Hansa sparkar tränare Brand!

Resultatmässigt har Hansa gjort en ny dålig säsong. Med den spelartrupp vi har ska det räcka till mycket mer än bara fyra hemmasegrar, sexton oavgjorda matcher och en blygsam fjortondeplacering i tabellen.Efter tredje förlusten i rad får Christian Brand sparken. Beskedet kommer helt överraskande – så sent som i januari förlängdes Brands kontrakt.Brand sades stå för kontinuitet och Hansa trodde att Christian Brand var mannen att så småningom föra upp Hansa i 2. Liga.Igår kväll kom pressmeddelandet att Brand får sparken med omedelbar verkan. ”På grund av resultaten den här säsongen och på grund av olika uppfattningar om vårt strategiska arbete har vi beslutat oss för att avsluta samarbetet. Vi tackar Christian Brand, som i slutet av 2015 övertog laget i ett svårt läge och såg till att vi klarade oss kvar, för det arbete han utfört här. Vi önskar honom allt gott för framtiden” avslutar sportchef René Schneider samma pressmeddelande.Även om det så klart är olyckligt att man så sent som i januari förlängde Brands kontrakt och att man nu ger honom sparken med bara ett par matcher kvar på säsongen tycker jag att Hansa gör rätt.Säsongens resultat är genant dåliga för en trupp som på papperet definitivt och utan tvekan ska tillhöra ligans övre hälft.Särskilt i vår har Brands strategi varit svår att förstå sig på. Brand har ständigt förändrat laguppställningen utan att hitta rätt. De byten Brand har gjort i avgörande lägen under matcherna har varit förvirrande. Till exempel i matcher där vi behöver göra mål har Brand plockat ut kreatörer som Amaury Bischoff eller Stephan Andrist och istället satt in en defensivspelare. Ofta har spelare som Brand förklarat inte vara redo för 90 minuter plötsligt dykt upp i startuppställningen nästa match. Suspenderingen av Tobias Jänicke var också den märklig. Först sade Brand att Jänicke hamnat utanför laget på grund av att han inte var bra nog. Sedan hävdade Brand att Jänickes suspendering berodde på interna angelägenheter som klubben skulle behöva ta ställning till. Efter ett par månader var Jänicke tillbaka i startelvan - utan att vi fått reda på varför han hamnat utanför laget.Mest iögonfallande är så klart själva spelet. Mycket sällan har Hansa lyckats genomföra en hel match på rimlig nivå. Laget har ofta verkat osäkert, tafatt och utan spelidé.Kanske vill Hansa satsa på både en spelartrupp och en tränare som har kvalitet nog för att spela sig upp i 2. Bundesliga . Hansa har kommunicerat att man senast 2019 vill vara tillbaka i 2. Liga.Det finns mer pengar än det har gjort de senaste åren. Jag hoppas verkligen att Hansa och sportchef René Schneider klarar av att förstärka FC Hansa så att vi ser en tydlig förbättring.Tills vidare tar andretränare Uwe Ehlers över laget och sköter träningarna. Han lär sitta på bänken i sista ligamatchen borta mot Chemnitz nästa helg och i cupfinalen mot Pampow den 25 maj.