäng mot Halle på söndag.Hansa fick bara oavgjort mot Sonnenhof Großaspach. Detta trots ledning i halvtid och en man mer i över en timme. Även i tredje matchen efter jul gjorde Hansa en svag insats.Hansa har startat året med bara en poäng på två matcher. Vårt nya lag fungerar inte ännu.Vi ser tillbaka på matcherna från helgen.Hansa förlorade söndagens bortamatch mot Preußen Münster. Matchen slutade 3 - 1 efter att Hansa stått för flera individuella misstag. Nu får vi se till att inte dras in i bottenstriden. Vi har sex poäng ner till lagen under strecket.På söndag spelar vi borta mot Preußen Münster. Vår motståndare har hittills haft en eländig säsong och ligger under nedflyttningsstrecket.