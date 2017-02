Glädje! Hansa tog tre poäng på Ostseestadion!

Hansa tog sig samman efter förra helgens misslyckande och gjorde en riktigt bra match mot Halle.

Matchen var sevärd och innehöll massor av målchanser.

Marcus Hoffmann nickade in Hansas segermål i den 80:e minuten.





Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Holthaus - Erdmann, Grupe - Andrist, Bischoff, Quiring - Benyamina



Matchen börjar med ett Hansa som försöker få igång passningsspelet och ett Halle som avvaktar. Efter åtta minuter är det nära att Hansa tar ledningen. Matthias Henn slår en djupledsboll över trettio meter som så småningom hamnar hos



Hansa fortsätter att trumma på. Amaury Bischoff hittar



Efter Hansas starka inledningskvart hittar HFC in i matchen.Med drygt tjugo minuter spelade lyfter Marvin Ajani bollen in mot mål. Benjamin Pintol kommer alldeles för fri och kan nicka i utmärkt läge. Tur för oss att han gör det så slarvigt att bollen går två meter över ribban.



Amaury Bischoff visar sin klass ett par gånger. Det var längesedan jag såg någon i hansatröjan slå så läckra djupledspassningar. Andrist och Benyamina är nära att komma igenom flera gånger. Matchen är öppnare nu och även Halle går till anfall. Ajani hittar Pintol i straffområdet. Pintols skott blir misslyckat och



Mot slutet av halvleken blir Halle starkare och Hansa får försvara sig. Gästerna har ett par skottlägen i vårt straffområde men 0 – 0 står sig till pausen. Hansa var starkast i inledningen, sedan blev det en öppen match. Halle fick bestämma lite för mycket de sista tio minuterna.



Andra halvlek och matchen fortsätter i högt tempo. Halle – som skuggar topplagen – vill ha tre poäng med sig och bestämmer takten i inledningen av andra halvlek.



Hansa vaknar och har första feta målchansen. Amaury Bischoff får bollen centralt, på gränsen till straffområdet. Utan ansats skruvar han bollen mot vänstra krysset. Målvakt Bredlow hinner få fingertopparna på bollen. Ett snyggt skott som hade blivit ett ännu snyggare mål.



Matchen är fortsatt intensiv och väldigt spännande. Lagen byter anfall med varandra. Halle är ett bra lag och man har känslan att vi kommer bli straffade om vi inte snart gör ett mål själva.

Efter en dryg timme hittar Amaury Bischoff rätt med ännu en djupledspassning. Stephan Andrist kommer med gott om fart, tar sig förbi sin försvarare och hamnar ensam med målvakten. Andrist försöker trycka bollen förbi Bredlow men precis som i första halvlek gör denne en vacker benparad och bollen rullar ut till hörna.



I ögonblicket efteråt kontrar Halle. Dennis Erdmann tar ett gult kort när han fäller sin motståndare någon halvmeter utanför vårt straffområde. Frisparken går i muren.

I 71:a och 72:a minuten har Halle två farliga lägen; först Klaus Gjasula som efter en hörna får skottläge. Schuhen slänger sig och tippar bollen till ny hörna. Sedan slår Fabian Baumgärtel ett inlägg som Sascha Pfeffer nickar några centimeter utanför vänster stolpe.



Med kvarten kvar byter Christian Brand ut Amaury Bischoff och plockar in Stefan Wannenwetsch. Det förstår jag inte. Bischoff är vår kreativa motor. Varför?



Halle är det spelförande laget och trycker på för tre poäng. Mitt i den tilltagande pressen får Hansa en frispark i lovande läge. Från ett par meter utanför straffområdet skruvar Stefan Wannenwetsch bollen med sin högerfot mot vänster stolpe. Högst av alla kommer Marcus Hoffmann som med både tid på sig och kraft bakom nicken placerar bollen i nättaket. Tooooooor!!! 1 – 0 till Hansa med bara tio minuter kvar. Det är vi värda! Halle har haft gott om chanser men vi kanske dubbelt så många. Kul att kämpen Marcus Hoffmann får göra mål igen. En sympatisk kille som aldrig gör en dålig match. Hoffmann kommer från Nauen en knapp timmes bilresa från Berlin och säger ”icke” istället för ”ich”.



Tio minuter kvar. Hansa byter in Tim Väyrynen och en för dagen löpstark och positionssäker Soufian Benyamina har spelat färdigt. Halle tar ut sin mittback Stefan Kleineheismann och skickar in Selim Aydemir – en obehagligt kreativ spelare som säkert kan ställa till något för oss i slutminuterna.



Halle har bollen mest hela tiden och Hansa står med hela laget i eget straffområde. Klockan tickar förbi 87, 88, 89 utan att Halle får till något skott mot mål. Tre minuters tillägg. Fabian Holthaus slår en långboll på Tim Väyrynen som hamnar i närkamp med sin försvarare. Hallespelaren går omkull och Väyrynen får gult kort. Halle har ett par anfall till men kommer inte till avslut. Matchen är slut och Hansa har äntligen vunnit hemma på Ostseestadion igen.

Hansa gör en riktigt bra match. Som vanligt gör vi för få mål men ett räckte ju idag. För mig var vår backlinje med Holthaus – Henn - Hoffmann – Ahlschwede, vår kreatör Amaury Bischoff, vår offensivraket Stephan Andrist samt Soufian Benyamina längst fram de stora glädjeämnena.



Nu har året börjat. Första trepoängaren är i hamn och vi är så klart optimistiska igen. Nu har vi sju poäng ner till en nedflyttningsplats och bara fem till en kvalplats uppåt. Da geht noch was!

3. LIGA, 23. SPIELTAG

FC HANSA ROSTOCK – HALLESCHER FC 1 – 0 (0 - 0)



FC Hansa (blå tröja, blåa byxor, blåa strumpor)

Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Holthaus - Erdmann, Grupe - Andrist, Bischoff (76. Wannenwetsch), Quiring (78. Gardawski) - Benyamina (85. Väyrynen)



Halle (röd tröja, röda byxor, röda strumpor)

Bredlow - Schilk, Kleineheismann (88. Aydemir), F. Franke, Baumgärtel - Gjasula, Fennell - Ajani, Pfeffer (85. Wallenborn), M. Röser (64. Diring) – Pintol



Mål

1 – 0 Marcus Hoffmann (80.)



Varningar, Hansa

Denns Erdmann, Tim Väyrynen



Varningar, Halle

Stefan Kleineheismann, Fabian Baumgärtel, Klaus Gjasula, Marvin Ajani, Dorian Diring



Publik

10.300



Domare

Sören Storks (Velen)



Nästa match

3. Liga, 24. Spieltag

Lördag 25 februari 14.00

FSV



Die Ergebnisse des 23. Spieltages

1. FSV

Werder Bremen II – SC Paderborn 1 – 0

Wehen Wiesbaden – FSV Zwickau 3 – 0

Holstein Kiel – Fortuna Köln 5 – 1

Rot-Weiß Erfurt – Sportfreunde Lotte 0 – 3

Chemnitzer FC – VfR Aalen 0 – 1

Jahn Regensburg – FSV Frankfurt 2 – 1

Preußen Münster – Sonnenhof Großaspach 3 – 0

1. FC Magdeburg – VfL Osnabrück 3 – 0

Hansa Rostock – Hallescher FC 1 – 0



Tabellen

2017-02-20 12:49:43

