Hansa slarvade bort tre poäng

Med mindre än tio minuter kvar att spela ledde Hansa med 1 – 0 mot Wehen Wiesbaden.

Sedan gjorde gästerna tre mål och så var den eftermiddagen förstörd.



Hansa börjar med exakt samma lag som startade mot Werder Bremen II förra helgen. Christian Dorda spelar alltså trots sin lårkaka från förra matchen. Marcel Ziemer ensam på topp.Wehen Wiesbaden kommer till Rostock med tre poäng färre än vi och behöver några poäng till.SVWW kommer därfö säkert att spela för att få med sig alla poängen med hem till Hessen.Redan efter nio minuter tar Hansa ledningen. Maximilian Ahlschwede slår ett inlägg från höger som Stephan Andrist omarkerad nickar i mål.Ein Auftakt nach Maß.Wehen Wiesbaden behöver som sagt poäng i bottenstriden och går på offensiven. Hansa backar hem rejält men lyckas samtidigt förhindra målchanser.Hansa kontrar efter en knapp halvtimme när Christian Dorda sätter fart på högerkanten och serverar Tobias Jänicke framför mål. Jänicke placerar från nära håll bollen högt över mål. Där borde vi ha gjort vårt andra mål.Wehen Wiesbaden har en stark period under de sista tio minuterna av första halvlek. Ett kvitteringsmål hänger faktiskt i luften. Men vi lyckas rädda vår ledning in till pausvilan.Hansa inleder optimistiskt genom två chanser som Tobias Jänicke skapar på egen hand. Först dribblar han bort tre man och sätter sedan bollen från sex meters håll några centimeter på fel sida om höger stolpe. Två minuter senare tar sig Jänicke fram i mitten och skjuter återigen från nära håll. Bollen går över mål.Det har blivit en öppen och sevärd match. Wehen Wiesbaden har också en dubbelchans med knappa timmen spelad. Först genom Philipp Müller som ostörd får gott om tid på sig att skjuta från tio meter. Skottet hamnar på läktaren. Marc Lorenz är ännu närmare när han fri framför mål får ta emot ett inlägg. Dessbättre fumlar Lorenz med nedtagningen och vi kan rensa undan.I 61:a minuten byter vi in Michael Gardawski och plockar ut Dennis Erdmann. Spelet lugnar ner sig i några minuter.Hansa har ett par halvchanser men förmår inte få ut något av dem. Wehen Wiesbaden får alldels för ofta bollen in framför vårt mål. Marcel Schuhen får plocka ner ett otal inlägg. Hansa byter ut Marcel Ziemer och in Timo Gebhart. Han brukar vara bra på att hålla boll på mittfältet och rutinerat få frisparkar med sig.Hansa har blivit för passivt och de sista tjugo minuterna kommer Wehen Wiesbaden i anfallsvåg efter anfallsvåg. Det här är så typiskt för många hemmamatcher den här säsongen: Hansa spelar riktigt bra, skapar målchanser men sätter dem inte. Sedan slutar vi anfalla för att göra fler mål och blir istället passiva och försöker bara rädda ledningen fram tills domaren blåser av.Med åtta minuter kvar kvitterar Wehen Wiesbaden. Vi har tiggt om det men det är lika förbannat så surt med bara åtta minuter kvar.Manuel Schäffler serverar Patrick Funk som ensam med Marcel Schuhen sätter bollen i mål.Und… es kommt noch schlimmer! Wehen Wiesbaden behöver alla tre poängen och spelar därefter. I 89:e minuten kan Manuel Schäffler nicka in gästernas ledningsmål. Dödstyst på Ostseestadion. I matchens sista anfall tar sig Patrick Breitkreuz enkelt igenom hansaförsvaret och gör 3 – 1.Varför gör vi så här? Nästan 11.000 kommer för att se denna mer eller mindre betydelselösa match mot anonyma Wehen Wiesbaden. Och så slutar vi spela fotboll fast vi är det bättre laget och bara ska avgöra det här. En onödig och trist förlust.Nästa helg har Hansa chansen att visa sig från sin bästa sida. Då spelar vi östersjöderby borta mot tabelltvåan Holstein Kiel.





3. LIGA, 35. SPIELTAG

FC HANSA ROSTOCK – SV WEHEN WIESBADEN 1 - 3 (1 - 0)





FC Hansa

Schuhen - Ahlschwede, Nadeau, Marc. Hoffmann, Dorda - Erdmann (61. Gardawski), Bischoff - Andrist, Quiring (86. Benyamina), Jänicke - Ziemer (68. Gebhart)









Wehen Wiesbaden

Kolke - V. Kovac, Mockenhaupt, Dams, Mintzel - Pezzoni, P. Funk (90. Nyarko) - P. Müller (58. Schwadorf), Lorenz - Mayer (70. P. Breitkreuz), Schäffler



Målen

1 – 0 Stephan Andrist (9.)

1 – 1 Patrick Funk (82.)

1 – 2 Manuel Schäffler (89.)

1 – 3 Patrick Breitkreuz (90.)



Varningar, Hansa

Amaury Bischoff



Varningar, Wehen Wiesbaden

Vladimir Kovac, Niklas Dams, Marc Lorenz



Publik

10.700



Domare

Benjamin Bläser (Niederzier)



Nästa match

3. Liga, 36. Spieltag

lördag 6 maj 14.00

Holstein Kiel - Hansa Rostock (live NDR/ndr.de)



Der 35.Spieltag

Fortuna Köln – SC Paderborn 0 – 1

Chemnitzer FC – Rot-Weiß Erfurt 1 – 1

Jahn Regensburg – Holstein Kiel 0 – 3

Hansa Rostock – Wehen Wiesbaden 1 – 3

Sonnenhof Großaspach – Werder Bremen II 0 – 0

Hallescher FC – 1. FC Magdeburg 1 – 1

FSV Frankfurt – 1. FSV Mainz 05 II 1 – 2

VfR Aalen – MSV Duisburg 2 – 1

Sportfreunde Lotte – VfL Osnabrück 0 – 0

Preußen Münster – FSV Zwickau idag 14.00



Tabellen