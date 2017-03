Hansa blir bara sämre

Hansa orkade med att spela bra i en halv halvlek mot Paderborn.

Andra halvlek var så usel att publiken på Ostseestadion buade ut hemmalaget.

Vad är det för fel på vårt lag?



Det börjar kännas som om det är något som inte alls stämmer med vårt lag. Vi måste konstatera att Hansa sedan jul - då flera intressanta nyförvärv presenterades och tränare Christian Brands kontrakt förlängdes till 2019 – inte alls blivit bättre utan tvärtom får det svårare och svårare att prestera.



I julas värvades mittbacken Joshua Nadeau, mittfältarna Amaury Bischoff och Christopher Quiring samt anfallaren Tim Väyrynen. Vad har det blivit av dessa? Joshua Nadeau sitter oftast på bänken. De två gånger han har fått hoppa in har han inte lyckats övertyga alls. Amaury Bischoff värvades för att vi äntligen skulle få ett kreativt element på vårt mittfält. Visst är Bischoff kreativ och visst kan han slå passningar som ingen annan. Problemet är bara att det sker alldeles för sällan. När Hansa har en dålig dag förmår Bischoff inte höja sig över den mediokra mängden utan är stillastående och slår bort bollar precis som alla andra. Christopher Quiring kom från Union Berlin där han nästan aldrig fått spela. Det märks på honom. I de flesta matcher Quiring spelat har han varit osynlig. När han ska sätta fart eller bryta in från sin kant blir han överambitiös vilket oftast slutar med att han tappar bollen. Quiring är sorgligt nog på väg att bli en jätteflopp. De senaste matcherna har han suttit på bänken. Tim Väyrynen är anfallare och förväntas göra mål. Det har blivit ett. Väyrynen utstrålar inte precis någon målfarlighet av imponerande mått.

Istället söker han bollar en bra bit ifrån straffområdet. Mot de i 3. Liga oftast samlade försvaren brukar en omständlig Väyrynen inte komma någon vart.

Våra julnyförvärv har alltså inte lyft oss ett dugg. Hittills kanske är bäst att tillägga.



I januari kom nyheten om att Christian Brand förlängt till 2019. Klubben sade sig tro på Brand och såg i honom någon som man ”på lång sikt kunde bygga upp något med”. Jag är inte så övertygad om Brands förtjänster längre.

På varenda presskonferens talar han om att laget befinner sig i en ”utvecklingsfas” och att mycket ännu återstår innan Hansa fungerar som han vill. Det känns lite märkligt att alltid höra Brand säga så. Glöm inte att Hansa behöll i stort sett hela startelvan från förra säsongen. Så hur lång ska den där utvecklingsfasen få lov att vara? Kan vi inte kräva att ett samspelt lag med namnkunniga förstärkningar spelar bättre fotboll? Jo förmodligen.

Men Hansa är en ömtålig konstruktion. Flera spelare har kommit till FC Hansa efter att ha ratats av sin före detta arbetsgivare. Michael Gardawski var inte bra nog för MSV Duisburg. Timo Gebhart platsade inte i Steaua Bukarest. Amaury Bischoff hamnade på bänken i Münster, Tim Väyrynen var liksom Dennis Erdmann ingen tillgång för Dynamo Dresden

Kanske saknar vi spelare med riktigt grundmurat självförtroende. Förutom vår målvakt Marcel Schuhen är det för få som utstrålar någon riktig vinnarmentalitet. Svaret tror jag ligger i att vi värvat spelare som blivit över någon annanstans. Hansa är en ömtålig konstruktion.



Vad Christian Brand gör på träningarna vet jag inte. Däremot ser jag att han väldigt ofta ändrar i startuppställningen och väldigt ofta gör mycket överraskande byten i avgörande skeden av matcherna. Det är mer regel än undantag att Brand byter in en defensivt skicklig spelare och tar ut en kreativ när vi jagar ett segermål. Jag förstår det inte. Efter de senaste matcherna verkar Brands popularitet vara i starkt dalande. Fansen är trötta på hans eviga mantra om truppens ”utvecklingsfas” och hans märkliga laguttagningar och byten.

Ett inte alltför avlägset mardrömsscenario är att Hansa på riktigt dras in i bottenstriden. Hur går det då med ett lag utan självförtroende och en hjälplös tränare? Vi har tretton spelare vars kontrakt går ut till sommaren. Hur många har redan nu tankarna på annat håll? Vill det sig illa blir det väldigt svårt att motivera ett lag som spelat bort alla chanser till topplacering och nu måste slita i botten. Är spelare som har mycket högre tankar om sig själva än att vara en del av ett bottengäng i 3.Liga verkligen beredda att slita? Jag är väldigt orolig för hur vi ska klara oss både i ligan och lokala cupen.



Matchen mot Paderborn började annars väldigt bra. Hansa gjorde 1 – 0 efter en kvart genom en nick från Tommy Grupe som en försvarare styrde i mål. Och sedan spelade Hansa ut inför 10.000 lyckliga på Ostseestadion! Nej inte alls. Snart nog lät Hansa motståndarna ta över spelet och kvittera. Oavgjort i paus.

Andra halvlek var pinsamt dålig. Förutom att vi som vanligt inte kunde slå passningar eller gud förbjude skapa målchanser verkade ingen vara intresserad av att ens försöka. Hansaspelarna spelarna lunkade fram och tillbaka över planen. Fick vi en frispark höll spelarna konferens innan den utvalde sedan skickade bollen upp på läktaren. Hansas spel gjorde att Ostseestadion var dödstyst större delen av andra halvlek. Sedan försökte publiken med ”wir wollen euch kämpfen sehen!” Ingen reaktion på planen. De sista tio minuterna vaknade publiken och buade med rätta ut våra usla spelare.

Nästa söndag spelar vi borta mot VfL Osnabrück.



3. LIGA, 29. SPIELTAG

FC HANSA ROSTOCK – SC PADERBORN 1 – 1 (1 – 1)







FC Hansa

Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Holthaus - Grupe - Andrist (67. Bülbül), Bischoff, Gebhart (75. Ziemer) - Väyrynen (60. Fehr), Benyamina









SC Paderborn

L. Kruse - Vucinovic (71. Dedic), Zolinski, Strohdiek, Heidinger - Kruska, Krauße - Bickel (83. Piossek), Boeder, Bertels - van der Biezen



Målen

1 – 0 Tommy Grupe (14.)

1 – 1 Sebastian Heidinger (26.)



Varningar, Hansa

Tommy Grupe, Timo Gebhart



Varningar, Paderborn

Sebastian Heidinger, Marc-André Kruska, Thomas Bertels, Christian Bickel



Publik

9.500



Domare

Oliver Lossius (Sondershausen)



Nästa match

söndag 2 april 14.00, 30. Spieltag

VfL Osnabrück – Hansa Rostock (live NDR)



Resultat, 29. Spieltag

Hansa Rostock – SC Paderborn 1 – 1

Sonnenhof Großaspach – FSV Zwickau 1 – 2

Hallescher FC – Fortuna Köln 0 – 0

FSV Frankfurt – Sportfreunde Lotte

Preußen Münster – VfR Aalen 2 – 1

Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg 1 – 1

Rot-Weiß Erfurt – 1. FSV Mainz 05 II 0 – 0

Chemnitzer FC – MSV Duisburg 2 – 3

Jahn Regensburg – VfL Osnabrück 1 – 2

Wehen Wiesbaden – Werder Bremen II onsdag 1 april 19.00



Tabellen



2017-03-26

