Förlust efter svag insats

Hansa gjorde en spelmässigt mycket torftig match mot Osnabrück.

En tursam kvittering i 89:e minuten såg ut att ge Hansa en poäng.

Osnabrück gjorde sitt segermål på övertid.



Första halvlek

Förändringar i startelvan som vanligt. Mittfältskreatören Amaury Bischoff börjar på bänken. Istället är Christopher Quiring med från start igen. Fabian Holthaus har tagit steget upp på mittfältet. Christian Dorda spelar vänsterback istället. På topp startar Timo Gebhart och Stephan Andrist. Våra två ordinarie anfallare Tim Väyrynen och Soufian Benyamina börjar på bänken.

Osnabrück tar en välförtjänt ledning efter en hörna när en halvtimme är spelad. Hansa kämpar fotboll men vårt offensiva spel existerar helt enkelt inte. Christopher Quiring slår plötsligt alla våra frisparkar. Quiring är faktiskt den mest synlige Hansaspelaren i en ledsam första halvlek. Kanske inte så konstigt eftersom det bara är vid frisparkarna som någonting överhuvudtaget händer.



Andra halvlek

Hansa måste framåt och försöker. Försöken till anfall går trevande och långsamt. Hansa skapar inga chanser. Vi tappar bollen eller passar fel efter ett par stationer. Timo Gebhart, på papperet på topp idag, söker sig ner på mittfältet för att försöka skapa något. Det slutar med att Gebhart utan fart och utan idéer fastnar på sin motspelare. Hansa har inget offensivt spel. Det är den 30:e omgången och laget ser mer osäkert ut än någon gång tidigare under säsongen.

Hansa byter in Marcel Ziemer för Timo Gebhart och Kerem Bülbül för Fabian Holthaus. Hansa får nu ha lite mer boll mot ett försiktigt VfL.

Vårt passningsspel fungerar fortfarande inte. Vi förmår inte skapa en enda farlighet.

Med tjugo minuter kvar kommer Soufian Benyamina in istället för Christopher Quiring.

Osnabrück kontrar och Jules Reimerink tar sig lätt förbi en trög Marcus Hoffmann och dundrar bollen i vänster stolpe med nio minuter kvar.

Hansas kvittering kommer som en blixt från klar himmel eller wie die Jungfrau zum Kind. Ett inlägg från Stephan Andrist förlängs av Osnabrücks Tobias Willers. Placerad vid vänster stolpe står Dennis Erdman och nickar bollen nästan parallellt med mållinjen mot höger stolpe samtidigt som målvakten är på väg åt motsatt håll. Bollen rullar i mål och Hansa ser ut att ta en mycket lyckosam poäng.

På övertid får Osnabrück hörna. Ahmet Arslan hittar Michael Hohnstedt som nickar bollen i mål. Osnabrück tar tre välförtjänta poäng.

Det är oroväckande att vi spelar så här dåligt när säsongen närmar sig sitt avgörande. Christian Brand talar ofta om att laget befinner sig i en utvecklingsfas och att man måste göra en ”optimal insats” för att vinna matcher. Det här var så långt ifrån det man kan komma.

Hansa spel utvecklas bara till det sämre. Kanske kan det börja blåsa riktigt snålt om vår tränare. Det här var sjunde raka matchen utan seger.





3. LIGA, 30. SPIELTAG

VFL OSNABRÜCK – FC HANSA ROSTOCK 2 – 1 (1 – 0)





VfL Osnabrück

Gersbeck - K. Engel, Appiah, Willers, Dercho - Sangare (79. Hohnstedt), Groß, Syhre, Reimerink (88. Renneke) - Heider, Wriedt (71. Arslan)









FC Hansa

Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Dorda - Quiring (71. Benyamina), Gardawski, Erdmann, Holthaus (61. Bülbül) - Andrist, Gebhart (62. Ziemer)



Målen

1 – 0 Anthony Syhre (29.)

1 – 1 Dennis Erdmann (89.)

2 – 1 Michael Hohnstedt (90.+1)



Varningar, Osnabrück

Kwasi Okyere Wriedt



Varningar, Hansa

Dennis Erdmann



Publik

11.044 (1.300 hansafans)



Domare

Sven Waschitzki (Essen)



Nästa match

onsdag 5 april 19.00

31. Spieltag

FC Hansa – MSV Duisburg (live ndr.de)



Der 30. Spieltag

1. FSV Mainz 05 II – Chemnitzer FC 0 – 1

1. FC Magdeburg – Rot-Weiß Erfurt 2 – 0

Werder Bremen II – Holstein Kiel 0 – 2

Sportfreunde Lotte – VfR Aalen 0 – 2

Fortuna Köln – FSV Frankfurt 0 – 0

SC Paderborn – Sonnenhof Großaspach 1 – 2

MSV Duisburg – Jahn Regensburg 1 – 1

Wehen Wiesbaden – Preußen Münster 1 – 0

FSV Zwickau – Hallescher FC 2 – 0

VfL Osnabrück – Hansa Rostock 2 – 1



Tabellen