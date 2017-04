Hansa vinner igen - hattrick av Christopher Quiring!

FC Hansa tog i eftermiddags ett stort steg mot nytt kontrakt.

Efter att Mainz kvitterat Hansas ledning i början på andra halvlek kunde Hansa gå ifrån till 4 – 1.

Christopher Quiring – hittills mållös – blev dagens hjälte med tre mål och en målpass.

Mainz gjorde 2 – 4 på övertid.



Samma uppställning som i segermatchen mot Duisburg med undantag för att Joshua Nadeau spelar istället för Matthias Henn och att Christopher Quiring ersätter Amaury Bischoff.Över 20 grader varmt i Mainz och drygt 900 hansafans på plats.Hansa inleder försiktigt och låter Mainz anfalla. Farliga chanser uteblir. Hansa kommer sedan sakta in i matchen och spelet blir öppnare.Tobias Jänicke slår en perfekt djupledsboll som ställer Christopher Quiring ensam med målvakten. Quiring trycker bollen förbi målvakt Watkowiak och in vid högra stolpen. Hansa leder efter 36 minuter.Resultatet står sig till paus. Hansa började segt men har kommit in i matchen.Mainz kvitterar efter bara fyra minuters spel. Baklängesmålet känns väldigt snöpligt eftersom Aaron Seydel ser ut att gå alldeles för hårt åt Marcel Schuhen i kamp om bollen ögonblicket innan bollen rullar ut till Besar Salimi som kan placera bollen i öppet mål. Domaren blåser inte av situationen och hansaspelarna protesterar men målet godkänns.Christopher Quiring har en fantastisk dag och är nära att servera Fabian Holthaus en målgivande pass efter 64 minuter. Tyvärr får Holthaus ingen träff på Quirings inlägg utan skjuter högt över mål från nära håll.Efter drygt 70 minuter får Christopher Quiring bollen i Mainz straffområde. Med en vacker utsida ställer han helt målvakten och gör 2- 1 för Hansa.Fem minuter senare slår Quiring ett inlägg från vänster. Stephan Andrist står perfekt placerad och gör 3 – 1.Med fyra minuter kvar hamnar inbytte Tim Väyrynen ensam med målvakten. Returen gör Christopher Quiring 4 – 1 på. Vilken fantastisk dag för Christopher Quiring! Som vi har gnällt på och beklagat oss över nyförvärvet från Union! Och så plötsligt är han tillbaka i startelvan, gör hattrick, är inblandad i alla våra mål och bäst på planen. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball!Mainz gör ett tröstmål genom Aaron Seydel som på en hörna lämnas ensam vid högra stolpen. Men Mainz mål är så klart bara - som tyskarna säger - Ergebniskosmetik.Hansa tar sin andra raka vinst, klättrar i tabellen och behöver förmodligen bara en enda seger för att vi ska vara helt säkra. Vi gjorde inte alls någon fantastisk match idag men är väldigt effektiva. Det känns gott när det lossnar för en talang som Christopher Quiring. Han kommer från en helt misslyckad säsong hos Union Berlin till ett Hansa där det hittills inte heller har fungerat. Han har inte fått spela alls de två senaste matcherna.Vilken comeback!





3.LIGA, 32. SPIELTAG

1. FSV MAINZ 05 II – FC HANSA ROSTOCK 2 – 4 (0 – 1)







Mainz

Watkowiak - Costly, Rossmann, Ihrig, Moos - Zimling - Halimi, Serdar (82. Pflücke), D. Bohl (66. Klement) - Sliskovic (66. Mörschel), Seydel









FC Hansa

Schuhen - Ahlschwede, Nadeau, Marc. Hoffmann, Dorda - Andrist (80. Garbuschewski), Gardawski (61. Holthaus), Erdmann, Quiring, Jänicke - Ziemer (62. Väyrynen)



Målen

0 – 1 Christopher Quiring (36.)

1 – 1 Besar Halimi (49.)

1 – 2 Christopher Quirng (74.)

1 – 3 Stephan Andrist (77.)

1 – 4 Christopher Quiring (86.)

2 – 4 Aaron Seydel (90.+3)



Varningar, Mainz

Suat Serdar



Varningar, Hansa

Michael Gardawski, Fabian Holthaus



Publik

2.098 (900 hansafans)



Domare

Eric Müller (Bremen)



Nästa match

33. Spieltag

lördag 15 april 14.00

FC Hansa Rostock – 1. FC Magdeburg



Resultat, 32:a omgången

Werder Bremen II – Chemnitzer FC 0 – 0

Wehen Wiesbaden – Rot-Weiß Erfurt 0 – 0

Fortuna Köln – Sportfreunde Lotte 3 - 0

FSV Zwickau – VfR Aalen 2 – 1

SC Paderborn – FSV Frankfurt 3 – 0

VfL Osnabrück – Hallescher FC 1 – 2

MSV Duisburg – Sonnnehof Großaspach 2 – 1

Holstein Kiel – Preußen Münster 0 – 0

1. FSV Mainz 05 II – Hansa Rostock 2 – 4

1. FC Magdeburg – Jahn Regensburg 1 – 2



Tabellen