Hansa slog Hertha BSC II

I vinteruppehållets fjärde och sista träningsmatch slog vi Hertha BSC II med 1 – 0.

Christopher Quiring gjorde Hansas mål i en match där alla våra nyförvärv spelade.



Med Joshua Nadeau Christopher Quiring och Tim Väyrynen börjar Christian Brand matchen med tre av fyra nyförvärv från start. Amaury Buschoff på bänken i först halvlek.Matchen på Kopernikusstraße börjar i ett lågt tempo med mest närkamper på mittfältet. Efter det får Hansa upp farten och skapar en bra målchans genom Tim Väyrynen och två där Dennis Erdmann håller sig framme men utan att få bollen i mål.Efter arton minuter måste vår målvakt Marcel Schuhen bytas ut efter att ha fått en smäll på foten. Ingen fara dock för ligamatchen mot Regensburg på lördag.Resten av halvleken består precis som i inledningen mest av närkamper på mittfältet. Hansas inbytte målvakt Samuel Aubele behöver inte visa vad han går för.Till andra halvlek byter vi in Soufian Benyamina Amaury Bischoff och Fabian Holthaus. Ut med Dorda, Grupe och Andrist.Efter bara fyra minuter tar Hansa ledningen. En långboll från Amaury Bischoff når Soufian Benyamina som snabbt lägger ut bollen på kanten till Fabian Holthaus som i mitten hittar Christopher Quiring. Vårt nyförvärv från Union gör 1 – 0 på Hertha BSC II.Efter målet blir Hansa bättre och dominerar spelet. Tyvärr skapar vi inga målchanser. Efter en dryg timme byter Brand därför in Ziemer istället för Tim Väyrynen. Vår nye finske anfallare har haft många bollkontakter och sett riktigt bra ut. Jeff-Denis Fehr ersätter målskytten Quiring och Stefan Wannenwetsch tar plats bredvid Amaury Bischoff på mittfältet. Dennis Erdmann ut.Hans är väldigt nära yttelrligare ett mål efter en soloräd av Maximilian Ahlschwede som sedan serverar Soufian Benyamina ett gyllene läge. Herthas målvakt räddar.På slutet har Hertha II några bra chanser men Samuel Aubele är med och ser till att vi vinner utan att släppa in mål.Efter fyra träningsmatcher där vi två gånger mött verbandsligalag, en gång ett lag från danska Superligaen och med Hertha II ett från Regionalliga är det på lördag dags för ligaspel igen när Jahn Regensburg kommer till Ostsestadion.Med de fyra nyförvärven omfattar vår trupp numera 29 spelare. Det är en för stor trupp och vi kan förvänta oss att kanske så mycket som en handfull spelare lämnar Hansa de närmaste veckorna. Marco Kofler har påståtts var aktuell för FSV Zwickau. Hasan Ülker och Melvin Platje tippas falla offer för den ökade konkurrensen och få lämna Hansa. Inte heller backarna Christian Dorda och Fabian Holthaus kan vara säkra på en plats i truppen.Schuhen (18. Aubele) – Dorda (46. Holthaus), Hoffmann, Nadeau, Ahlschwede – Jänicke, Grupe (46. Bischoff), Quiring (62. Fehr), Erdmann (62. Wannenwetsch), Andrist (46. Benyamina) – Väyrynen (62. Ziemer)(startelva)Aulig – Fuchs, Morack, Beyer, Tezel – Pelivan, Henning – Abderrahmane, Cakmak – Mirbach, EiseleSchaffran, Kraeft, Blumberg, Bektic, Klehr1 - 0 Christopher Quiring (49.)