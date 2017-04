Hansa centimeter från jättefiasko

Hansa ställde upp med ett rent b-lag i dagens cupkvartsfinal mot Greifswald.

Det höll på att straffa sig. Greifswald var det bättre laget mot ett mycket svagt Hansa.

Efter mållösa 90 minuter, en mållös förlängning och en tursam straffsparksläggning tog sig Hansa vidare till semifinal.



FC Hansa mot Greifswalder FC i eftermiddag klockan 14 för en plats i semifinal i Landespokal Mecklenburg-Vorpommern. Christian Brand ställer ett helt annat lag på benen än det som spelade oavgjort mot Magdeburg i lördags.

Så här såg startelvan ut mot Magdeburg: Schuhen - Ahlschwede, Henn, Hoffmann, Dorda - Gardawski, Erdmann - Andrist, Jänicke, Quiring - Ziemer

Jämför med dagens startuppställning:

Aubele – Fehr, Holthaus, Nadeau, Ülker – Garbuschewski, Bischoff, Stevanovic, Bülbül, Gebhart – Benyamina



Ingen som startade mot Magdeburg startar idag. Vi spelar med en ren reservelva. Det var överraskande. Och oroande.



Hansa inleder tveksamt och Greifswald tillåts ha mycket boll. Redan från början är Hansas spel osäkert och stillastående. Laget ser inte samspelt ut och det är det väl inte heller. Efter en knapp halvtimme kan Hansa ta tag i spelet och förlägga spelet till Greifswalds planhalva. Med våra ständiga felpassningar och usla bollbehandling skapar vi inga chanser.

Första halvlek slutar mållös och det här ser inte alls bra ut.



I andra halvlek märks det ännu tydligare att Hansa är osäkert. Greifswald har ännu mer av spelet än man hade i första halvlek. Efter tio minuter kommer Tim Väyrynen in istället för Amaury Bischoff. Lite senare lämnar Aleks Stevanovic och in kommer Stefan Wannenwetsch. Hansas sista byte sker efter en timme när 17-årige Johan Berger kommer in istället för Kerem Bülbül.



Greifswald har ett par, tre riktigt farliga chanser. Ett lag från en högre liga hade förmodligen satt någon eller till och med några av dessa chanser. Hansa spelar bättre mot slutet av andra halvlek men våra anfall är inte snabba nog för att ta oss förbi Greifswald som agerar med åtta man i och just omkring straffområdet.



Förlängning. För första gången i matchen ser man att Hansa spelar några ligor högre än Greifswald. Vi höjer tempot och skapar målchanser. Farligaste chansen i första förlängningskvarten är ett skott från Ronny Garbuschewski som tar i ribban.



Andra förlängningskvarten spelar Hansa sämre igen. Greifswald har ett par chanser men även förlängningen slutar mållös. Straffsparksläggning återstår. Den här matchen har mest av allt varit en pläga att se på. Nu kan det bli ännu hemskare.



Straffsparksläggningen:

GREIFSWALD 0 – 0 . Marco Kröger mot vår målvakt Samuel Aubele. Krögers skott går mot vänster stolpe. Aubels slänger sig och räddar. För dålig fart på skottet.

HANSA 0 – 0 Soufian Benyamina slår sin straff som en bakåtpassning. Greifswald målvakt Christian Person behöver bara plocka upp bollen i famnen. Schwach!

GREIFSWALD 1 – 0 Velimir Jovanovic dundrar bollen mit ti mål. AubelE går åt fel håll.

HANSA 1 – 0 Fabian Holthaus slår sin straff längs marken mot vänster stolpe. Christian Person slänger sig och räddar.

GREIFSWALD 2 – 0 Frank Rohde sätter sin straff säkert till vänster. Aubele går åt fel håll.

HANSA 2 – 1 Stefan Wannenwetsch sätter sin straff tätt intill vänster stolpe. Annars hade det här nog varit kört…

GREIFSWALD 2 – 1 Sven Hartwigs skott är för dåligt placerat och Aubele räddar.

HANSA 2 – 2 Timo Gebhart sätter sin straff säkert till vänster om målvakten.

GREIFSWALD 2 – 2 John Berger slår sin straff högt över mål. Hansa har plötsligt matchboll!

HANSA 3 – 2 Vår starkaste spelare på fasta situationer Ronny Garbuschewski ska slå vår femte straff. Straffen går åt höger, målvakten åt vänster… mål! Garbuschewskis straff är perfekt och skickar Hansa till semifinal.





Det höll på att gå illa det här. Om vi åkt ur mot Greifswald hade det förmodligen varit det största fiaskot på väldigt många år. Nu är vi vidare till semifinal och drömmen om DFB-Pokal lever.

Nu väntar semifinal mot Torgelower FC Greif den 26 april.

VIERTELFINALE LANDESPOKAL MECKLENBURG-VORPOMMERN

FC HANSA ROSTOCK - GREIFSWALDER FC 3 - 2 EFTER STRAFFAR





FC Hansa

Aubele – Fehr, Holthaus, Nadeau, Ülker – Garbuschewski (C), Bischoff (55. Väyrynen), Stevanovic (57. Wannenwetsch), Bülbül (60. Berger), Gebhart - Benyamina









Greifswalder FC

Person - Kröger, Henkel (C), Berger, Bütterich- Gutjahr, Hartwig, Olszar (114. Selchow), Lösel, Sendroiu (66. Rohde) - Jovanovic



Publik

Drygt 1.000 åskådare på Volksstadion i Rostock