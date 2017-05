Hansa till DFB-Pokal!

Hansa vann Landespokal Mecklenburg-Vorpommern och är klart för DFB-Pokal.

I finalen mot Pampow ledde Hansa med 2 – 0 efter knappa tjugo minuter.

Efter att Hansa slagit av på takten reducerade Pampow i mitten på andra halvlek.

Jeff-Denis Fehr gjorde 3 – 1 på övertid.



Knappt 3.000 på plats på Parkstadion i Neustrelitz för att se finalen mellan FC Hansa och MSV Pampow. Hansa börjar beslutsamt. Redan efter sex minuter tar sig Tobias Jänicke fram på högerkanten ända ner till kortlinjen. Framför mål hittar han Marcel Ziemer som försöker stöta bollen i mål. Pampowförsvarare står i vägen men returen kan Ziemer trycka in. 1 – 0 och en smakstart för Hansa.Hansa ökar till 2 – 0 efter att Christopher Quiring avlossat ett skott som fastnar på Marcel Ziemer ensam framför mål. Han gör inget misstag utan skickar in Hansas nästa mål. Underbart skönt med en tvåmålsledning efter inte ens tjugo minuter.Hansa spelar lugnt och metodiskt runt bollen. Vi har ett par farliga avslut genom först Jänicke och sedan Michael Gardawski innan halvleken är slut. Vi leder med 2 – 0 i paus. Spelarna gör vad de ska det vill säga håller ett högt tempo och slår inte bort några bollar. Det ser bra ut det här.Hansa inleder piggt men slutar sedan att röra på sig. Pampow märker att Hansa inte gör något mer för spelet och blir modigare. Med tjugo minuter kvar reducerar MSV Pampows specielle målskytt, brasilianarenRafael Da Silva Cruz efter att inbytte Patrick Bahl tagit sig hela vägen in i straffområdet mot ett passivt hansaförsvar.Nu blir det här fullständigt i onödan nervöst och oroligt.Efter reduceringen gör Hansa en kraftansträngning och lyckas förlägga spelet till Pampows planhalva. De sista minuterna får Pampow tillbaka initiativet men Hansa försvarar sig med samlat lag och några riktiga målchanser får Pampow inte. På övertid tar sig Jeff-Denis Fehr förbi ett par motspelare och skruvar med stor känsla bollen i mål vid bortre stolpen. Hansa vinner finalen och vi är för tredje året i rad klara för DFB-Pokal.Inledningen på matchen och hela första halvlek var mycket övertygande. Sedan blir vi för passiva och låter en egentligen underlägsen motståndare komma alldeles för nära.Men nu struntar vi i det utan gläder oss istället åt att vi spelar DFB-Pokal i augusti. Första omgången lottas den 11 juni.Schuhen - Marc. Hoffmann, Henn, Holthaus, Jänicke - Gardawski (68. Fehr), Gebhart, Quiring, Wannenwetsch, Bischoff (50. Stevanovic) – ZiemerLosereit - Reis, Looks, Drews, Grewe (83. Waack) - Wegner, Hasselmann (55. Bahl), Poser, Dudiew, Cherchenko (86. Rieling) – Cruz1 – 0 Marcel Ziemer (6.)2 – 0 Marcel Ziemer (18.)2 – 1 Rafael Da Silva Cruz (71.)3 – 1 Jeff-Denis Fehr (90.+2)Stefan WannenwetschChristoph Wegner, Mathias Reis2.800 på Parkstadion i NeustrelitzFlorian Lechner (Wismar)Württemberg: Stuttgart er Kickers 3 – 1Sachsen: Lokomotive Leipzig -1 – 2Hamburg: SV Halstenbek-Rellingen –1 – 2 e. förl.Brandenburg:- FSV Luckenwalde 2 – 0Baden: SG Heidelberg-Kirchheim –0 – 5Rheinland: Eintracht Trier –1 – 2Thüringen: Wacker Nordhausen –0 – 1Sachsen-Anhalt:1 – 0Bremen:– Bremer SV 9 – 8 efter straffarNiedersachsen:– Lüneburger SK 1 – 0Bayern: Wacker Burghausen –0 – 1Hessen: RW Hadamar –3 – 4 efter straffarMecklenburg-Vorpommern: MSV Pampow –1 – 3Südbaden: VfR Hausen –1 – 6Niederrhein:0 – 2Schleswig-Holstein:2 – 4Saarland: SV Elversberg –2 – 3Berlin: FV Viktoria 1899 –1 – 3 efter förlängningWestfalen:– Sportfreunde Lotte 3 – 1Mittelrhein:– Fortuna Köln 1 – 0Südwest: Wormatia Worms –1 – 2