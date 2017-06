Hansa lockade över 5.000

Över 5.000 kom till Hansas årliga Fan- und Familientag.

Sedan många år bjuder Hansa varje sommar in sina fans till en så kallad Fan- und Familientag på och omkring Ostseestadion.Till att börja med skrev våra spelare autografer och svarade på fansens frågor framför Ostseestadions VIP-ingång framför Westtribüne.Inne på Ostseestadion spelade sedan våra proffs mot ett lag medlemmar som efter intresseanmälan lottats att få vara med. Fansens lag förstärktes för övrigt av vrå tränare Pavel Dotchev som spontant beslöt sig för att vara med.Hansa passade också på att med våra spelare som modeller visa upp den nya fankollektionen och framför allt de tre nya matchställen. Därutöver kunde fansen fynda bland äldre fanartiklar på den loppmarknad som Hansa organiserat.Massor av de som kommer till Hansas Fan- und Familientag är familjer med små barn. Därför finns det alltid gott om aktiviteter för de små som till exempel ansiktsmålning, straffsparksläggning med speedometer, lekplats, studsmattor, glass, maskotar med mera. Samt livemusik för vuxna.Efter att ha stärkt sig med till exempel Lübzer Pils och Bockwurst var det många fans som utnyttjade möjligheten att få med sig en bit av Ostseestadions åtta år gamla gräsmatta. Projektet ”Abgrasen 2017” har givit vem som vill chansen att få köpa en virtuell kvadratmeter gräs och på så vis bidra till Hansas nya gräsmatta. Igår kunde man ta med sig en riktig gräsbit hem.Hansa har genom ”Abgrasen 2017” fått in drygt 300.000 kronor till det nya rullgräs som nu läggs in och som ska ligga till sig innan vi inviger nya mattan när VfL Wolfsburg kommer på besök den 17 juli.Idag har vårt lag rest till underbara Rügen för ett fem dagars träningsläger. Hansa bor i lilla badorten Göhren. På onsdag spelar vi träningsmatch mot ortens lag när vi möter SV Blau-Weiß Baabe (Landesklasse)”Vi vill förebereda oss intensivt på den nya säsongen och få truppen att svetsas samman. Ett sånt här träningsläger är den perfekta möjligheten” förklarar Pavel Dotchev. Idag har laget redan tränat efter att ha checkat in på hotellet vid elvatiden. Varje dag kommer innehålla två träningspass.På fredag avslutar vi träningslägret med att möta FSV Malchin som för några veckor sedan vann Landesliga och tog steget upp i Verbandsliga (=division VI). Bundesliga (0 lag)2. Bundesliga (0 lag)3. Liga (1 lag; FC Hansa Rostock 4. Liga - Regionalliga Nordost (1 lag; TSG Neustrelitz)5. Liga – Oberliga Nordost – Staffel Nord (4 lag: Anker Wismar, Hansa Rostock II, FC Mecklenburg Schwerin, Malchower SV)6. Liga – Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern7. Liga – Landesliga Mecklenburg-Vorpommern (3 serier)8. Liga – Landesklasse Mecklenburg-Vorpommern (6 serier)9. Liga – Kreisoberliga (6 serier; Schwerin/Nordwestmecklenburg, Westmecklenburg, Warnow, Mecklenburgische Seenplatte, Nordvorpommern/Rügen, Vorpommern/Greifswald)10. Liga – Kreisliga (10 serier; Schwerin/Nordwestmecklenburg, Westmecklenburg 2 serier, Warnow 2 serier, Meckl. Seenplatte 2 serier, Nordvorp./Rügen, Vorpommern/Greifswald 2 serier)11. Liga - Kreisklasse (13 serier; Schwerin/Nordwestmeckl. 2 serier, Westmeckl. 2 serier, Warnow 2 serier, Meckl. Seenplatte 3 serier, Nordvorpommern/Rügen 2 serier, Vorpommern/Greifswald 2 serier)