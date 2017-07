Hansa i konflikt med DFB?

Bara tre veckor före ligastarten presentera DFB spelbolaget bwin som ny ligasponsor.

Detta ställer till stora problem för FC Hansa.



Igår gick samtliga klubbar i 3. Liga på sina respektive hemsidor ut med nyheten om att bwin blir ny huvudsponsor åt 3. Liga. Utom FC Hansa som istället gick ut med ett öppet brev där man kritiserar DFB hårt för hur man skött informationen till klubbarna. I sitt brev skriver Hansa att DFB så sent som den 14 juni informerade klubbarna om att man befann sig i förhandlingar med en ligasponsor. Informationen var enligt Hansa väldigt allmänt hållen och innehöll inte ens en antydan om att det var ett spelbolag DFB hade på kroken.Det största problemet för Hansa är att spelbolaget sunmaker skrev under ett kontrakt som huvudsponsor åt FC Hansa redan i början på maj. Enligt FC Hansa fanns det då ingen information eller ens antydan från DFB om att bwin – ett spelbolag – skulle bli ligans nya huvudsponsor.I sitt öppna brev säger Hansas ordförande att DFB i och med att man engagerar bwin torpederar sunmakers möjligheter.Ett annat problem är att DFB kräver att klubbarna ska upplåta reklamplats på stadion, på tröjärmarna, på biljetter, vid tv-intervjuer med mera åt bwin. Eftersom vi bara har tre veckor kvar till ligastart ställer detta till det rejält. Reklamplatser är redan bokade, biljetter redan tryckta, skyltar för tv-intervjuer redan beställda och så vidare.Dessutom är Hansas övriga sponsorer allt annat än nöjda med att kanske behöva flytta på sig därför att DFB i sista stund presenterar en ligasponsor.FC Hansa har annonserat samtal med DFB och framför allt vår huvudsponsor sunmaker de närmast dagarna. Säkert får vi anledning att återkomma med fler detaljer.För övrigt:Fredagens träningsmatch mot FSV Malchin fick ställas in efter två dagars ihållande regn. Matchen spelas istället nu på tisdag den 4 juli.Ostsee-Zeitung skriver att Hansa vill behålla provspelande mittfältaren Harry Föll från 1. FC Heidenheims U19. Om vi får till det ekonomiska vill vi gärna skriva kontrakt med Harry” säger Pavel Dotchev Enligt samma tidning kommer Hansa även att presentera en rutinerad mittback som nyförvärv den kommande veckan.