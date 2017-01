Hansa värvar mittfältare från Union Berlin

Efter att länge ha velat värva honom är affären nu äntligen i hamn:

Christopher Quiring är klar för FC Hansa Rostock.



Redan i fredags önskade 1. FC Union via hemsidan Christopher Quiring lycka till i Rostock. Idag presenterades Christopher Quiring officiellt som vårt första nyförvärv under vinteruppehållet.Quiring får anses vara en äkta berlinare. Född 1990 började han fem år gammal spela fotboll hos BSC Marzahn. Sedan 2002 har Quiring tillhört 1. FC Union Berlin.Följaktligen har Quiring spelat sig igenom Unions alla ungdomslag via andralaget upp till spel i 2. Bundesliga med sitt 1. FC Union. Det har blivit hela 130 matcher och 19 mål i andraligan för den 1, 72 långe, högerfotade Quiring.”Vi har haft ögonen på Christopher länge nu och observerat honom intensivt. Vi är övertygade att han med sin erfarenhet och sina kvaliteter kan vara en försträkning redan från början. Han är snabb, dynamisk, kan spela både till höger och till vänster och dessutom som släpande forward. Han är alltså användbar på flera olika positioner i offensiven” säger vår sportchef René Schneider.Det är förmodligen inte alldeles enkelt för Christopher Quiring att lämna huvudstaden och 1. FC Union efter så många år där. Att lämna toppen i 2. Bundesliga för ett lag i 3. Ligas mittfält är så klart att byta ner sig. Kanske har Quiring inte haft mycket till val. Under nye tränaren Jens Keller har Quiring bara fått göra tre korta inhopp i höst. Senare delen av hösten har Quiring oftast fått titta på sina lagkamrater från läktaren.Hos Hansa kommer Quiring få mycket förtroende och säkert ta mycket ansvar på planen. Förhoppningsvis kan det få honom att blomma.Hansa sägs trots värvningen av Quiring fortfarande vara på jakt efter en renodlad anfallare. Intressant. Möjligen är värvningen av Quiring något av en säkerhetsåtgärd. Hansa har under hösten ofta använt Timo Gebhart som släpande forward. Lika ofta har Gebhart skadad. Med tanke på Gebharts skadebenägenhet verkar det vettigt att värva en meriterad spelare på hans position.Christopher Quiring har löst sitt kontrakt hos Union och har skrivit på för oss fram till juni 2019. Alltså en värvning med perspektiv. Union och Hansa har kommit överens om att inte avslöja några finansiella detaljer beträffande övergången. Säkert har Hansa betalat en och annan euro i övergångssumma. Det skulle innebära att Hansa precis som aviserats börjat köpa spelare för att trots allt göra ett allvarligt försök att ta sig upp i 2. Bundesliga redan nu i maj.Quiring kommer få tröja nummer 22. Samma nummer som hansalegenden Stefan Beinlich spelade i.