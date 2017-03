Hansa tappade tvåmålsledning

FC Hansa ledde med 2 - 0 i paus borta mot FSV Zwickau.

Zwickau kom igen i andra halvlek och kunde kvittera med fem minuter kvar.



Matchen avbryts efter bara några minuter. Idioter i Hansas fanblock kastar in bengaliska eldar och domaren har inget annat val än att låta spelarna lämna planen några minuter.En stor kamouflagefärgad duk med texten ”Hansa ist groß” i vita bokstäver hänger nedanför väggen till innerplan. Budskapet ”Hansa ist groß” och dess typsnitt ska förmodligen påminna om de terrororganisationer som bland annat spränger oskyldiga människor i luften. Till yttermera visso har de flesta i vårt fanblock klätt sig i kamouflagefärgade jackor med ett vitt hansaemblem på ryggen.Aktionen med de bengaliska eldarna och kamouflagetemat är bara obegåvad, pinsam och sorglig. En påminnelse om att vi fortfarande verkar ha gott om idioter som kallar sig hansafans.Efter en ostrukturerad inledning tar Hansa över mer och mer av spelet. Efter 35 minuter gör vi 1 - 0 genom Stephan Andrist . I första halvleks tredje tilläggsminut utökar Soufian Benyamina till 2 – 0.Hansa överraskar Zwickau med att spela väldigt offensivt. Tvåmålsledningen är inte alls orättvis.Zwickau reducerar i 59:e minuten genom Robert Koch och kvitterar med fem minuter kvar på nick från Ronny König. Nu kan det vara läge för att deppa svårt över två tappade poäng. Ändå är det svårt att vara riktigt besviken. Det har varit en bra match. Hansa gjorde en fantastisk första halvlek. Zwickau är i form, har självförtroende och lyckade ta sig tillbaka in i matchen. FSV tryckte på framåt hela andra halvlek och förtjänar poängen.Den poäng Hansa tar gör att vi faktiskt klättrar flera placeringar och dessutom ökar avståndet till lagen under nedflyttningsstrecket.





3. LIGA, 28.SPIELTAG

FSV ZWICKAU – FC HANSA ROSTOCK 2 – 2 (0 – 2)







FSV Zwickau

Brinkies - Schröter (76. Bär), Wachsmuth, Acquistapace, Miatke - Lange - P. Göbel, Könnecke, R. Koch (63. Frick) - R. König, Öztürk (46. Nietfeld)







FC Hansa

Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Holthaus (55. Quiring) - Erdmann - Andrist (82. Grupe), Bischoff, Gardawski - Väyrynen (74. Gebhart), Benyamina



Målen

0 – 1 Stephan Andrist (35.)

0 – 2 Soufian Benyamina (45.+3)

1 – 2 Robert Koch (59.)

2 – 2 Ronny König (85.)



Varningar, Zwickau

René Lange, Nils Miatke, Robert Koch, Mike Könnecke, Jonas Acquistapace



Varningar, Hansa

Michael Gardawski, Dennis Erdmann, Soufian Benyamina



Publik

7.540 (ca.1.200 hansafans) på Stadion Zwickau



Domare

Pascal Müller (Löchgau)



Nästa match

29. Spieltag

lördag 25 mars 14.00

FC Hansa – SC Paderborn (live ndr.de)



Resultat, 28:e omgången

Werder Bremen II – Preußen Münster 0 – 1

VfL Osnabrück – Chemnitzer FC 3 – 0

MSV Duisburg – Rot-Weiß Erfurt 3 – 2

1. FSV Mainz 05 II – Holstein Kiel 0 – 3

VfR Aalen - FSV Frankfurt 2 – 0

Fortuna Köln – Sonnenhof Großaspach 2 – 0

SC Paderborn – Jahn Regensburg 0 – 2

1. FC Magdeburg – Wehen Wiesbaden 0 – 0

Sportfreunde Lotte – Hallescher FC 0 – 0

FSV Zwickau – Hansa Rostock 2 – 2



Tabellen





2017-03-21

