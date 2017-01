Hansa slog FC Nordsjaelland

Hansa kunde vända underläge till seger 2 – 1 mot danska FC Nordsjaelland.

Provspelare Joshua Nadeau är nära ett kontrakt.



Tack vare värmeslingor under vår träningsplan på Kopernikusstraße är det åtminstone en frostfri matta som Hansa och FC Nordsjaelland springer in på denna lördag eftermiddag.Nordsjaellands tränarduo består av 1. FSV Mainz 05 :s gamle tränare Kasper Hjulmand och Otto Addo, som spelat flera år hos Hannover 96 och senare Borussia Dortmund Nordsjaelland börjar bäst och spelar en snabb teknisk fotboll. Färst kvarten har danskarna flera chanser mot ett hansaförsvar som får slita redan från början. Efter tjugo minuter tar gästerna inte överraskande ledningen. Snöpligt nog är det ett självmål som ger 0 – 1. Marcel schuhen ska rensa en boll från sitt straffområde men råkar träffa provspelare Joshua Nadeau så att bollen rullar in i eget mål.Hansa spelar bättre efter en halvtimme och har ett par chanser genom Stephan Andrist och en för dagen stark Soufian Benyamina . Bästa chansen ett inlägg från Stephan Andrist som Marcel Ziemer bara behöver sätta foten till på. En felstuds gör att Ziemer missar bollen och Hansa ligger trots flera bra chanser fortfarande under.Fem minuter före paus tar sig Tobias Jänicke fram på vänsterkanten, in mot straffområdet och serverar sedan Stephan Andrist som fristående kan göra 1 – 1. Kvitterat och oavgjort i paus.Efter paus fortsätter Hansa att skapa målchanser. I 53:e minuten tar Hansa ledningen när Tobi Jänicke slår en djupledsboll för Stephan Andrist att göra någonting av. Andrist hittar Soufian Benyamina som fri vid vänster stolpe placerar bollen i mål.Hansa trycker tillbaka Nordsjaelland som försöker kontra. I 60:e minuten fäller Tobias Jänicke en frispelad motståndare precis utanför vårt straffområde. Domaren hade kunnat ge rött kort för den fällningen och då hade Jänicke missat nästa match. Nu är domaren bussig och nöjer sig med en varning.Hansa agerar kraftfullt med ett organiserat försvar och snabba omställningar. Så småningom vaknar Nordsjaelland och börjar anfalla. Matchen är intensiv och faktiskt riktigt kul att titta på.I matchens slutskede har Nordsjaelland ett tydligt spelövertag men lyckas inte ta sig igenom Hansas försvar.Hansa vinner efter en stark insats. I intervjuerna efter matchen visar sig tränare Christian Brand riktigt nöjd med vår insats.Provspelande vänsterbacken Joshua Nadeau verkar ha skött sig bra under sina två veckor i Rostock. Möjligen presenteras Nadeau som vårt nästa nyförvärv. Robert Schick har däremot lämnat Rostock. I intervjuerna efter matchen verkar det som om Christian Brand är imponerad av Nadeau. Om Schick säger Brand mer defensivt att ”han är bra men han har fortfarande kontrakt i Wolfsburg så vi får se om det blir något”.Schuhen – Ahlschwede (75. Kofler), Grupe, Nadeau, Dorda – Andrist (46. Fehr), Wannenwetsch (46. Schick), Erdmann, Jänicke – Benyamina (70. Platje), Ziemer0 – 1 självmål (20.)1 – 1 Stephan Andrist (40.)2 – 1 Soufian Benyamina (53.)