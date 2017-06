Hansa värvar målvakt från Dundee United

Idag presenterade Hansa nästa målvaktsvärvning.

23-årige Luis Zwick kommer från Dundee United.



Förra veckan presenterade Hansa i Kai Eisele en ny målvakt från SC Freiburg II. Nu får han konkurrens av Luis Zwick. Senaste säsongen har Zwick tillhört Dundee United i skotska Championship alltså Skottlands 2. Liga.Luis Zwick har en märkvärdig karriär bakom sig. Född i Berlin började han spela fotboll i Teltower FC. Fram till att Zwick blev 13 år spelade han mittfältare. Efter ett par år som målvakt bytte Zwick till lite större huvudstadsklubben Hertha Zehlendorf.När Zwick just fyllt 20 år satte han tillsammans med en kompis ihop en video på och om sig själv. Videon skickade Zwick till massor av klubbar i Tyskland samt ett antal utländska. Ingen klubb hörde av sig – förutom Dundee United. Och så kom det sig att Luis Zwick reste till Skottland och blev förstemålvakt i Uniteds reservlag. Säsongen 2015/16 tog sig Zwick upp i proffslaget – och blev Dundee Uniteds förstemålvakt i Premiership.Det blev 13 matcher i Premiership där Zwick stod i mål mot Celtic och i derbyt mot Dundee FC. Det derbyt minns säkert Zwick eftersom Dundee FC kvitterade i 90:e minuten.Den här säsongen har Zwick fått finna sig i att vara andremålvakt bakom den från Glasgow Rangers värvade Cammy Bell. Det har bara blivit fyra ligamatcher samt lika många insatser i cupen för Zwicks del.Stefan Karow, Hansas målvaktstränare, är imponerad av Zwick. ”Luis väg in i proffsfotbollen och dessutom utomlands är ovanlig och ett uttryck för Luis vilja. Han jobbar väldigt hårt och har under sin ganska korta karriär redan sett och upplevt mycket. Vi vill åstadkomma mycket tillsammans med Luis och ser fram emot samarbetet med honom.””Jag är riktigt stolt över att få spela för FC Hansa och vill betala tillbaka förtroendet genom att prestera. Klubben ville verklige ha mig och jag har haft väldigt bra samtal med tränarteamet. Det här känns mycket bra och jag ser fram emot min första proffssäsong i Tyskland” säger Luis Zwick.Luis Zwick är 193 cm lång och har skrivit på ett tvåårskontrakt med Hansa.