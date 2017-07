Hansa vann mot Güstrow

Igår kväll vann Hansa även sin femte träningsmatch.

Det blev 5 – 3 mot Verbandsligalaget Güstrower SC.



Hansa inleder svagt med en hel del felpassningar och dåligt tempo.Efter 20 minuter slår Mounir Bouziane en hörna som hamnar framför fötterna på en helt fristående Willi Evseev . Han behöver bara peta in bollen i mål och vi har 1 – 0 till Hansa.Även efter ledningsmålet har Hansa svårt att få upp farten.Güstrow backar hem och försöker kontra. I 39:e minuten avancerar Enrico Karg på högerkanten och slår ett inlägg som Rico Keil gör mål på.Minuten efter kan Soufian Benyamina ge oss ledningen på nytt efter att ha blivit framspelad av Mike Owusu.Güstrow hinner kvittera innan paus. Återigen är det en snabb kontring somger utdelning. Nyss framspelande Enrico Karg gör själv 2 – 2.Andra halvlek. Efter åtta minuter gör Soufian Benyamina 3 – 2. Hansa spelar mycket bättre nu och Güstrow har svårt att hänga med i och runt eget straffområde. Jeff-Denis Fehr tar sig igenom och fölls i straffområdet.Straff döms och Stefan Wannenwetsch sätter den till 4 - 2 för Hansa.Güstrow reducerar till 3 - 4 efter att domaren inte blåst då Rico Keil tydligt fällt Julian Riedel. Keil kan istället spela fram Sava-Andre Mihajlovic som rundar vår målvakt Kai Eisele och placerar bollen i mål. Hansa släppte in två mål mot Malchin igår och släpper in tre mot Güstrow. Det är inget bra betyg till vår defensiv.Mounir Bouziane har varit mer synlig än i de tidigare träningsmatcherna och kröner sin starka insats med att göra 5 – 3 med tolv minuter kvar. Det blir också slutresultatet.Hansa inleder segt och gör en dålig första halvlek. Andra halvlek är betydligt bättre och är riktigt sevärd.På lördag möter vi en betydligt tuffare motståndare när vi tar emot Aalborg BK. Danskarna slutade åtta i superligaen och ska förmodligen vara bättre än Hansa. Det ska bli väldigt intressant att se hur våra nya spelare klarar sig mot riktigt kvalificerat motstånd.Matchen börjar klockan 15 och visas direkt i Hansas fanradio.Döscher (46. Kuhlmann) - Bartelt, Plate, Bormann (60. Reimer) Möller - Fichelmann, Boy (46. Schuller) - Karg, Mihajlovic, Hinrichs (62. Keup) - KeilKai Eisele – Lukas Scherff, Julian Riedel, Joshua Nadeau (63. Johann Berger), Vladimir Rankovic (46. Christian Flath) – Bryan Henning, Willi Evseev (46. Stefan Wannenwetsch), Harry Föll (63. Jeff-Denis Fehr), Mike Owusu (46. Jakob Gesien), Mounir Bouziane – Soufian Benyamina (58. Chaka)0 – 1 Willi Evseev (20.)1 – 1 Rico Keil (39.)1 – 2 Soufian Benyamina (40.)2 – 2 Enrico Karg (44.)2 – 3 Soufian Benyamina (53.)2 – 4 Stefan Wannenwetsch (straff, 67.)3 – 4 Sava-Andre Mihajlovic (70.)3 – 5 Mounir Bouziane (78.)1.231 på Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion i Güstrow