Hansa vände 1-2 till 6-2

Igår kväll spelade vi vår fjärde träningsmatch.

Ett segt Hansa vände till slut underläge till klar seger mot Verbandsligalaget FSV Malchin.



Hansa har länge problem med ett mycket motiverat FSV Malchin – fastän det inte ser ut så från början. Redan efter två minuter gör Chaka 1 – 0 för Hansa.Efter målet överraskar Malchin med att pressa Hansa högt upp i planen. Vi blir alldeles för stillastående och försöker skapa chanser genom ständiga långbollar. Hansa har en period då man spelar en riktigt dålig fotboll.Mounir Bouziane, vårt nyförvärv från Mainz, tappar bollen på mittlinjen. Malchins Hannes Jähnke snappar åt sig bollen och ser att Luis Zwick står alldleels för långt ifrån sitt mål. Jähnke lyckas lobba in bollen och Malchin har kvitterat.FSV Malchin sätter nytt publikrekord på Block-Stadion med drygt 2.000 åskådare. De får jubla bara några minuter efter kvitteringen när Hannes Jähnke på passning från Nico Libnow dundrar upp bollen i högra krysset. Malchin leder sensationellt.Hansa fortsätter sedan att ha svårt med tempo och kreativitet. Redan i 24:e minuten måste Amaury Bischoff lämna planen efter en smäll på fotknölen. Han ersätts av Stefan Wannenwetsch. Samtidigt byts även Mounir Boizane ut. Oklart varför. In kommer provspelande Harry Föll. Han har övertygat både på träning och i de matcher han spelat. Föll förväntas bli presenterad som vårt nästa nyförvärv innan helgen.Efter en dryg halvtimme kan Hansa kvittera. Ett jätteskott från Bryan Henning tar i ribban och på returen håller sig Chaka framme och gör 2 – 2.I slutet på första halvlek har Hansa hittat spelet och matchen ser ut som vi förväntat oss. Hansa har bollen och Malchin försvarar sig. Några riktiga målchanser skapar vi inte. Paus.Hansa gör fem byten i paus. Nu spelar vi med bättre fart och Malchin börjar få svårt att hänga med. I 64:e minuten väggspelar sig Mike Owusu och Willi Evseev fram. Efter att Evseev lobbat bollen över målvakten behöver Owusu bara sätta bredsidan till bollen. 3 – 2 till Hansa.Sista kvarten lyckas Hansa sätta bollarna på våra yttermittfältare Harry föll och Jakob Gesien. Vi gör 4 – 2 i 80:e minuten genom Harry Föll som snyggt drar tre motspelare och sedan skickar in bollen med ett distinkt skott intillbortre stolpen. Tre minuter senare gör Willi Evseev 5 – 2 när han placerad mitt i straffområdet får god tid på sig att skjuta.Sista målet kommer en minut före full tid. Harry Föll fintar bort sin bevakare och rullar in 6 – 2.Det här var en match där Hansa hade en lång period av riktigt svagt spel. Visst såg det torftigt ut men låt oss inte dra för stora växlar på det. Spelarna befinner sig i en intensiv fas av sommarträningen och då är det naturligt att det inte alltid är högsta fart i spelet.Hansa har ännu en provspelare på plats den här veckan. Han heter Christian Flath och är född och uppvuxen i Rostock. Flath spelade i Hansas samtliga ungdomslag inklusive U19 innan han 2013 reste till USA.Där har han fram till i våras spelat för Rider University och Des Moines Menace. Christian Flath är defensiv mittfältare och skulle kunna fylla tomrummet efter Dennis Erdmann som gått till 1. FC Magdeburg.Redan ikväll får Flath chansen att visa upp sig igen när vi möter Güstrower SC. Matchen börjar klockan 19 och Hansas fanradio sänder live med ljud och bild.Luis Zwick – Fabian Holthaus (46. Lukas Scherff), Julian Riedel (46. Johann Berger), Joshua Nadeau , Christian Flath (46. Vladimir Rankovic ) – Amaury Bischoff (24. Stefan Wannenwetsch), Bryan Henning (46. Willi Evseev), Jeff-Denis Fehr (67. Jakob Gesien), Chaka, Mounir Bouziane (24. Harry Föll) – Soufian Benyamina (46. Mike Owusu)Müller (72. Disterheft)- Libnow, Netling, Pätzold (36. Köllmann), Bergmann (82. Schnepf) - O. V. Meyer, Klepper - Thürmann (46. P. Meier), Yildiz (65. Munkelberg), Jähnke (85. Stülpnagel) - Rümker1 - 0 Chaka (2.)1 - 1 Hannes Jähnke (15.)1 - 2 Hannes Jähnke (19.)2 - 2 Chaka (31.)3 - 2 Mike Owusu (64.)4 - 2 Harry Föll (80.)5 - 2 Willi Evseev (83.)6 - 2 Harry Föll (89.)Drygt 2.000 på Block-Stadion i Malchin