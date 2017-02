FC Hansa Rostock - Berliner AK

I eftermiddags spelade Hansa träningsmatch mot Berliner AK.

Matchen slutade 3 – 3.



För att ännu snabbare få våra nya spelare integrerade och samtidigt lufta de som inte fått så mycket speltid passade Hansa på att lägga in en träningsmatch mot kvalificerat motstånd. Gästande Berliner AK var nära att ta sig vidare från Regionalliga till kval mot 3. Liga i våras. Just nu ligger BAK trea i Regionalliga Nordost.Hansa inleder med förändringar på inte mindre än åtta positioner jämfört med ligamatchen mot Regensburg. Samuel Aubele , Matthias Henn, Tommy Grupe, Michael Gardawski Soufian Benyamina , Fabian Holthaus, Stefan Wannenwetsch och Stephan Andrist tillhörde inte startelvan i lördags.Redan efter tre minuter tar BAK ledningen. Efter målet fortsätter gästerna att trycka tillbaka Hansa. Efter att BAK varit nära att göra 2 – 0 vaknar Hansa. Stephan Andrist har ett skott i stolpens insida efter 14 minuter. Två minuter senare skickar Stefan Wannenwetsch en boll för Andrist att löpa på. Från höger slår Andrist ett inlägg som Amaury Bischoff nickar i mål.Hansa tar tag i spelet och Hoffmann/Henn är ett säkert mittbackspar. I 38:e minuten tar vi ledningen genom Soufian Benyamina. Minutenföre paus fälls Stefan Wannenwetsch i motståndarnas straffområde. Soufian Benyamina tar hand om straffsparken och placerar den säkert till vänster om målvakten. Hansa leder 3 – 1 i paus.I andra halvlek fortsätter Hansa att spela bra och skapar flera chanser. 17-årige talangen Johann Berger har en bra chans när han kommer ensam med målvakten. Soufian Benyamina har ett bra läge från nära håll men skjuter över. Inbytte Hasan Ülker har en tredje målchans framspelad av Tobias Jänicke men får inte någon kraft bakom sitt skott.Hansas oförmåga att göra fler mål straffar sig i slutskedet. Istället kan BAK kontra in reduceringsmålet i 78:e minuten. Fyra minuter senare får vår målvakt för dagen Samuel Aubele göra en fin räddning på ett skott vars retur det sedan blir mål på. 3 – 3.Det blir slutresultatet.Aubele – Gardawski (63. Ahlschwede), Henn, Hoffmann (46. Nadeau), Holthaus – Andrist (46. Ülker), Wannenwetsch (63. Dorda), Bischoff (46. Berger), Grupe (63. Jänicke), Quiring (46. Fehr) – Benyamina0 - 1 Florijon Belegu (3.)1 - 1 Amaury Bischoff (16.)2 - 1 Soufian Benyamina (38.)3 - 1 Soufian Benyamina (straff, 44.)3 - 2 Kevin Stephan (78.)3 - 3 Florijon Belegu (82.)