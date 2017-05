Hansa förlorade sista hemmamatchen

Hansa förlorade tredje matchen i rad när man föll med 1- 2 hemma mot Erfurt.

Första halvlek

Erfurt kämpar för att klara sig kvar och spelar piggare och mer aggressivt än Hansa. Efter en halvtimme tar Erfurt ledningen genom André Laurito.

Resten av halvleken har Erfurt kommandot och är nära att öka på sin ledning ett par gånger. I halvttid leder Erfurt rättvist.



Andra halvlek

Efter bara fyra minuter kvitterar Hansa. Fabian Holthaus tar sig fram på vänsterkanten, skär in centralt i banan och avlossar ett skott från 25 meter som går in vid bortre stolpen. Ett klassmål!

Hansa tar faktiskt över spelet helt efter kvitteringen. Erfurt måste egentligen vinna här eftersom både Paderborn och Werder II leder sina matcher. Sista kvarten hittar Erfurt spelet och börjar trycka på för ett segermål.

Tre minuter före full tid får Erfurt utdelning. Carsten Kammlott förlänger med huvudet en långboll som letar sig in i straffområdet. Christopher Bieber slänger sig med utsträckt ben och trycker bollen i mål innan Marcel Schuhen hinner ingripa.

Erfurt vinner inte oförtjänt. Trist att Hansa gör en så dålig avslutning på säsongen.





3. LIGA, 37. SPIELTAG

FC HANSA ROSTOCK – ROT-WEIß ERFURT 1 – 2 (0 – 1)





FC Hansa

Schuhen - Ahlschwede (80. Garbuschewski), Nadeau, Henn, Dorda - Erdmann (58. Andrist), Gardawski - Jänicke, Quiring, Holthaus - Ziemer (58. Gebhart)









Rot-Weiß Erfurt

Klewin - Menz, Möckel (22. Laurito), Erb, Nikolaou - Aydin (67. Sumusalo), Vocaj, Bergmann, Brückner (70. Uzan) - Kammlott, Bieber





Målen

0 – 1 André Laurito (30.)

1 – 1 Fabian Holthaus (49.)

1 – 2 Christopher Bieber (87.)



Varningar, Hansa

Matthias Henn, Dennis Erdmann



Varningar, Erfurt

Ioannis Nikolaou, Theodor Bergmann



Publik

16.150



Domare

Patrick Ittrich (Hamburg)



Nästa match

3. Liga, 38. Spieltag

lördag 20 maj 13.30

Chemnitzer FC – Hansa Rostock



Resultat, 37:e omgången

SC Paderborn – Preußen Münster 1 – 0

Jahn Regensburg – Chemnitzer FC 3 – 2

Hansa Rostock – Rot-Weiß Erfurt 1 – 2

Sonnenhof Großaspach – Holstein Kiel 0 – 1

Hallescher FC – Wehen Wiesbaden 0 – 3

FSV Frankfurt – Werder Bremen II 0 – 4

VfR Aalen – 1. FC Magdeburg 2 – 2

Sportfreunde Lotte – 1. FSV Mainz 05 II 3 – 3

Fortuna Köln – MSV Duisburg 0 – 3

FSV Zwickau – VfL Osnabrück 1 – 0



Tabellen