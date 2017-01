Hansa får skaffa ny huvudsponsor

Tre säsonger har Kurzurlaub.de varit Hansas huvudsponsor.

Till sommaren är det slut.

En mycket engagerad och annorlunda huvudsponsor lämnar plats för en ny partner.



När Kurzurlaub.de sommaren 2014 presenterades som ny huvudsponsor var glädjen stor hos Hansa. Flera säsonger hade Hansa i sista stund presenterat en huvudsponsor som bara var villig att engagera sig för en säsong. Hansa hade som klubb i utförsbacken ett dåligt förhandlingsläge och fick rea ut platsen på tröjan. Med Kurzurlaub.de fick Hansa äntligen en trogen sponsor. Ett treårskontrakt skrevs under. Inte sedan Vita Cola sponsrade oss i Bundesliga i början på 2000-talet har vi haft samma huvudsponsor tre säsonger i följd. Kurzurlaub.de var också villigt att betala en rimlig summa för sitt namn på bröstet. Företaget lär ha betalat drygt 400.000 € per säsong vilket är betydligt mer än nödlösningarna till huvudsponsorer (KiK, Lübzer, Windstärke11 varsin säsong, Palmberg gick från co-sponsor till huvudsponsor under två säsonger) gjort åren innan.Kurzurlaub.de väljer nu att inte förlänga sitt kontrakt med Hansa.Beslutet att inte fortsätta som huvudsponsor har enligt företaget ”ekonomiska och strategiska skäl”. Företaget vill växa och etablera sig i hela Tyskland och söker därför efter fler orter där man kan marknadsföra sig. ”Vår starka känslomässiga bindning till Hansa och till regionen kommer vi inte att ge upp. Klubben och fansen i Mecklenburg-Vorpommern är inte bara viktiga för oss utan vi har blivit riktigt känslomässigt engagerade. Därför kommer vi fortsätta att stödja vår klubb ordentligt. Att vi gör plats på tröjan för en ny partner har ekonomiska och strategiska skäl. I takt med att företaget växer vill vi fokusera på att etablera oss utanför Mecklenburg-Vorpommern och växa i hela Tyskland. Men att helt lämna Hansa kommer inte på fråga. Tvärtom. Vi kommer fortsätta att stödja klubben med riktade aktioner” säger Kurzurlaubs presstalesman Mario Kuska.Det faktum att nyheten presenteras så tidigt som i januari samt det faktum att ingen preciserar hur samarbetet kan komma at se ut efter sommaren tycker jag tyder på att det nog inte blir så omfattande.Kurzurlaub.de har varit mer än bara en huvudsponsor bland andra. Med hjälp av extra pengar från Kurzurlaub.de kunde Hansa värva finländske landslagsmannen Mikko Sumusalo för ett par år sedan. Sumusalo var en av spelarna som såg till att Hansa lämnade bottenträsket och klarade sig undan Regionalliga. När österrikaren Marco Kofler hade spelat ett halvår på lån hos Hansa ville klubben gärna skriva kontrakt med honom. Då löneanspråken låg hopplöst långt ifrån Hansas såg affären ut att spricka.Kurzurlaub.de gick då in och betalde Koflers lön.Hansa hade inte kunnat genomföra sina träningsläger i Spanien och Turkiet om inte Kurzurlaub snabbt hade skjutit till pengar. Dessa aktioner plus en rad andra i och runt omkring stadion och inte minst på sociala medier har gjort att vår huvudsponsor har blivit en del av Hansafamiljen. Det är långt ifrån självklart att en huvudsponsor hyllas av fansen i olika forum och på sociala medier. Men så har det faktiskt varit med Kurzurlaub.de.”Kurzurlaub.de kommer även i framtiden att vara en stark partner men väljer att lämna plats för en ny huvudsponsor. Engagemanget som huvudsponsor avslutas visserligen efter tre intensiva år men vi har kommit överens om en annan typ av samarbete som kommer att vara till nytta för oss båda. De senaste veckorna har vi haft förtroendefulla och diskreta samtal om hur vi ska kunna arbeta vinstgivande tillsammans. Vi har hittat bra lösningar. Jag vill tacka för ett ovanligt gott samarbete. Nu gäller det att hitta en stark efterträdare och där litar vi på vår marketingpartner Infront” säger Hansas ordförande Robert Marien.Inte heller Marien berättar hur ett framtida samarbete konkret ser ut.Nu blir det spännande att se vem som hamnar på Hansatröjan till sommaren. Vi hoppas så klart på en finansstark partner som är villig att skriva på ett långt kontrakt. Hur samarbetet med Kurzurlaub.de kommer att gestalta sig får vi förhoppningsvis återkomma till.