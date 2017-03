Hansa centimeter från seger

Hansa gjorde en bra match mot Fortuna Köln.

Vi tog ledningen i andra halvlek genom ett vackert solomål av Soufian Benyamina.

Dessvärre kvitterade gästerna med tretton minuter kvar.



Första halvlek

Kvällsmatch på Ostseestadion mot Fortuna Köln. Matthias Henn är tillbaka i backlinjen varför Joshua Nadeau åter tar plats på bänken.

Matchen börjar i ett intensivt tempo. Båda lagen anfaller men skapar inga målchanser. Hansa har två resultatlösa hörnor första kvarten.

Vi tar sakta men säkert över mer och mer av spelet medan Fortuna blir passivt. Hansa har inte tillräckligt med fart i anfallen och Fortuna kan med en samlad, lågt placerad backlinje förhindra att vi får till något avslut i farligt läge.

Första halvlek slutar mållös. Efter en lovande inledning från båda lagen blir gästerna alldeles för passiva. Hansa måste höja tempot i passningsspelet om vi ska kunna ta oss förbi Fortunas defensiv. Vi har faktiskt inte en enda riktigt het målchans. Det här duger inte.



Andra halvlek

Christian Brand tar ut Tommy Grupe och skickar in Soufian Benyamina som tar plats bredvid Tim Väyrynen. Nu spelar vi med två riktiga anfallare.

Amaury Bischoff slår ett av många inlägg men precis som i första halvlek kan Kölns målvakt André Poggenborg plocka ner bollen.



Mål!!! Sofian Benyamina tar sig förbi fyra motspelare och in i straffområdet. Precis när han fälls kan Benyamina få in bollen vid höger stolpe. 1 – 0 till Hansa efter 56 minuter. Ett riktigt snyggt solomål.



Fortuna Köln har spelat passivt sedan mitten på första halvlek och får svårt att ställa om till attack. Hansa fortsätter dominera. Christopher Quiring gör äntligen en riktigt bra match och är framme några gånger. Några minuter efter vårt ledningsmål är ett inlägg från Quiring nära att hitta Benyaminas fot framför mål.



Med tjugo minuter kvar lyckas Fortuna ta tag i sitt spel och förlägga spelet till vår planhalva. Så småningom lyckas Hamid Amdani hitta Cimo Röcker som med ett skott på volley helt ställer Marcel Schuhen. Kvitterat.



Hansa är chockat men samlar sig och får till ett riktigt powerplay de sista fem minuterna. Inbytte Aleks Stevanovic får två frisparkar precis utanför straffområdet att ta hand om. En av dem kommer Tim Väyrynen åt att nicka på men får ingen kraft bakom sin nick.

Med fyra minuter kvar ångar Fabian Holthaus fram mot motståndarnas straffområde. Han fälls ganska brutalt bakifrån av målskytten Cimo Röcker som blir utvisad. Hansas tryck blir ännu mäktigare och ett segermål är så nära nu.

I den första av två övertidsminuter kan ett virrigt Fortunaförsvar med hjälp av liggande spelare få bort en nick mot mål och sedan rensa returen på mållinjen. Så nära är Hansa tre poäng.

Matchen är slut och vi har ännu en fått en bara en poäng när vi borde spelat till oss tre.



3. LIGA, 27. SPIELTAG

FC HANSA ROSTOCK – FORTUNA KÖLN 1 – 1 (0 – 0)





FC Hansa

Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Holthaus - Erdmann, Grupe (47. Benyamina) - Andrist, Bischoff (83. Stevanovic), Quiring (80. Gebhart) – Väyrynen









Fortuna Köln

Poggenborg - Flottmann, Schneider (72. Röcker), Mimbala, Kwame - L. Bender (84. O. Schröder), Pazurek, Theisen, M. Kessel (65. Oliveira Souza) - Rahn, Dahmani



Målen

1 – 0 Soufian Benyamina (56.)

1 – 1 Cimo Röcker (77.)



Varningar, Hansa

Marcus Hoffmann



Varningar, Fortuna Köln

Christopher Theisen, Johannes Rahn, Michael Kessel, Jannik Schneider



Utvisning, Fortuna Köln

Cimo Röker (86, grobes Foulspiel)



Publik

9.300



Domare

Tobias Fritsch (Bruchsal)



Nästa match

28. Spieltag, måndag 20 mars klockan 20.30

FSV Zwickau – FC Hansa Rostock (MDR/mdr.de)



Resultat, 27:e omgången

Werder Bremen II – 1. FC Magdeburg 0 – 1

Hallescher FC – VfR Aalen 1 – 4

Preußen Münster – FSV Frankfurt 2 – 1

Holstein Kiel – MSV Duisburg 2 – 0

Rot-Weiß Erfurt – VfL Osnabrück 1 – 0

Chemnitzer FC – SC Paderborn 2 - 1

Jahn Regensburg – FSV Zwickau 1 – 2

FC Hansa Rostock – Fortuna Köln 1 – 1

Wehen Wiesbaden – 1. FSV Mainz 05 II 0 – 2

Sonnenhof Großaspach – Sportfreunde Lotte 22 mars 19:00



Tabellen





2017-03-16

